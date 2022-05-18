Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
На смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар». Это лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Их американская компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up. Об этом «Известиям» рассказал источник на продовольственном рынке. По его словам, газировки под новыми брендами, созданными специально для российского рынка, PepsiCo начнет поставлять в магазины в начале июня. Сейчас под маркой «Русский дар» выпускают квас. Ритейлеры пока не получили тестовые образцы напитков. Эксперты допускают, Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для РФ.
Новый дар
О том, что PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, «Известиям» рассказал источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для РФ.
В марте компания заявила о том, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up. Производитель уже остановил конвейер и не выпускает известную триаду; торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания. В PepsiCo «Известиям» подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России. При этом решение о приостановке производства и продажи Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе, добавили там.
Поставки этих трех напитков пока продолжаются, сказали «Известиям» в «Ленте».
В начале апреля стало известно, что PepsiCo направила ритейлерам презентацию с описанием новых напитков и брендов специально для российского рынка. Как писали СМИ, тогда компания планировала наладить производство локальных марок, вкусы которых будут похожи на основные имена компании. Например, это New Cola и Fruitz взамен Pepsi и Mirinda. Но от этих концепций отказались — аналоги флагманского бренда и «фруктового» напитка решили не выпускать, рассказал источник, близкий к компании.
В итоге производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар» — сейчас под этим именем выпускают квас, заметил собеседник «Известий». Есть и другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, добавил он. Собеседник уточнил, что изготовитель вскоре запустит розлив напитков на своем заводе. Хотя розница еще не получила первые образцы для тестирования вкуса, рассказали изданию в одной из сетей.
Аналогичный шаг может сделать и Coca-Сola, и в новой реальности это может быть логичным, допустил другой источник «Известий» на продовольственном рынке. В марте компания заявила о приостановке всей деятельности в России. Но холдинг не имеет прямого производства в РФ. Офис The Coca-Cola Company занимается только маркетингом, а всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Продолжит ли она деятельность в России, неизвестно. «Известия» направили запрос в компанию.
Coca-Cola уже начала расширять свою ассортиментную линейку — производитель представил покупателям Fanta Zero. Ранее компания не продавала этот напиток без сахара.
Решение проблем
То, что глобальные бренды выводят с рынка свои флагманские имена, а не полностью прекращают функционировать в стране — способ адаптироваться к новым условиям, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Производство локальных марок свидетельствует о том, что компания не готова полностью уходить с отечественного рынка, согласна представитель Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Светлана Земчихина.
Концепция PepsiCo удачная, считает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. В мире есть похожие истории, добавил он. Например, в Перу не выпускают Coca-Cola, но вместо нее есть специальная газировка с другим названием, которая пользуется большой популярностью. Вообще национальный продукт у какого-либо производителя — это очень выгодная и интересная тема, резюмировал эксперт.
В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о приостановке деятельности в России. Их общее число превысило 200 наименований. Часть компаний решила покинуть рынок окончательно: так, например, сеть Obi, производители Reebook и Fazer, а также другие продали свои активы российским владельцам. Причем отечественные компании не будут работать под известными иностранными именами.
Но и замена международного бренда на национальный позволит бизнесу не потерять свои инвестиции и продолжить работу на локальном рынке, сказал «Известиям» Андрей Карпов. Эксперт подчеркнул, что в случае с PepsiCo правообладатель глобальных международных брендов — американская компания, то есть РФ не может без ее подтверждения выпускать продукцию под этими товарными знаками. Вероятно, местные марки будут активно продвигать в РФ таким образом, чтобы люди смогли проассоциировать их с материнской PepsiCo, предположил он.
Ранее многие крупные международные компании заявили о том, что снижают маркетинговую активность в РФ. На прошлой неделе США сообщили о введении санкций в отношении ведущих российских ТВ-компаний: Первого канала, «России», НТВ. Однако даже в этих условиях остается значительное число возможностей для продвижения товаров, в том числе через интернет, с помощью наружной рекламы и промоакций в торговых сетях, сказали «Известиям» в «Русбренде».