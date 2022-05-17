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Чужая боль: как купить дефицитные лекарства за границей

В некоторых случаях рецепт российского врача будет бесполезен
Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov
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Временные сложности с поставкой отдельных импортных лекарств вынудили пациентов задуматься о покупке или заказе препаратов из-за рубежа. Приобретение лекарств не всегда проходит быстро и гладко — зачастую оно сопровождается визитом к местному врачу и утомительной бюрократией. Более того, попытка скрыть от таможни наличие ценных препаратов может обернуться обвинениями в нелегальном ввозе наркотиков. Как заполучить недостающее лекарство и не нарушить российский закон — разбирались «Известия».

Покупка лекарств в зарубежных аптеках

Достать препарат в иностранных аптеках бывает не сложнее, чем закупиться на вечер продуктами. Если рецепт для приобретения средства не требуется, то купить его можно свободно, в том числе не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах, говорит юрист и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Например, жаропонижающие или таблетки от боли в горле продадут без проблем. Однако стоит быть начеку — если в России лекарство отпускается без рецепта, это не значит, что то же самое средство продадут за границей без справки. У каждой страны свой список рецептурных препаратов, в который могут попасть широко распространенные в России средства.

С рецептурными препаратами дело, разумеется, обстоит сложнее. Некоторые страны принимают рецепты от российских врачей. В бланке должны быть прописаны болезнь или синдром, от которого назначается препарат, его доза, количество и длительность курса. Имя и фамилия пациента, а также торговое наименование препарата указываются на английском языке.

Чужая боль
человек совершает онлайн покупку препаратов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К сожалению, законодательство большей части стран мира не предусматривает возможности признания рецептов, выданных в других государствах, — отмечает юрист Вадим Ткаченко. — Зачастую пациенту приходится получать рецепт в конкретной стране у местного доктора.

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Уточнить, продадут ли лекарство по российскому рецепту, стоит заранее. Для этого можно связаться с аптекой той страны, куда вы едете. После покупки лекарства некоторые аптеки оставляют рецепт себе. В этом случае лучше перестраховаться и сделать копию либо фотографию документа. Также важно сохранить чек на лекарство — он подтверждает, что средство приобретено официально.

Увы, купить рецептурные средства за границей для родственника или друга не получится. Однако приобрести препарат для тяжелобольного пациента возможно через медицинскую организацию (аптеку, клинику, благотворительный фонд). Для этого потребуется разрешение Минздрава РФ.

Как ввезти лекарство из-за границы

Сама по себе процедура покупки препарата не столь сложна. Вопрос остается лишь в том, как ввести препарат в Россию, не нарушая закон, отмечает адвокат и правовой советник консалтинговой группы «Компромисс» Галина Гузаева.

Ввоз и обращение препаратов на территории РФ регулирует Федеральный закон №61 «Об обращении лекарственных средств». Лекарственные препараты (как не зарегистрированные в РФ, так и зарегистрированные) могут быть ввезены на территорию нашей страны физлицами в том случае, если они предназначены для личного использования, то есть для лечения, а не для перепродажи, объясняет собеседница «Известий». Таким образом, проясняется вопрос о количестве ввозимых упаковок — разрешено столько, сколько требуется для курса лечения. Большие партии препаратов тут же вызовут вопросы у таможни.

Чужая боль
Проверка международных почтовых отравлений в аэропорту
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Самый безопасный вариант — это несколько упаковок безрецептурного, не запрещенного средства, разрешенного для ввоза в Россию.

— Для ввоза исключительно сильнодействующих или ядовитых препаратов для личного пользования нужно брать с собой рецепт и(или) назначение медкомиссии или аналогичного органа. Теоретически все прочие препараты можно перевозить без рецепта, но лучше всё же иметь его при себе, — советует руководитель практики здравоохранения юридической фирмы BGP Litigation Александр Панов.

Если рецепт был получен в стране пребывания и составлен на иностранном языке, то необходимо оформить нотариально заверенный перевод на русский язык. Кроме того, препараты с содержанием сильнодействующих, психотропных, наркотических, ядовитых веществ подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме.

Юрист Андрей Лямзин, в свою очередь, обращает внимание на новые положения в действующем законе «Об обращении лекарственных средств» (часть 3.2 статьи 47): «До 31 декабря 2022 года допускается ввоз в РФ и обращение в РФ с учетом особенностей, установленных правительством РФ, зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах, в случае дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения в период введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера».

Чужая боль
иллюстрация препараты и деньги
Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov

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По сути, в случае дефицита лекарств в России будет разрешен «ускоренный доступ» препаратов: без выполнения требований к упаковкам. Проще говоря, неважно, в какой упаковке зарегистрированный препарат попадет в Россию — есть ли на нем надписи на русском языке или нет. Если раньше зарубежный препарат, предназначенный для обращения в других странах, оказывался на российском рынке и при этом содержал только иностранные надписи и инструкцию, то такое средство считалось контрафактом. Теперь в случае дефицита препарат станет пригоден для лечения. Для его распознания клейкой этикетки на русском языке будет достаточно.

Однако в отсутствие кризисной ситуации на рынке лекарств ответственность для граждан сохраняется.

— Административная ответственность может наступить за ввоз в Россию поддельных, недоброкачественных или контрафактных препаратов, либо незарегистрированных лекарств (без необходимых документов), — говорит Андрей Лямзин. — Штраф для граждан, совершивших нарушение, составляет от 70 тыс. до 100 тыс. рублей (п. 1 ст. 6.33 КоАП РФ). Для иных лиц штрафные санкции еще выше.

За нелегальный ввоз наркотических и психотропных препаратов для физических лиц предусматривается уже уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет, также возможен штраф до миллиона рублей.

Риски при покупке онлайн

При заказе препаратов через интернет могут возникнуть проблемы, связанные с регуляторным статусом этого препарата в России, предостерегает Александр Панов. Незарегистрированные и запрещенные к ввозу препараты приобрести не получится. По словам эксперта, можно попробовать самостоятельно проверить продавца лекарственных препаратов, выяснив, есть ли в стране отправки лицензия или иное разрешение на такую торговлю, а также сверить в публичных реестрах, есть ли такая лицензия у продавца.

Схожей точки зрения придерживается адвокат Галина Гузаева.

— Заказывая препараты, никто не несет ответственность за то, будет ли этот препарат реально предоставлен, имеет ли он сертификацию в соответствии с требованиями РФ, прилагается ли инструкция на русском языке и так далее. Поэтому стоит уточнить, зарегистрирована ли европейская аптека на сайте Европейского медицинского агентства, — отмечает она.

Чужая боль
работа черного хаккинга, предупреждение об опасности онлайн-покупок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При проверке поставщиков из США нужны учитывать, что адреса сайтов легальных онлайн-аптек должны оканчиваться на .pharmacy, не на .com.

Основные риски могут быть связаны с приобретением запрещенных препаратов, отмечает Вадим Ткаченко. Возможная ответственность варьируется в зависимости от того, о каком препарате идет речь.

— Если это наркотическое средство, то возможно привлечение к уголовной ответственности; если это препарат, требующий декларации, либо его количество превышает размер, разрешенный к ввозу, то лекарство будет изъято и назначен штраф. В случаях, когда дорогой препарат или медицинский аппарат ввозится обратно, но до этого он не был задекларирован, также могут возникнуть проблемы, — заключил юрист.

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