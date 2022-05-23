БАДовая ситуация: россияне в апреле закупались гематогеном и аскорбинками

Продажи витаминов и пищевых добавок в первом квартале 2022-го выросли в 1,5 раза , а в апреле — в 1,4 раза, если сравнивать с теми же периодами прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс». В топ наиболее популярных по числу покупок товаров в апреле попали гематоген, витаминные таблетки в упаковке (аскорбинки) и фиточай с цветочными наполнителями (ромашкой и другими успокоительными). Особенно выраженной тенденция оказалась в онлайн-продажах (в апреле они выросли вдвое). Врачи тем не менее не советуют увлекаться БАДами. Авитаминоз в отличие от общепринятого мнения встречается достаточно редко. А бесконтрольный прием даже безобидных добавок может стать причиной того, что реальные проблемы организма останутся незамеченными.

Иммунитет и спокойствие

В первом квартале 2022 года россияне активно закупались пищевыми добавками и витаминами, следует из данных ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия». Платформа анализирует обезличенные агрегированные фискальные данные «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Так, за четыре первых месяца 2022-го объем продаж БАДов в денежном выражении в аптеках вырос на 48% относительно того же периода годом ранее . При этом средний чек оказался на 17% ниже, чем в 2021-м, — 551 рубль.

Любопытно, что более выраженным спрос на пищевые добавки был в онлайне . В интернете люди закупались ими в среднем на 959 рублей, а объем продаж в денежном выражении вырос на 105%.

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Высокие продажи БАДов в первом квартале обеспечили конец февраля и март, когда наблюдался повышенный спрос на аптечные категории в целом , считает директор по продуктам на данных IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

БАДовая ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Особенно выраженной тенденция оказалась в онлайн-продажах, где спрос возрастал более чем вдвое. Однако затем, во второй половине марта и апреле, ситуация стабилизировалась, объем покупок начал возвращаться к привычным уровням, — отметил он.



Тем не менее показатели продаж в апреле 2022-го заметно превышают прошлогодние. Объем реализации витаминов и прочих пищевых добавок в офлайн-аптеках увеличился на 38% в денежном выражении. А в онлайне продажи превысили показатели 2021 года на 93%.

В топ-5 наиболее популярных у россиян категорий БАДов в апреле вошли гематоген и сладкие жевательные батончики, витаминные таблетки в упаковке (в частности, аскорбинка и другие подобные добавки), фиточай с цветочными наполнителями (с ромашкой и др.), а также фитопрепараты на основе экстрактов трав в виде капсул и различные таблетки — источники глицина.

Опасность самолечения

В интересе россиян к витаминным комплексам весной нет ничего удивительного, полагает врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Во-первых, в это время многие действительно чувствуют потребность в витаминах. Во-вторых, традиционно люди сами назначают себе БАДы для поддержания иммунитета и психики, не обращаясь к врачу, заметила она.

БАДовая ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У нас широко бытует мнение, что весна — это период, когда обязательно нужно пропить комплекс поливитаминов. Многие сами диагностируют у себя авитаминоз и закупаются по полной . Этому способствует и то, что такие добавки чаще всего отпускают в аптеках без рецепта. Но нужно понимать, что авитаминоз, хотя многие себе его ставят, — довольно редкое заболевание . Чаще у людей встречается гиповитаминоз. То есть не полное отсутствие какого-либо витамина в организме, а его нехватка. Но и тогда принимать добавки без назначения врача не стоит. В лучшем случае таким образом вы не навредите организму, в худшем — не заметите реальную проблему или усугубите уже имеющуюся , — отметила врач.

Даже при головной боли или усталости следует обращаться к специалисту, подчеркнула Ирина Ярцева. Поскольку только врач способен провести полноценные тесты и выявить реальную причину недомогания. Порой тривиальная жалоба указывает на серьезную проблему, которую нельзя решить аскорбинкой или гематогеном, подчеркнула специалист.

Интерес именно к этим категориям БАДов обусловлен их низкой стоимостью и широко распространенным мнением об их безопасности, добавил иммунолог, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

— У нас в начале весны и в конце осени витамины и различные добавки традиционно пользуются большим спросом, чем в другие периоды. Тем не менее на смену дорогостоящим препаратам приходят более дешевые варианты. Об этом свидетельствует уменьшение среднего чека продаж. А общественное представление о безопасности и даже полезности аскорбиновой кислоты и жевательных батончиков — источников железа — побуждает людей отдавать предпочтение именно им. Родители часто покупают их вместо сладостей детям, а аптеки предлагают приобрести такие БАДы заодно с лекарствами, — рассказал эксперт.

БАДовая ситуация Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский