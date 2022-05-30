Весь в белом: как дефицит упаковочной краски повлияет на спрос и качество

Из-за санкций в России начались проблемы с поставками некоторых видов картона, специальных лаков и красок, которые нужны для оформления упаковок с соками, морсами и вином. Производители уже предупреждают, что в ближайшее время на полках магазинов можно будет увидеть различные напитки в новом минималистичном дизайне. Эксперты сомневаются, что из-за сложившейся ситуации в этом году предприятия заменят картонную тару на ПЭТ, что может негативно сказаться на экологии в процессе утилизации отходов. Подробности — в материале «Известий».

Встретят по одежке

Санкционное давление вызвало серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок, заявили в пресс-службе компании «Сады Придонья». Эту информацию подтвердили и в ряде других предприятий.

В пресс-службе «Садов Придонья» сообщают, что уже скоро на полках магазинов можно будет увидеть продукты компании «в новом минималистичном дизайне». «Такой дизайн — временная и вынужденная мера», — поясняют представители. Использование меньшего количества красок позволит обеспечивать бесперебойные поставки продукции в торговые точки, отмечают в компании.

По сообщениям инсайдеров отечественного рынка, на заводах шведско-швейцарской транснациональной компании Tetra Pak в России якобы заканчивается краска для упаковки, поэтому предприятия работают с некоторыми затруднениями.

Весь в белом Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Вместе с тем, по информации ассоциации «Союзмолоко», в настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке, ведутся оперативные переговоры со всеми заказчиками. Производство упаковочного материала на фабрике в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются. В пресс-службе Tetra Pak подтвердили «Известиям», что компания прикладывает максимальные усилия для решения проблем с возобновлением стабильных поставок краски, картона и другого сырья для обеспечения рынка упаковочными материалами.

Несмотря на то что с 2014 года доля импорта полиграфических и типографических красок снизилась на 17 процентных пунктов, этот показатель на российском рынке красок остается высоким и составляет 73%, рассказали «Известиям» в Центре экономики рынков. При этом треть всей импортируемой в Россию краски приходится на Германию, еще почти половина — на другие страны Европы и Южную Корею.

Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова прогнозирует, что дефицит краски может негативно сказаться на итоговой цене продукции. Пока производители не перестроят свои цепочки поставок краски на производителей из Азии, например Индию. Сейчас на эту страну приходится всего 4% импорта.

— Переход на любой другой вид упаковки предполагает установку новой производственной линии, а это сложный процесс с очень значительными финансовыми инвестициями, — разъясняют в пресс-службе компании «Сады Придонья».

Весь в белом1 Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Чего боятся производители

Производители предполагают, что изменение дизайна в пользу минимализма может вызвать негативную реакцию потребителя, во всяком случае в первое время.

— В случае прямой конкуренции с цветными упаковками бесцветные, безусловно, будут проигрывать в глазах потребителя, а продукт восприниматься как соответствующий скорее эконом-сегменту. Причем данное восприятие, вероятно, будет переноситься и на характеристики самого продукта, которые как раз не пострадали, — говорят в маркетинговом агентстве «Русопрос». — Но, скорее всего, все производители окажутся в одинаковых условиях, где будет стоять выбор между высокой себестоимостью упаковки или упрощением дизайна.

Специалисты упаковочной отрасли подчеркивают, что Tetra Pak — лидер рынка и большинство компаний в РФ пользовались именно их услугами. Поэтому для производителей и агентств это, конечно, новый вызов. Альтернативы существуют, однако расходы повысятся, объясняет креативный директор брендингового агентства Depot Вера Зверева.

— Уже сейчас мы адаптируем существующий дизайн к 20% запечатки, — рассказывает Вера Зверева. — Дизайн в хорошем исполнении может пережить эту проблему с наименьшими потерями, но это очень жесткий тест на сильные дизайнерские решения. Белые упаковки мы точно будем видеть, так как они уже печатаются, вопрос в том, как долго это продлится. Что появится раньше: альтернатива в картоне или переход на пластик?

Весь в белом2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пластик или Tetra Pak

В настоящее время в мире продается более 190 млрд упаковок Tetra Pak в год, в то время как на российский рынок, по грубой оценке, приходится более 7 млрд в год (то есть порядка 3,7% от мирового объема продаж). Например, в сегменте молочной продукции в картонную упаковку осуществляется разлив не менее 60% производимых единиц, а это очень большие объемы, замечают в маркетинговом агентстве «Русопрос». Также данный вид упаковки применяется при производстве овощных и фруктовых соков, соусов, готовых блюд, корма для животных, консервированной еды, спиртных напитков. Но в основном Tetra Pak — это молоко и соки.

— Что касается краски, то ее действительно сейчас сильно не хватает, поскольку она импортная, а вероятность, что Tetra Pak совсем уйдет с отечественного рынка, крайне низкая, — считают в маркетинговом агентстве «Русопрос». — Для соков можно допустить, что притормозят производство, но детское питание и молоко — это социально значимые продукты. И они не захотят терять такой огромный рынок.

При этом ПЭТ (пластиковая тара), полагают эксперты, в целом не сможет заместить Tetra Pak, поскольку на производствах уже есть фасовочное оборудование, налаженные линии, которые ориентированы на картонные пакеты. А взаимозаменяемости разных видов упаковки нет и быть не может.

Вместе с тем в том же ГК «Молвест» рассказали «Известиям», что переход на ПЭТ для многих может стать наиболее удобным выходом из этого неопределенного положения, поскольку преформы для бутылок всё же производят в России и риск недопоставок из-за санкций ниже. Сейчас, признались в компании, прорабатываются разные варианты упаковочных решений на будущее.

Весь в белом3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Надо сказать, это иллюзия, что использование упаковки Tetra Pak экологичнее, а переработка проще и удобнее, — считает исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. — В упаковке помимо картона присутствует пластик, и их отделение друг от друга весьма проблематично.

При этом Игорь Муравьев признает, что картонная упаковка в использовании удобна. У нее много плюсов, абсолютно не связанных с экологичностью: себестоимость, оптимизация формирования товарных партий и сроки хранения. «Задача бизнеса сейчас, пусть и в другой упаковке, обеспечить необходимый и привычный ассортимент для потребителя», — сказал исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

В целом ситуация с упаковкой усугубляется еще и тем, что юридически упаковочной отрасли в РФ до сих пор не существует, отметил вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), член совета директоров ассоциации «ПАКМАШ» Игорь Смиренный.

— Развитие упаковочной индустрии не включается ни в краткосрочные, ни в долгосрочные планы развития экономики страны, — говорит Смиренный. — Отрасль развивается сама по себе без участия и регулирования со стороны государства. Отдельные проекты, конечно, финансируются, но бессистемно. А санкционная реальность уже показала, что развивать ее необходимо.