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Кефирное бремя: молочники опасаются срыва поставок иностранной закваски

Смогут ли отечественные фабрики обеспечить производителей базой для приготовления сметаны и творога
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российские производители молочной продукции опасаются, что могут лишиться иностранных поставок закваски, которую используют для приготовления сметаны, творога и других кисломолочных товаров. Зависимость от импорта, по данным отечественных компаний, составляет 80%. Пока неясно, смогут ли фабрики в РФ полностью заменить европейскую продукцию. Если их ресурсов не хватит, выпуск молочки сократится, утверждают производители. Изменить ситуацию могла бы государственная помощь, сообщил в письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву член комитета ГД по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Тем временем в Минсельхозе «Известиям» сказали, что у отечественных предприятий сформированы достаточные запасы сырья и компонентов. При этом ввоз ингредиентов для производства отдельных видов молочной продукции в РФ продолжается, а возникающие логистические сложности решаются за счет поиска альтернативных поставщиков и изменения маршрутов импорта.

Без основы

Отечественные производители кисломолочной продукции столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом — это база для таких товаров, как сметана, творог и др. Компании ввозят в страну 80% этой основы, приобретая ее в Дании, Болгарии, Италии и других странах. Сейчас поток поставок ограничен из-за санкций: иностранные партнеры не всегда продолжают работать с российскими производителями, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты. Об этом сказано в письме члена комитета по аграрным вопросам ГД Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. «Известия» ознакомились с документом.

Кефирное бремя
кефир
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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У поставщиков заквасок и производителей молочной продукции есть запасы, их хватит максимум на полгода. Плюс в РФ есть заводы, которые производят основу для кисломолочной продукции, — например, в Барнауле и Угличе, говорится в письме депутата. Но если их мощностей не хватит, речь может идти о серьезных рисках для отрасли, отмечается в документе.

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«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — сказано в письме. Производители просят выделить дополнительную господдержку для отрасли, но не уточняют, о какой сумме идет речь.

Сергей Лисовский попросил министра сельского хозяйства рассмотреть такую возможность для отечественных компаний — чтобы они переходили на российское оборудование и сырье.

Изготовителям необходимы средства, так как они всё еще прибегают к закупкам из-за рубежа. Нужно выстраивать новые цепочки поставок, сказали «Известиям» в Молочном союзе. В новых экономических условиях важно наращивать производство заквасочных культур в РФ — для этого молочники просят государство оказать им помощь в виде дополнительных субсидий на дальнейшее развитие производств, отметили в организации.

Кефирное бремя
корова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Дефицита нет

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Сегодня на рынке нет дефицита заквасок, крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, сказали «Известиям» в «Союзмолоке». Но вопрос импортозамещения в этом секторе актуален ввиду внешнеполитических событий, добавили там.

— Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в части других видов зависимость от импорта высока, а значит, сохраняются риски запрета поставок, возникновения трудностей с логистикой и роста цен из-за изменения курса валют, — отметили в организации. — «Союзмолоко» поддерживает идею выделения дополнительной помощи производителям заквасок. Хотя остается вопрос, через какие механизмы и ведомство такая поддержка может быть оказана.

В долгосрочной перспективе этот рынок может быть интересен для инвесторов, хотя сейчас «неизвестно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок», добавили в «Союзмолоке».

Проблемы с поставками из Европы коснулись многих компаний, в первую очередь речь идет о подорожании доставки товаров из ЕС в несколько раз, сказал «Известиям» исполнительный директор «Руспродсоюза» Алексей Поповичев. Возросло и время транспортировки: Белоруссия ограничила проезд по своей территории фурам из Евросоюза, поэтому поставщикам приходится перегружать товары на территории соседей.

Кефирное бремя
производство
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Эти проблемы появились у пищевиков в начале апреля. Тогда ЕС запретил российским и белорусским фурам передвигаться по своей территории. Хотя исключения из этого правила были: для транспорта с продовольствием и продукцией АПК, а также лекарствами. Белоруссия отреагировала на эту норму симметричным запретом: фуры с европейскими номерами не могут передвигаться по стране. Российским производителям и поставщикам пришлось перегружать товары из ЕС на границе. Машины ждут очереди на перегруз по несколько дней, в итоге скорость транспортировки увеличилась, об этом уже писали «Известия».

Обращение депутата Лисовского в Минсельхоз еще не поступало, сказали «Известиям» в ведомстве. Министерство рассмотрит его, как только получит.

Сейчас у отечественных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, добавили в Минсельхозе. При этом поставки ингредиентов для производства отдельных видов молочной продукции в Россию продолжаются. Возникающие логистические сложности решаются за счет поиска альтернативных поставщиков, а также изменения маршрутов импорта. Кроме того, для обеспечения потребностей перерабатывающего сектора ведется планомерная работа, направленная на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов, резюмировали в министерстве.

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