Туда ходи: будут ли дороже и качественнее товары параллельного импорта

Конкуренция в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости продукции. Минпромторг совместно с другими ведомствами будет проводить мониторинг ситуации с поставками из-за рубежа. При необходимости те или иные позиции будут добавляться в перечень или исключаться из него. Первыми категориями из списка параллельного импорта станут продукция народного потребления, запчасти и аксессуары для легковых автомобилей, сообщили международные перевозчики. Каким образом, через какие страны проще всего ввозить «параллельные» товары, какие препятствия ждут бизнес в процессе ввоза, рассказали «Известиям» участники рынка экспортно-импортных операций.

Будет ли дороже параллельный импорт

Увеличение затрат на логистику и на проведение финансовых операций, более долгая процедура доставки товара уже сейчас дают однозначное понимание, что цены на «параллельный импорт» будут выше. Разница может составить 20% в сравнении с продукцией, которая раньше производилась подсанкционными брендами внутри страны. С таким прогнозом выступили аналитики международного перевозчика и таможенного представителя компании «Канавара Групп».

Безусловно, список параллельного импорта как раз разработан для той продукции, которой не хватает на текущий момент внутри страны. При дефиците внутри страны даже дорогой товар параллельного импорта всё равно будут покупать. Поскольку поставщиками будут посреднические компании, это обязательно скажется на цене товаров. Она увеличится на непрогнозируемую в данный момент посредническую маржу, отмечает партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александр Силаков.

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Но есть и противоположные расчеты. Гендиректор ООО «Ледфорвард» (международный перевозчик) Юрий Филонов предполагает, что товары, ввезенные параллельным импортом, будут стоить на 30% дешевле.

— Ведь «параллельные» товары — значит, ниже цена, но и больше риски, — говорит Юрий Филонов. — В любом случае переложить на кого-то ответственность не удастся — придется прилагать больше усилий для принятия собственных решений: изучать товар, отзывы, характеристики. При этом государству желательно будет усилить контроль за качеством продукции в обеспечение закона о защите прав потребителей. Как бы там ни было, это очередной шаг к борьбе с транснациональными монополиями, что должно позитивно сказаться на общем рынке.

По мнению участников рынка импорта, следует учитывать, что товары, производимые внутри страны, зачастую делаются из материалов или составных частей товара, который находится под запретом на ввоз. К примеру, для техники, автомобилей сейчас нужны микрочипы, но они под санкциями. Поэтому даже если технику делают внутри страны, нужно завезти чипы по процедуре параллельного импорта. Именно из-за нехватки деталей для производства конечного товара множество заводов на территории РФ сейчас выводится на простой, заметил руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами «Канавара Групп» Андрей Серебряков.

Туда ходи 1 Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Параллельный импорт подразумевает возможность ввоза из любой страны, где товар введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия, по любым доступным логистическим маршрутам, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ. — При этом важно понимать, что разрешение параллельного импорта не означает легализацию контрафакта, так как вся ввозимая продукция по-прежнему должна соответствовать установленным техническим требованиям.

Сама процедура ввоза по параллельному импорту выглядит следующим образом: покупатель приобретает продукцию за рубежом, где она введена в гражданский оборот с согласия правообладателя, и затем обеспечивает ввоз в Российскую Федерацию. Если продукция есть в перечне, утвержденном приказом Минпромторга России, таможня не препятствует ввозу.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ФТС России, в настоящее время методологией не предусмотрено выделение в отдельную форму статистических наблюдений товаров, перемещаемых без согласия правообладателей. То есть никто не будет отмечать ввезенные товары как параллельный импорт в документах и статистику по нему получить будет непросто, пояснили инсайдеры рынка ВЭД.

К борьбе за качество будьте готовы

Предприниматели рассказали «Известиям», что сейчас на рынке логистических и таможенных услуг широко рекламируется схема покупки санкционных товаров через Казахстан с фактическим заездом через территорию страны и проведением таможенного оформления. В данном случае нужно учитывать, что стоимость товара будет увеличена вследствие повторной оплаты НДС при покупке товара между юридическими лицами РФ и Казахстана, объясняют в «Канавара Групп». При декларировании товара в Казахстане оплачивается пошлина (тариф единый на территории ЕАЭС) и 12% НДС, при продаже растаможенного товара от некоего казахстанского лица в адрес юридического лица РФ оплачивается 20% НДС.

— Сейчас однозначно будет актуальна проблема качества товара из-за возможности получения документов на сертификацию обходными путями и проблема проверки контрафактности, — замечает Андрей Серебряков. — Некачественная продукция может завозиться при проведении испытаний в союзных государствах.

На рынке сертификации есть услуги по получению нетарифных документов, которые подтверждают качество товаров с помощью испытаний в странах ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан, Беларусь). Однако данные лаборатории могут проводить исследования с нарушением порядка испытаний, без фактических испытаний образцов и, таким образом, выдавать документы на товар плохого качества. Данные лаборатории не подчиняются Росаккредитации, поэтому у них возникает «иной» взгляд на проводимые операции с образцами для получения необходимых нетарифных документов. Если сейчас сравнивать сроки, требования и цены, то можно обнаружить, что зачастую в союзных государствах это сделать можно быстрее, дешевле и проще, нежели в лабораториях РФ, замечает представитель «Канавара Групп».

Туда ходи 2 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Эксперты объясняют, что контрафакт может возникнуть в связи с тем, что по списку параллельного импорта можно завезти товар без разрешения правообладателя. Тут уже может возникнуть большое желание «лепить» товарные знаки согласно этому перечню из-за невозможности контролировать фактическое происхождение товара. Уже сейчас можно найти на маркетплейсах продукцию сомнительного качества и происхождения, замечают специалисты.

Таможня не может удостовериться в подлинности произведенного товара под тем или иным брендом во время проверки внешнеэкономических контрактов и сертификатов происхождения без самого правообладателя или его представителя. Таким образом, подлинность товара и его качество могут быть под вопросом. При текущей системе многое зависит от желания и благонамеренности компании-импортера, которая осуществляет ввоз продукции.

Откуда и что проще ввозить

Проще всего ввозить товары из стран, где контроль за вывозом товаров с зарегистрированными торговыми знаками слабый или вовсе отсутствует. Например, из Китая в РФ в рамках параллельного импорта некоторые товары вывезти будет невозможно. Например, если будут заявлены торговые знаки, обладатели которых не разрешат такой экспорт из КНР. Вероятность наступления такого случая (обнаружение ТЗ после проведения таможенного досмотра, запрос правообладателю и запрет от него на экспорт) крайне низкая, но возможна. Последствия — конфискация товара, объясняет член общественного совета при ФТС РФ, управляющий АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев.

В ближайшее время выгоднее всего будет ввозить те товары, по которым образовался наибольший дефицит в нашей стране: микроэлектроника, системы автоматизации и управления, телекоммуникационное оборудование, телевидеоаппаратура, запчасти для авто-, мото-, спецтехники, химические компоненты, аналоги которых не производятся в дружественных странах. То есть то, что попало под экспортные ограничения со стороны США, ЕС, Японии, Кореи и ряда других стран.

Основными поставщиками параллельного импорта, скорее всего, будут те компании, которые и раньше занимались поставками этих товаров своим клиентам в РФ. Однако раньше они приобретали только у официальных импортеров в стране или с разрешения правообладателей завозили продукцию из-за рубежа. Теперь эти компании пытаются найти поставщиков тех же товаров в третьих странах, избегая прямых закупок. Также поставщиками станут компании, которые имеют налаженные контакты в дружественных странах, — им проще найти нужных поставщиков на местах. По ряду товаров сейчас обсуждается создание госкомпании для импорта определенной номенклатуры продукции, особенно важной для стратегических отраслей экономики и безопасности страны, рассказал «Известиям» Александр Дегтярев.

По словам директора по развитию и маркетингу компании Transportir Анны Саульской , начиная с июня и дальше в отношении параллельного импорта в РФ будет сегментация. Вплоть до того, что по части товарных групп в стране поставщика могут появляться какие-то экспортные компании-консолидаторы. Но это только в долгосрочном периоде. Всё зависит от уровня покупательской способности в РФ и политической конъюнктуры по части такого «транзита» через буферные страны.

— Из препятствий же при ввозе таких товаров пока видится только воля поставщиков (как материнского уровня) из недружественных стран, так и их официальных дилеров из нейтральных стран, если речь идет о реставрации реально крупных и легко отслеживаемых цепей поставок, — подчеркивает Саульская.

Туда ходи 3 Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Из-за пандемии и текущих событий конъюнктура рынка перевозок, фрахтовые ставки, транспортные коридоры изменились кардинальным образом. Например, фрахтовые ставки на контейнерные перевозки выросли в 5–6 раз, рассказал Юрий Филонов.

— Сейчас европейские порты попросту блокируют импорт и экспорт в Россию и из нее как недружественные страны, — рассказывает Филонов. — В связи с этим приходится изыскивать альтернативные маршруты, восстанавливать забытые транспортные коридоры, прорабатывать новые. В настоящее время крупнейшие грузопотоки идут из Китая как стратегического партнера России и Турции как страны, имеющей особый взгляд на политику единой Европы и США и умело торгующейся со всеми за свои интересы.

По мнению экспертов ООО «Ледфорвард», для российского бизнеса выгоднее всего ввозить товары первой необходимости, фармацевтику, медтовары, товары повседневного спроса, предложение которых на рынке ограничено и имеет большую добавленную стоимость (в том числе одежда, электроника). Для бизнеса, способного участвовать в госконтрактах, целесообразно завозить груз для стратегических областей с точки зрения государства: оборонная промышленность, фармацевтика, медицина, космос, газотранспортная система, высокие технологии (в том числе электроника, атомная энергетика, IT), сфера добычи полезных ископаемых, инфраструктурная отрасль (например, транспорт).

Юрий Филонов предполагает, что в первой половине лета, скорее всего, можно ждать путаницы с работой по списку Минпромторга. Но это не связано напрямую с параллельным импортом — скорее возникнут вопросы к импортерам, которые не изучили или неверно поняли этот список. Как видится экспертам, реальные ограничения и препятствия могут возникнуть со стороны таможенных властей на момент прибытия первых отгрузок и отсутствия прецедентов.

— Без сложностей, особенно на первых порах, вряд ли обойдется, — считают эксперты «Делового профиля». — В частности, могут быть трудности с трактовками списка. Так для одних товаров указаны коды ТНВЭД, для других — только бренды, под которыми произведены товары, для третьих — оба параметра. В этой связи те или иные недопонимания с таможенным органом возможны.