Держи карман шире: расходы россиян выросли

Согласно исследованию компании «Ромир», с 6 по 12 июня россияне потратили на 3,8% больше, чем за первую неделю лета. Выросла и средняя стоимость покупки — на 1,9%. При этом по сравнению с 2021 годом недельные траты увеличились на 11,9% (5477 рублей против 4894 рублей), а средний чек увеличился на 9,3% (685 рублей против 627 рублей). За счет чего выросли расходы, только ли инфляция виновата и каков прогноз по общему благосостоянию граждан — в материале «Известий».

Оптимистичный показатель

Рост расходов связан с множеством факторов, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Всплеск роста цен наблюдался весной 2022 года с ростом доллара и напряженности на мировых рынках. Тогда товары продавали (и покупали) на 50–100% дороже привычной цены. Когда же рубль значительно укрепился и спал ажиотаж, стоимость импортных товаров также упала, — отмечает она.

Держи карман шире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, ждать возвращения цен хотя бы начала года не приходится.

— Тем не менее ситуация более-менее стабилизировалась, и рост обозначился на уровне 20–30%. Но поскольку чек вырос не столь значительно, можем сделать вывод о том, что граждане начали экономить и за чуть большую стоимость всё равно покупают меньше: продуктов питания, одежды, техники , — подытоживает Юлия Макаренко.

Другие покупательские привычки

Рост номинальных расходов населения на 11,9% (год к году) при годовой инфляции вблизи 17% означает, что в реальном выражении потребительские расходы сократились почти на 5%, приводит статистику руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Данные «СберИндекса» еще более пессимистичны — с 8 по 12 июня рост расходов по всем категориям составил лишь 7,2% (год к году), то есть в реальном выражении они сократились еще сильнее, — уточняет она.

Средний чек, по данным «Ромира», увеличился еще меньше, чем расходы, — это может говорить о том, что покупатели экономят, выбирая более дешевые товары и услуги, говорит эксперт.

Держи карман шире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Но проблема состоит еще и в том, что профиль потребительского рынка изменился очень неравномерно, — продолжает она. — Из-за разрыва экономических связей, ухода западных поставщиков «вымываются» более качественные дорогие товары и покупатели вынуждены выбирать менее качественные и более дешевые. Рост расходов по сравнению с предыдущей неделей может быть связан с праздничными днями. Впрочем, возможно, влияет и индексация с 1 июня на 10% пенсий и части социальных пособий.

По замечанию аналитика, после мартовского ажиотажного спроса с апреля идет его резкое охлаждение, усиливаемое сокращением кредитования.

— На фоне снижения спроса текущие темпы инфляции замедлились до близких к нулю, а в последние недели наблюдается и нехарактерная для этого сезона слабая дефляция. Сокращение потребительского спроса вызывает беспокойство у экономических регуляторов, для его поддержки ЦБ РФ активно снижает ключевую ставку (после ее резкого повышения в конце февраля до 20% на прошлой неделе она была возвращена на прежний уровень 9,5%). Это сказывается на снижении процентных ставок по кредитам и депозитам и в конечном итоге может хотя бы частично восстановить потребительскую активность, — прогнозирует Ольга Беленькая.

Фактор логистики

В годовой динамике расходы выросли на 11,9% и они постоянно растут вместе с инфляцией: дело в том, что приобретение товаров длительного пользования можно отложить на долгий срок, а еду надо покупать каждую неделю, рассуждает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

Держи карман шире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Согласно индексу [продовольственных цен] ФАО, в последние две недели стоимость продуктов несколько снизилась, но это снижение крайне незначительно, чтобы повлиять на розничные цены. Они растут в том числе из-за логистических трудностей с доставкой продуктов из-за рубежа, с поставками импортной упаковки. Прежде всего нужно учитывать продовольственные товары, потому что их вклад в динамику расходов наибольший, — подчеркивает аналитик.

По мнению эксперта, ситуация с рядом продовольственных товаров связана с объективными сложностями.

— Кофе в Россию в основном доставляется из Южной Америки — но и тут появились проблемы с логистикой. То же можно сказать о чае: неурожай на Шри-Ланке и засуха в Индии повлекли за собой рост цен. А на российских чаеразвесочных фабриках и сырье, и упаковка, и гранулы для ароматизации импортные. То есть доллар падает, а логистика пока не улучшилась, и доставка стоит дорого, — добавляет он.

Таким образом, предпосылок для существенного снижения цен на продовольствие нет: этот процесс носит сезонный характер, говорит собеседник «Известий».

— Что касается прогноза, то по итогам года инфляцию в России ждем около 17%. Экономика переживает сложные времена из-за санкций. На перестройку логистики и переориентацию потоков экспорта и импорта в Азии нужно еще полгода минимум. Внутренние драйверы роста, например кредитование, пока не работают, хотя ЦБ постоянно снижает ставку , — заключает Верников.

Держи карман шире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бережливое потребление

Расходы российских граждан выросли из-за роста цен на продукты питания и товары повседневного спроса, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— На отдельные виды товаров стоимость с начала года увеличилась в два раза, на другие — на 20–50%, а в среднем это дало показатель инфляции по итогам апреля на уровне 17,8%. После роста расходов в марте и апреле 2022 года, когда граждане активно приобретали впрок продукты питания долгого хранения, а также товары в категориях, где сильно росли цены и ожидался дефицит (компьютерная техника), в мае спрос на продукты стабилизировался, в непродуктовом секторе упал. Граждане переходят к сберегательной модели поведения, стараясь максимально экономить и создавать финансовую подушку безопасности, — поясняет он.