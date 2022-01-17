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Втридорога: стоимость видеокарт продолжает бить рекорды

Производительные компьютеры идут по цене автомобилей, и виноваты в этом не только майнеры
Фото: Depositphotos/KrisCole
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Втридорога: стоимость видеокарт продолжает бить рекорды
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2022-01-12 02:56:34
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Окончание новогодних праздников не принесло облегчения желающим обновить компьютерное «железо». Цены на комплектующие для персональных компьютеров, а в первую очередь на ключевой элемент высокопроизводительных машин для требовательных игр или занятий вроде видеомонтажа — видеокарты, остаются на запредельно высоких уровнях. Большинство потребителей в России просто не может себе позволить современный компьютер, а представители ритейла и эксперты считают, что такое положение дел может продлиться еще немало месяцев. И виноваты в этом не только криптовалюты и майнеры. Подробности — в материале «Известий».

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Что происходит на рынке видеокарт

В 2020 году на рынке комплектующих для ПК разразился «идеальный шторм». Пандемия и локдауны ударили сразу с двух сторон: спрос на компьютеры вырос из-за самоизоляции и работы из дома, а предложение сократили карантинные меры в Восточной Азии и последовавший за ними дефицит полупроводников. Практически все виды деталей для ПК выросли в цене, но наиболее мощный рост наблюдался у видеокарт, что объяснялось их популярностью у майнеров. Как раз с весны 2020 года начинается новый бум криптовалют и майнинг становится крайне выгодной активностью.

Как выяснилось, позапрошлый год был лишь прелюдией. Весной 2021-го «крипта» подорожала примерно в два раза. Майнинг превратился из просто выгодного в баснословно выгодное мероприятие, позволявшее отбивать вложения за пару-тройку месяцев. В этот момент видеокарты вообще на какое-то время исчезли из продажи. А когда появились, продавались с наценками в 300% и выше к рекомендуемой цене.

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Видеокарта в упаковке
Фото: Depositphotos/mabaff
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Летом случилась передышка — во-первых, эфириум и другие виртуальные валюты, пользующиеся спросом у «шахтеров» (биткоин давно уже добывается на специальном оборудовании), заметно подешевели. Во-вторых, один из двух гегемонов рынка видеокарт, корпорация Nvidia, прислушалась к возмутившимся геймерам и другим пользователям ПК, выпустив новую карту GeForce RTX 3060 с пониженным хешрейтом (то есть майнить на ней было невыгодно). В этот момент премия для основных линеек видеокарт упала до «всего лишь» 170–200% от рекомендуемых цен. Но равновесие не задержалось. Новый всплеск роста криптовалют вновь задрал цены выше всех разумных пределов.

В настоящий момент такое положение дел сохраняется. «Базовая» карта для высокопроизводительных компьютеров Nvidia GeForce RTX 360 стоит в российской рознице от 77 до 90 тыс. рублей в зависимости от производителя, модификации и конкретного магазина. Обратим внимание, что рекомендованная цена для данного устройства составляет $330, или 24 тыс. рублей — разница более чем в три раза. Главный ее конкурент в линейке от AMD Radeon RX 6600 XT стоит чуть дешевле, 68–78 тысяч рублей, и это тоже втрое больше рекомендованного производителем уровня.

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Видеокарта в компьютере
Фото: Depositphotos/kasperovych
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При подъеме вверх по таблице производительности разрывы становятся не менее впечатляющими. Так, GeForce RTX 3070 стоит 115–125 тыс. рублей, что на 270% дороже рекомендованной цены. Аналог от AMD — Radeon RX 6700XT вновь дешевле — от 100 до 115 тыс. Ещё более высокопроизводительная GeForce RTX 3080 стоит 165–180 тыс., AMD Radeon RX 6800XT — 160–175 тыс. Наконец, флагманская GeForce RTX 3090 в рознице обойдется покупателям более чем в 300 тыс. рублей при рекомендованной цене в 115 тыс. По факту, сейчас одна только видеокарта той или иной модели стоит примерно столько же, сколько стоил в «мирные» времена целый компьютер с соответствующего уровня картой и прочими комплектующими того же класса.

Но сильнее всего шокируют не цены на устройства последнего поколения, а стоимость видеокарт, которые в другой ситуации были бы давно сняты с производства. К примеру, бюджетная GeForce GTX 1050 Ti, выпущенная в 2016 году и стоившая тогда чуть более 10 тыс. рублей, сейчас в рознице продается в диапазоне от 23 до 30 тыс. рублей. И, судя по всему, покупатели готовы переплачивать даже за такой древний графический процессор.

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Мужчина собирает компьютер
Фото: Depositphotos/Ninelro
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Пока пользователи находятся в положении лисы, смотрящей на виноград в басне Крылова, майнеры продолжают подсчитывать доходы. Окупаемость майнинга при нынешних ценах на видеокарты постепенно падает: если раньше одно топовое устройство отбивало свою цену за 4–5 месяцев, то теперь срок увеличился до полутора-двух лет. И всё же эта деятельность остается сверхприбыльным бизнесом, причем не столько для шахтеров-любителей, добывающих криптовалюту на десктопе под столом, сколько для владельцев крупных ферм. Некоторые с гордостью выкладывают свои «шахты» на несколько тысяч карт в интернет, провоцируя гнев и возмущение со стороны геймеров и прочих пользователей. Среди последних регулярно появляются конспирологические теории о том, что производители и оптовики сразу сбывают новенькие видеокарты перекупщикам, провоцируя дефицит.

Что говорят эксперты о ситуации на рынке видеокарт

Судя по динамике последних недель, серьезных оснований рассчитывать на перелом тренда пока нет. Как рассказал в интервью «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров, дефицит на видеокарты сохраняется.

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— На сегмент влияет высокий спрос не только среди майнеров, но и среди обычных пользователей, дефицит микросхем, перебои с мировыми цепочками поставок и другие причины. Прогнозировать изменение ситуации сложно в связи с большим количеством внешних факторов. Но речь не идет о полном отсутствии видеокарт. На рынке представлены карты в разных ценовых сегментах, поэтому покупатели всё равно могут подобрать что-то для себя.

Вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев не склонен считать, что дело исключительно в майнинге, хотя сейчас, по его словам, в этом бизнесе находятся как простые пользователи, так и целые компании. Но есть и другие факторы:

— На росте стоимости видеокарт сказывается еще и подорожание компонентов и комплектующих. К примеру, за последний год-полтора цены на медь выросли на 75–80%. А этот металл используется практически во всех современных графических ускорителях. Еще один момент — затраты на логистику. Современные видеокарты выпускают в азиатском регионе, и до европейского или американского потребителя их приходится доставлять различными способами. А это также добавляет к итоговой цене от 80 до 100%.

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Мужчина играет в компьютерную игру
Фото: Depositphotos/Vadymvdrobot
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Он добавил, что на спрос влияет и жадность продавцов.

— Понимая, что спрос на видеокарты постоянно растет, они могут завышать цены и на 100%, и на 200%, и на 300%. Ведь альтернативы нет, и пользователю всё равно придется покупать современный графический ускоритель, если он намерен собрать хорошую машину для видеомонтажа или для игр. Какие-то ограничительные меры также не помогут: предложение существенно ниже спроса, и как только популярные модели видеокарт появятся в продаже, их тут же купят. Повлиять на ситуацию может рост производства, но для этого необходимо строительство новых заводов, а это дело нескольких лет.

На данный момент, предполагает Нерюев, повлиять на стоимость видеокарт может только запрет криптовалют в мировом масштабе. Однако на данный момент только Китай заявил о таком шаге, посчитав, что таким образом удастся обезопасить «цифровой юань». Другие же страны не столь категоричны и запрещать майнинг пока не планируют, заключил собеседник «Известий».

Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, вообще предлагает оставить надежды на удешевление видеокарт.

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— На значительное снижение цен на видеокарты шансов нет, и о нем можно даже не задумываться, а привыкать к новой действительности с такими ценами. Решения здесь, по сути, нет никакого, кроме как покупать комплектующие по текущим ценам. Справедливости ради нужно заметить, что ведущие производители запустили производство уже устаревших видеокарт, поскольку они дешевле в производстве и по карману большей части пользователей в мире. Но спрос на них всё равно остается высоким как из-за майнинга, так и из-за формирования серверов для метавселенной, а новые заводы по производству микросхем топ-5 производителей запустят в лучшем случае в 2023 году.

Эксперт добавил к проблемам рынка сохраняющиеся проблемы с логистикой в Китае, а также резко ужесточающуюся по мере приближения Олимпиады политику «нулевой терпимости» к заражениям — сейчас из-за пары сотен случаев могут «закрыть» целый город-миллионник, а карантин моряков по-прежнему продолжается от двух до семи недель, что сильно задерживает отправку грузов.

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Видеокарта в компьютере
Фото: Depositphotos/Gudella

— Между тем в поставках электроники, в том числе видеокарт, нуждаются и автопроизводители, и производители бытовой техники. Поэтому ждать серьезного снижения цен на видеокарты однозначно не стоит, тем более если курс рубля продолжит опускаться и дальше, — поставки будут пересчитываться с учетом изменений курса.

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Несмотря на в целом мрачные прогнозы, есть и некоторые (пока очень скромные) основания всё же рассчитывать на лучшее. Дело в том, что в середине года вторая по популярности криптовалюта в мире — эфириум — планирует перейти на протокол Proof-of-stake. Это означает, что ее майнинг не будет более обеспечиваться вычислительными мощностями видеокарт и других устройств. Переход эфириума вызовет переток майнеров в другие криптовалюты, но их популярность на рынке несопоставима с творением Виталия Бутерина. Практически наверняка сложность добычи новых монет для всех оставшихся криптовалют повысится в разы и сделает майнинг нерентабельным. Что и, как верят оптимисты, приведет к обвальному падению цен на видеокарты.

Всё логично, но есть одно «но»: не факт, что данный переход осуществится летом 2022 года. Он уже переносился неоднократно в силу высокой сложности и боязни сбоев. На данный момент несколько сравнительно успешных валют работают по принципу proof-of-stake, но получится ли у эфириума — непонятно. В любом случае, если будут оставаться хоть малейшие сомнения в успехе мероприятия, Бутерин и Ко вряд ли захотят рисковать.

Что остается в таком подвешенном состоянии пользователям? Людям, которым мощный компьютер нужен для работы прямо сейчас, придется, скрепя сердце, переплачивать втридорога — деваться некуда. Что касается геймеров, то выбор за ними: покупать ли видеокарты по завышенным ценам (с риском разочароваться в случае их обвала через полгода-год) либо же проявить терпение. В конце концов, всегда можно запустить множество старых добрых игр, которые не требуют сверхсовременной высокопроизводительной системы.

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