Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне

На смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар» . Это лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Их американская компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up. Об этом «Известиям» рассказал источник на продовольственном рынке. По его словам, газировки под новыми брендами, созданными специально для российского рынка, PepsiCo начнет поставлять в магазины в начале июня. Сейчас под маркой «Русский дар» выпускают квас. Ритейлеры пока не получили тестовые образцы напитков. Эксперты допускают, Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для РФ.

Новый дар

О том, что PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети , «Известиям» рассказал источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для РФ.

В марте компания заявила о том, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up . Производитель уже остановил конвейер и не выпускает известную триаду; торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания. В PepsiCo «Известиям» подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России . При этом решение о приостановке производства и продажи Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе, добавили там.

Поставки этих трех напитков пока продолжаются, сказали «Известиям» в «Ленте».

Поддать газировки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В начале апреля стало известно, что PepsiCo направила ритейлерам презентацию с описанием новых напитков и брендов специально для российского рынка. Как писали СМИ, тогда компания планировала наладить производство локальных марок, вкусы которых будут похожи на основные имена компании. Например, это New Cola и Fruitz взамен Pepsi и Mirinda . Но от этих концепций отказались — аналоги флагманского бренда и «фруктового» напитка решили не выпускать, рассказал источник, близкий к компании.

В итоге производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар» — сейчас под этим именем выпускают квас , заметил собеседник «Известий». Есть и другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, добавил он. Собеседник уточнил, что изготовитель вскоре запустит розлив напитков на своем заводе . Хотя розница еще не получила первые образцы для тестирования вкуса , рассказали изданию в одной из сетей.

Аналогичный шаг может сделать и Coca-Сola , и в новой реальности это может быть логичным, допустил другой источник «Известий» на продовольственном рынке. В марте компания заявила о приостановке всей деятельности в России. Но холдинг не имеет прямого производства в РФ. Офис The Coca-Cola Company занимается только маркетингом, а всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Продолжит ли она деятельность в России, неизвестно. «Известия» направили запрос в компанию.

Поддать газировки Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Coca-Cola уже начала расширять свою ассортиментную линейку — производитель представил покупателям Fanta Zero. Ранее компания не продавала этот напиток без сахара.

Решение проблем

То, что глобальные бренды выводят с рынка свои флагманские имена, а не полностью прекращают функционировать в стране — способ адаптироваться к новым условиям , отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Производство локальных марок свидетельствует о том, что компания не готова полностью уходить с отечественного рынка, согласна представитель Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Светлана Земчихина.

Концепция PepsiCo удачная, считает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. В мире есть похожие истории , добавил он. Например, в Перу не выпускают Coca-Cola, но вместо нее есть специальная газировка с другим названием, которая пользуется большой популярностью . Вообще национальный продукт у какого-либо производителя — это очень выгодная и интересная тема, резюмировал эксперт.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о приостановке деятельности в России. Их общее число превысило 200 наименований. Часть компаний решила покинуть рынок окончательно: так, например, сеть Obi, производители Reebook и Fazer, а также другие продали свои активы российским владельцам. Причем отечественные компании не будут работать под известными иностранными именами.

Но и замена международного бренда на национальный позволит бизнесу не потерять свои инвестиции и продолжить работу на локальном рынке, сказал «Известиям» Андрей Карпов. Эксперт подчеркнул, что в случае с PepsiCo правообладатель глобальных международных брендов — американская компания, то есть РФ не может без ее подтверждения выпускать продукцию под этими товарными знаками . Вероятно, местные марки будут активно продвигать в РФ таким образом, чтобы люди смогли проассоциировать их с материнской PepsiCo , предположил он.

Ранее многие крупные международные компании заявили о том, что снижают маркетинговую активность в РФ. На прошлой неделе США сообщили о введении санкций в отношении ведущих российских ТВ-компаний: Первого канала, «России», НТВ. Однако даже в этих условиях остается значительное число возможностей для продвижения товаров, в том числе через интернет, с помощью наружной рекламы и промоакций в торговых сетях, сказали «Известиям» в «Русбренде».