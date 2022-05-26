Ценна ягодка опять: почему российская клубника подорожала на 25-30%

Краснодарская клубника подорожала на 25–30% в сравнении с прошлым годом , рассказали «Известиям» в Ягодном союзе. Цена в магазинах доходит до 650–700 рублей за килограмм, убедился корреспондент издания. Тенденция связана с ростом себестоимости производства ягоды и плохими погодными условиями, из-за чего сезон клубники сдвинулся на месяц и сократились объемы сбора урожая, пояснили эксперты.

Не клубничная погода

Уже появившаяся на прилавках клубника из Краснодарского края подорожала на 25–30% относительно уровня прошлого года . Об этом «Известиям» сообщили в Ягодном союзе.

Во «ВкусВилле» краснодарская клубника продается за 665 рублей за 1 кг, в «Мясновъ» — за 699 рублей, убедился корреспондент издания. Самый бюджетный вариант можно найти в «Ашане» и на оптовом рынке «Фуд Сити», где 1 кг клубники продается за 350–500 рублей. В «Дикси», «Магните», «Верном» и «Магнолии», судя по интернет-витринам ритейлеров и сервисов по доставке продуктов, такой клубники в наличии нет.

Она продается в «Перекрестке» по 500 рублей за 1 кг, сообщили в X5 Group. Там не уточнили, представлена ли краснодарская клубника в ассортименте других магазинов группы — в «Пятерочке» и «Карусели».

Ценна ягодка опять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Стоимость в первую очередь зависит от объемов урожая , сказали в пресс-службе «ВкусВилла». Из-за холодной весны клубника поздно поспела и поступила в продажу в малом объеме с опозданием , пояснили там.

Представители других ритейлеров не ответили на запрос «Известий».

— Из-за непогоды сезон поспевания клубники сдвинулся минимум на три недели позже , — подтвердила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. — Поэтому сейчас на прилавках можно встретить только краснодарскую клубнику, а в Центральном регионе и Подмосковье ее еще нет.

Сезон сбора урожая сдвинулся на месяц, поделился своей оценкой гендиректор «Коломенской ягоды» Валерий Шарафутдинов. Клубника из Краснодарского края в конце мая обычно уже заканчивается и появляются первые ягоды из других регионов, добавил он.

— В прошлом году в это время мы уже снимали первую клубнику, а сейчас она только начала цвести. Чтобы клубника поспела, ночью должно быть не меньше 15 градусов тепла , — рассказал Валерий Шарафутдинов.

Комплексные проблемы

Помимо погоды для роста цен на клубнику есть и другие причины, сказала Ирина Козий. В их числе — подорожание средств для роста и защиты ягоды, сокращение площадей под ее выращивание . Это в том числе привело к запоздалому сбору урожая и меньшим объемам, уточнила эксперт. Поэтому ожидать ощутимого снижения цен позже не стоит, считает она.

Ценна ягодка опять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В этом году себестоимость клубники значительно выросла, согласен представитель краснодарской компании КФК «Бабаево». Сейчас производители реализуют ягоду в опте по 250 рублей за 1 кг, хотя в прошлом году цена была 200 рублей, сказал он. Подорожание произошло за счет роста цен на импортные средства, необходимые для роста ягоды. При этом логистика в цене пока что не изменилась, рассказал собеседник редакции.

Это подтвердили и в Ягодном союзе. По данным организации, себестоимость производства клубники выросла в полтора-два раза .

— У всех производителей в этом году существенно выросли расходы: средства защиты, удобрения, рассада подорожали в четыре-шесть раз . Поэтому для нынешнего сезона 700 рублей за 1 кг — нормальная цена, — считает Ирина Козий.

А по мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, к высокой цене привел в первую очередь дефицит. Но с появлением урожая из других регионов стоимость всё же должна снизиться , полагает эксперт.

Хотя, по официальным данным, в последние годы урожай в России динамично рос: за прошлый год сбор клубники увеличился на 4%, до 9,8 тыс. т, сказали «Известиям» в Минсельхозе.

Но в Ягодном союзе утверждают, что это не так. По данным организации, в 2019 году сбор клубники составил примерно 12–13 тыс. т. Как заявили в союзе, в 2020-м и 2021-м хозяйства сокращали площади под ягоду, так как столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук: границы были закрыты, в том числе для иностранных сезонных рабочих. Поскольку проблема не решалась, пришлось снижать объем работ с клубникой и частично переходить на другие ягодные культуры, для которых возможна большая механизация, рассказала Ирина Козий.

Ценна ягодка опять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По ее мнению, в этом сезоне может увеличиться урожай голубики, смородины и малины, поскольку будут плодоносить новые насаждения, заложенные в последние годы. При этом множество проектов, запланированных на 2022-й, так и не были реализованы, а часть хозяйств сокращает площади существующих ягодников, добавила Ирина Козий.