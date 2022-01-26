Поднять «Байкал»: в рознице появятся компьютеры с российскими чипами

Компьютеры, собранные полностью из российских комплектующих, впервые выходят на розничный рынок. В продаже уже есть устройства с отечественными памятью, накопителями, материнскими платами, а в этом году в магазинах можно будет купить компьютеры с разработанными в РФ процессорами. Например, устройства на базе «Байкал-М» российский производитель iRU планирует вывести на рынок в первом полугодии. Эксперты оценивают потенциальный спрос на компьютеры на отечественных процессорах в миллионы единиц — часть из них может оказаться в квартирах госслужащих и сотрудников перешедших на удаленку компаний, считают эксперты. Но без поддержки государства, в том числе административной, такие ПК вряд ли смогут завоевать розничный рынок, предупредили специалисты.

Импортозамещение на прилавке

В первом полугодии 2022 года производитель компьютеров iRU, входящий в группу компаний Merlion, намерен начать продажи компьютеров на российских процессорах «Байкал-М» в рознице . Об этом «Известиям» рассказал технический директор iRU Денис Анциферов. Готовые компьютеры на отечественных процессорах впервые начнут продаваться в крупных розничных сетях — пока через дистрибуторские компании можно приобрести лишь сами процессоры и аксессуары для их инсталляции в индивидуальном порядке, объяснил он. По его словам, одной из таких сетей станет «Ситилинк» , также входящая в группу компаний Merlion.

Фото: playground.ru

По словам Дениса Анциферова, персональные компьютеры (ПК) на процессорах «Байкал-М» по производительности будут сопоставимы с относительно бюджетными моделями зарубежных вендоров, работающих на Intel. Стоить устройства с российскими чипами будут стоить несколько дороже.

— Модель на «Байкале», сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15–20% дороже . Поэтому на первых порах продажи будут невелики, — спрогнозировал Денис Анциферов.

Тем не менее пользователи хотят покупать российские устройства, и теперь они им стали доступны, отметил он. К тому же у ПК на отечественных чипах есть перспективы в свете непрекращающегося дефицита комплектующих на мировом рынке, связанного с пандемией, и кризиса на рынке грузоперевозок , заметил Денис Анциферов.

— Россия в этой ситуации страдает больше других: зарубежные вендоры стремятся перенаправлять поставки на другие рынки, в первую очередь в Китай и США. Естественно, что компьютеры на базе отечественных комплектующих будут направляться в первую очередь на рынок РФ, — подчеркнул он.

При этом Денис Анциферов надеется, что продвижение компьютеров на российских процессорах будет поддержано на государственном уровне. В качестве мер поддержки он видит, к примеру, помощь с доставкой товара покупателям, содействие в проведении маркетинговых акций, возврате части средств при покупке ПК на карты «Мир».

Опыт розничных продаж компьютеров, которые по установленным государством критериям считаются российской продукцией, у iRU уже есть. В конце 2021 года компания реализовала в «Ситилинке» несколько сотен ПК «Агат» и «Опал» с процессорами Intel, но использующие российскую оперативную память, материнские платы и накопители. Это первый случай, когда в розницу вышли ПК, имеющие заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ и внесенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, отметили в консорциуме «Вычислительная техника», объединяющем крупнейших отечественных производителей компьютеров.

— Это событие точно можно отнести к одному из значимых, — отметила гендиректор консорциума Светлана Легостаева. — Отечественные компьютеры вышли из границ регулируемого рынка, совершен первый успешный шаг в ритейле.

Российские ПК уже сегодня широко представлены на внутреннем рынке, в том числе и в розничных сетях, но пока что это компьютеры с иностранными процессорами, сообщили в пресс-службе Минцифры. При этом востребованность этих устройств позволяет говорить о том, что и ПК на отечественных чипах будут успешны, отметил представитель ведомства.

Фото: playground.ru

— Мы отмечаем большой интерес производителей конечной продукции к российским процессорам, поэтому не сомневаемся, что конкурентоспособные компьютеры на российских процессорах появятся в розничной продаже, — добавил он.

Электроника на вырост

По прогнозу ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в этом году в России может быть приобретено около 60 тыс. компьютеров на отечественных процессорах . Это аппараты для госсектора и, возможно, для бизнеса, обладающего критической информационной инфраструктурой , считает эксперт.

— В рознице пока реально продать единицы, может быть, десятки подобных компьютеров . Массового потребителя оттолкнет то, что эти устройства дороже ПК на иностранных процессорах, — считает он.

По мнению Эльдара Муртазина, через 10 лет, если российские чипы докажут свою конкурентоспособность, а цены на них снизятся, можно будет говорить о сотнях тысяч проданных в рознице компьютеров на них. Впрочем, в случае усиления экономических санкций против РФ и отсутствия альтернативы в виде процессоров зарубежного производства импортозамещение может ускориться , добавил он.

— Потенциальная емкость рынка рабочих станций на российских чипах — несколько миллионов единиц. Но корпоративный сектор, даже госкомпании, привыкшие к Intel, не спешат переходить на отечественную продукцию. Хотя по характеристикам ПК с отечественными процессорами и софтом мало отличаются от импортных . Конечно, для игр и развлечений они подходят мало, но для офисного программного обеспечения их возможностей хватает , — объяснил руководитель Центра компетенций по имортозамещению Илья Массух.

По его словам, стимулировать рост парка домашних компьютеров с отечественными процессорами может тенденция к переходу на удаленную работу. В сферах, где наличие российского железа и софта критично, использование для работы дома ПК с отечественными процессорами со временем может стать обязательным , спрогнозировал Илья Массух.

Фото:playground.ru

— Вывод отечественной компьютерной техники на розничный рынок означает для потребителей наличие дополнительного выбора, что всегда хорошо. Теперь у них есть возможность убедиться в том, что качество российских ПК не хуже, чем у конкурентов, — отметила Светлана Легостаева.

Государство уже сейчас поддерживает перспективных российских производителей, заявили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Помимо этого ведомства в работе участвуют Минпромторг и фонды развития, добавили в министерстве. Но цель госуподдержки — не присутствие товаров в розничных сетях любой ценой, а создание конкурентоспособной продукции , которая интересовала бы покупателей сама по себе, подчеркнули в Минцфиры. Консультации с ритейлерами сформировали однозначное понимание: сети уже сейчас готовы реализовывать качественную и конкурентоспособную российскую продукцию, отметил представитель ведомства.

— И это правильная позиция, потому что ориентирует производителей компьютеров на нужды покупателей и полноценную конкуренцию с иностранными брендами. Государство же со своей стороны готово поддерживать производителей, стремящихся сделать современный, востребованный товар, а не просто формально выпустить российское устройство, — сказал он.

Предстоящий выход компьютеров на отечественных процессорах — это еще один шаг в сторону импортозамещения. Безусловно, важный, но делать выводы слишком рано, заключил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.