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Отнять сливки: производители молока и соков намерены сократить ассортимент

Почему бизнесу, возможно, придется так поступить и какое решение предложили в Минпромторге
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Производители молочных продуктов и сока рассматривают вопрос о сокращении ассортимента. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из крупнейших компаний на этом рынке. По его словам, уже в ближайшее время заводам не хватит асептической упаковки Tetra Pak: один из двух производителей этой тары свернул работу еще в марте. Это значит, что бизнес будет вынужден отказаться от продукции с длительным сроком хранения, которая требует стерилизации, — это молоко, сливки. В ассоциации «Русбренд» согласны, что производители могут пойти на этот шаг. В Минпромторге тоже признают проблему. В ведомстве предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а в качестве альтернативы рассмотреть стеклянные бутылки.

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Отсечь лишнее

О том, что молочники и производители сока намерены сократить ассортимент продукции на фоне нехватки упаковки, «Известиям» рассказал источник в одной из крупных компаний. Он уточнил: предприятиям не хватает асептической тары. Такой вид упаковки предназначен для продукции с длительным сроком хранения. Согласно технологии, продукт и асептическую упаковку стерилизуют по отдельности, после чего тару наполняют напитком и запечатывают в стерильных условиях. Такой подход позволяет долго сохранять свойства продукции.

В «молочке» асептику используют для стерилизованной продукции и сливок. Для нее летом закупали фермерское молоко, а продавали значительно позже — осенью, добавил собеседник издания. Теперь же, когда асептики не хватает, заводы будут концентрироваться на производстве скоропортящегося товара, сказал источник. А значит, будут стремиться закупать только то молоко, которое можно переработать и оперативно продать — условно говоря, в течение 30 дней, добавил собеседник издания. Получается, что остальное сырье фермеров невозможно будет использовать, уточнил он.

Отнять сливки
линия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Основная проблема — отсутствие нужного объема асептической упаковки. Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно, — добавил собеседник издания.

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Асептику в РФ производили два завода — Tetra Pak и Elopak, они же ввозили в страну нужные материалы для ее изготовления плюс импортировали готовую тару. Но в середине марта Elopak заявил о приостановке деятельности. До сих пор у компаний были запасы этой продукции, но теперь производители столкнулись с нехваткой тары на рынке. О вероятности таких сложностей бизнес предупреждал в середине марта, писали «Известия».

Стекло спешит на помощь

Производителям соков, детского питания и молочной продукции действительно не хватает асептической упаковки, а также красок для нее, клея и так далее, сказал «Известиям» исполнительный директор «Русбренда» (в союз входят Danone, Unilever и другие компании) Алексей Поповичев. По его словам, у заводов есть запасы тары, но они постепенно сокращаются. Поэтому компаниям приходится решать, как сократить использование упаковки, пояснил эксперт. Например, бизнес может отказаться от продукции небольшого объема и напитков с длинным сроком годности. Также компании готовы менять дизайн тары, делая ее менее выразительной: например, «Сады Придонья» уже заявили о смене упаковки, теперь на ней будет меньше красок.

Отнять сливки
молоковоз
Фото: ТАСС/Егор Алеев
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— Хотя значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на территории России, многие компоненты для него импортировали, в том числе сырье для асептической упаковки, краски и другое, — сказали «Известиям» в ассоциации «Союзмолоко». — Потребуется некоторое время на то, чтобы найти альтернативы ей или перейти на другую тару.

Поставщики упаковки сейчас стараются обеспечивать бесперебойные поставки для приоритетных продуктов питания, в число которых вошла и молочная продукция, добавил представитель союза. Но из-за ограниченного предложения асептики некоторые предприятия могут пересматривать ассортиментную политику, например, увеличивать выпуск продукции в ПЭТ-таре, допустили в «Союзмолоке».

Чтобы обеспечить производителей молочной продукции необходимым объемом упаковки, уже создана межведомственная рабочая группа, сказали «Известиям» в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что полиэтиленовые пленки для Tetra Pak традиционно импортировали из Европы и США. Но из-за возникших проблем с логистикой сейчас практически невозможно закупать их за рубежом. Поэтому в Казани разработали отечественную марку полиэтилена. Она проходит тестовые испытания на предприятиях, которые выпускают тару.

Отнять сливки
супермаркет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Также есть упаковка из альтернативного сырья, например, из стекла, — добавили в Минпромторге. — Российская стеклотарная промышленность в настоящий момент загружена на 60–70%. Ее технологический уровень позволяет заменить любую по емкости упаковку.

В ведомстве отметили, что стекло всегда считалось самым экологичным материалом, особенно в сравнении с асептическим картоном (Tetra Pak) и пластиковой упаковкой. Кроме того, стеклотара практически полностью производится из отечественного сырья, а также предполагает многоразовое использование.

Массовый возврат к стеклянным бутылкам вряд ли возможен, сказали в «Союзмолоке». Эта тара не позволяет обеспечить длительные сроки хранения плюс возникают сложности из-за ее хрупкости. Но главное, что работающие фасовочные линии настроены под асептику, а не под бутылки, подчеркнули в ассоциации. Переход с картонной упаковки на стеклянную потребует полной замены фасовочных линий, резюмировали там.

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