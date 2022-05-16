Кофейковое сообщение: продажу российского бизнеса Paulig просят отменить

﻿Сделку по продаже российского бизнеса финской кофейной компании Paulig топ-менеджеру компании-конкурента Milagro просят отменить. Такое обращение в Генпрокуратуру, Минфин, ФАС и ФНС отправили представители организации «Общественная потребительская инициатива». Там подозревают, что продажа была притворной, кроме того, она совершена без обязательного разрешения, выдаваемого правительственной комиссией. Инцидент грозит монополизацией рынка и ростом цен на кофе, считают авторы обращения. Ситуацией заинтересовались в комитете по безопасности Госдумы, где опасения о незаконности сделки разделяют. Эксперты, напротив, в сделке большой угрозы для рынка не видят.

В интересах России

Генпрокуратуру, Минфин, ФАС и ФНС просят отменить сделку по продаже российского бизнеса финской кофейной компании Paulig топ-менеджеру компании-конкурента Milagro. Такие обращения в ведомства направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Документы имеются в распоряжении «Известий».

«Принимая во внимание недействительность сделки по продаже компанией Paulig своего бизнеса в России, просим вас принять соответствующие меры, направленные на восстановление законных интересов государства и граждан, включая меры по отмене решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об ООО «Паулиг Рус» (ООО «Филфудс»)», — говорится в обращении.

Кофейковое сообщение Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Свое письмо общественник объясняет тем, что Paulig в марте этого года сначала анонсировала скорейший уход из России, а в мае объявила о продаже своего бизнеса «Паулиг Рус» (Paulig Rus LLC) гражданину Викасу Сои (Vikas Soi). Речь о кофеобжарочном предприятии в Тверской области. Причем права на бренды (товарные знаки) и рецепты (секреты производства) в сделку не вошли.

«Поскольку Викас Сои (Vikas Soi) является топ-менеджером (управляющим директором) кофейной компании Milagro Beverage Company, то есть прямым конкурентом компании Paulig, данная сделка неизбежно приведет к ограничению конкуренции на российском потребительском рынке кофе, что существенно повышает риски картельного сговора и роста цен», — сообщается в документе.

В нем Олег Павлов приводит три главных аргумента, почему сделка не может считаться действительной. По его словам, во-первых, договор о ней был заключен с целью не продажи бизнеса с сохранением товарных знаков и секретов производства, а исключительно для продажи недвижимого имущества. Что, по его мнению, может сказаться на экономических показателях предприятия, работниках и отчислениях в бюджет.

Во-вторых, договор нарушает российские нормы и принципы экономической организации общества, так как покупатель Викас Сои является топ-менеджером (управляющим директором) кофейной компании Milagro Beverage Company, то есть прямым конкурентом Paulig.

В-третьих, «и это, пожалуй, главное», подчеркивает «Общественная потребительская инициатива», договор недействителен, так как нарушает указ Владимира Путина. Согласно ему, с марта этого года в России действует особый порядок проведения таких сделок. Вопреки установленным указом президента требованиям резидент и лицо иностранного государства, совершающего недружественные действия, осуществили сделку, влекущую за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, без разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, пишет общественная организация в обращении.

Кофейковое сообщение Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ранее свое решение глава компании Paulig Рольф Ладау объяснял изменением геополитической ситуации, связанной с военной операцией России на Украине.

«Учитывая неодобрительную риторику главы компании Paulig в отношении России, полагать, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ выдала разрешение на осуществление сделки, не приходится», — говорится в обращении.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, Минфин, ФАС и ФНС с просьбой прокомментировать перспективы обращения. Также редакция обратилась в компании Milagro и Paulig с вопросом о том, была ли согласована сделка с правительственной комиссией, однако оперативного ответа получить не удалось.

Согласно официальным данным, Paulig в России занимала 12% рынка. В ее собственности находилось кофеобжарочное предприятие в Тверской области. Компания Milagro, по разным оценкам, занимает от 3,9 до 7% на рынке растворимого кофе.

Не так страшен

Автор закона о внешнем управлении на иностранных предприятиях, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что правоохранительные органы и профильные ведомства должны внимательно изучить эту сделку.

— Данная ситуация подтверждает актуальность и необходимость принятия федерального закона о внешней администрации. Этот инцидент ярко показывает, что компании, которые поддерживают связи с недружественными России государствами, осуществляют действия по подрыву экономических интересов страны, общества и конкретно работников предприятий, — пояснил парламентарий.

По его словам, действительно, на первый взгляд в сделке Paulig нет ничего необычного.

— Якобы компания продает бизнес. Но на самом деле тут очевидные признаки притворной сделки, чтобы прикрыть другие намерения. Ведь продается только недвижимость. Естественно, такого бизнеса, как был раньше, на этом заводе больше не будет. Это самая что ни на есть притворная сделка с точки зрения гражданского законодательства, — подчеркнул депутат.

Кофейковое сообщение Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Компетентные органы обязаны провести проверку такой продажи, убежден политик.

Впрочем, генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что опасения Олега Павлова по поводу монополизации рынка Milagro, а также роста цен из-за этой сделки сильно преувеличены.

— Никакой монополизации быть не может — кофейный рынок очень конкурентный и на нем работает большое количество сильных и значительно более крупных компаний. При этом надо также понимать, что Milagro до сегодняшнего дня работала только в сегменте растворимого кофе, а фабрика Paulig выпускает жареный/молотый кофе. Соответственно, сделка по покупке обжарочного предприятия послужит только лишь некоторому расширению ассортимента самой Milagro и с высокой вероятностью увеличению выпуска большого количества СТМ в сегменте жареного кофе, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, непонятна цель проверки законности этой сделки, так как фабрика остается и продолжает работать в России.

Цены на кофе в России не связаны с этой сделкой, считает эксперт. Есть проблемы с доставкой и ростом стоимости как логистического звена, так и мировых цен на кофейное сырье, которые в прошлом году выросли в 2,5 раза. Беспокойство также вызывают непродуманные решения ЕАЭС в сфере таможенно-тарифного регулирования, подчеркнул Рамаз Чантурия.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что иностранный бизнес, безусловно, должен соблюдать российское законодательство. Без сомнений, подобные сделки необходимо согласовать с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом он отметил, что более предметно давать комментарий о каком-то договоре купли-продажи можно только после его внимательного изучения.