Чужая боль: как купить дефицитные лекарства за границей

Временные сложности с поставкой отдельных импортных лекарств вынудили пациентов задуматься о покупке или заказе препаратов из-за рубежа. Приобретение лекарств не всегда проходит быстро и гладко — зачастую оно сопровождается визитом к местному врачу и утомительной бюрократией. Более того, попытка скрыть от таможни наличие ценных препаратов может обернуться обвинениями в нелегальном ввозе наркотиков. Как заполучить недостающее лекарство и не нарушить российский закон — разбирались «Известия».

Покупка лекарств в зарубежных аптеках

Достать препарат в иностранных аптеках бывает не сложнее, чем закупиться на вечер продуктами. Если рецепт для приобретения средства не требуется, то купить его можно свободно, в том числе не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах , говорит юрист и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Например, жаропонижающие или таблетки от боли в горле продадут без проблем. Однако стоит быть начеку — если в России лекарство отпускается без рецепта, это не значит, что то же самое средство продадут за границей без справки. У каждой страны свой список рецептурных препаратов, в который могут попасть широко распространенные в России средства.

С рецептурными препаратами дело, разумеется, обстоит сложнее. Некоторые страны принимают рецепты от российских врачей. В бланке должны быть прописаны болезнь или синдром, от которого назначается препарат, его доза, количество и длительность курса. Имя и фамилия пациента, а также торговое наименование препарата указываются на английском языке.

Чужая боль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К сожалению, законодательство большей части стран мира не предусматривает возможности признания рецептов, выданных в других государствах, — отмечает юрист Вадим Ткаченко. — Зачастую пациенту приходится получать рецепт в конкретной стране у местного доктора.

Уточнить, продадут ли лекарство по российскому рецепту, стоит заранее. Для этого можно связаться с аптекой той страны, куда вы едете. После покупки лекарства некоторые аптеки оставляют рецепт себе. В этом случае лучше перестраховаться и сделать копию либо фотографию документа. Также важно сохранить чек на лекарство — он подтверждает, что средство приобретено официально.

Увы, купить рецептурные средства за границей для родственника или друга не получится . Однако приобрести препарат для тяжелобольного пациента возможно через медицинскую организацию (аптеку, клинику, благотворительный фонд). Для этого потребуется разрешение Минздрава РФ.

Как ввезти лекарство из-за границы

Сама по себе процедура покупки препарата не столь сложна. Вопрос остается лишь в том, как ввести препарат в Россию, не нарушая закон, отмечает адвокат и правовой советник консалтинговой группы «Компромисс» Галина Гузаева.

Ввоз и обращение препаратов на территории РФ регулирует Федеральный закон №61 «Об обращении лекарственных средств». Лекарственные препараты (как не зарегистрированные в РФ, так и зарегистрированные) могут быть ввезены на территорию нашей страны физлицами в том случае, если они предназначены для личного использования, то есть для лечения, а не для перепродажи , объясняет собеседница «Известий». Таким образом, проясняется вопрос о количестве ввозимых упаковок — разрешено столько, сколько требуется для курса лечения. Большие партии препаратов тут же вызовут вопросы у таможни.

Чужая боль Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Самый безопасный вариант — это несколько упаковок безрецептурного, не запрещенного средства, разрешенного для ввоза в Россию.

— Для ввоза исключительно сильнодействующих или ядовитых препаратов для личного пользования нужно брать с собой рецепт и(или) назначение медкомиссии или аналогичного органа. Теоретически все прочие препараты можно перевозить без рецепта, но лучше всё же иметь его при себе, — советует руководитель практики здравоохранения юридической фирмы BGP Litigation Александр Панов.

Если рецепт был получен в стране пребывания и составлен на иностранном языке, то необходимо оформить нотариально заверенный перевод на русский язык. Кроме того, препараты с содержанием сильнодействующих, психотропных, наркотических, ядовитых веществ подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме.

Юрист Андрей Лямзин, в свою очередь, обращает внимание на новые положения в действующем законе «Об обращении лекарственных средств» (часть 3.2 статьи 47): «До 31 декабря 2022 года допускается ввоз в РФ и обращение в РФ с учетом особенностей, установленных правительством РФ, зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах, в случае дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения в период введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера».

Чужая боль Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov

По сути, в случае дефицита лекарств в России будет разрешен «ускоренный доступ» препаратов: без выполнения требований к упаковкам. Проще говоря, неважно, в какой упаковке зарегистрированный препарат попадет в Россию — есть ли на нем надписи на русском языке или нет. Если раньше зарубежный препарат, предназначенный для обращения в других странах, оказывался на российском рынке и при этом содержал только иностранные надписи и инструкцию, то такое средство считалось контрафактом. Теперь в случае дефицита препарат станет пригоден для лечения. Для его распознания клейкой этикетки на русском языке будет достаточно.

Однако в отсутствие кризисной ситуации на рынке лекарств ответственность для граждан сохраняется.

— Административная ответственность может наступить за ввоз в Россию поддельных, недоброкачественных или контрафактных препаратов, либо незарегистрированных лекарств (без необходимых документов) , — говорит Андрей Лямзин. — Штраф для граждан, совершивших нарушение, составляет от 70 тыс. до 100 тыс. рублей (п. 1 ст. 6.33 КоАП РФ). Для иных лиц штрафные санкции еще выше.

За нелегальный ввоз наркотических и психотропных препаратов для физических лиц предусматривается уже уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет, также возможен штраф до миллиона рублей.

Риски при покупке онлайн

При заказе препаратов через интернет могут возникнуть проблемы, связанные с регуляторным статусом этого препарата в России, предостерегает Александр Панов. Незарегистрированные и запрещенные к ввозу препараты приобрести не получится. По словам эксперта, можно попробовать самостоятельно проверить продавца лекарственных препаратов, выяснив, есть ли в стране отправки лицензия или иное разрешение на такую торговлю, а также сверить в публичных реестрах, есть ли такая лицензия у продавца.

Схожей точки зрения придерживается адвокат Галина Гузаева.

— Заказывая препараты, никто не несет ответственность за то, будет ли этот препарат реально предоставлен, имеет ли он сертификацию в соответствии с требованиями РФ, прилагается ли инструкция на русском языке и так далее. Поэтому стоит уточнить, зарегистрирована ли европейская аптека на сайте Европейского медицинского агентства, — отмечает она.

Чужая боль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При проверке поставщиков из США нужны учитывать, что адреса сайтов легальных онлайн-аптек должны оканчиваться на .pharmacy, не на .com.

Основные риски могут быть связаны с приобретением запрещенных препаратов , отмечает Вадим Ткаченко. Возможная ответственность варьируется в зависимости от того, о каком препарате идет речь.