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Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику

В этом году урожай на юге и в центральных регионах созреет одновременно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику
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2021-05-24 14:59:26
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На прилавках магазинов начала появляться свежая клубника. Фермеры советуют выбирать ягоду, выращенную как можно ближе к месту продажи — она вкуснее, а диетологи призывают не есть ее на голодный желудок — это может быть опасно для здоровья. «Известия» выяснили, когда можно начинать покупать клубнику, откуда ее привозят и как ее правильно выбирать.

В жару и на десерт

Врач-диетолог Ольга Кораблева заявила, что клубнику не надо есть на голодный желудок, лучше оставить ее на десерт — ягода может вызвать пищевую аллергию, особенно у людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это продукт, который может привести и к анафилактическому шоку у аллергиков, заметила она.

По ее словам, клубнику не стоит есть кормящим матерям или беременным, чтобы аллергия не появилась у ребенка. Детям до года она рекомендовала вообще не давать клубнику, как и тем, у кого диагностирован гастрит и язва желудка — в этой ягоде содержится щавелевая кислота.

Аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская ранее отмечала, что именно садовая земляника и клубника являются наиболее аллергенными среди ягод. И чаще всего аллергия проявляется у детей до трех лет.

Ягодные места
Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко призывает есть клубнику в жару.

— Это прекрасный продукт. Он и сладкий, и освежающий, и достаточно водянистый, и имеет достаточно невысокий гликемический индекс, инсулинемический индекс, — заявила Лазуренко. — То есть не будет негативно влиять на поджелудочную железу.

По словам Кораблевой, клубнику нужно есть в первой половине дня или во второй вплоть до семи часов вечера. Терапевт также считает эту ягоду хорошим перекусом.

Американские ученые ранее выяснили, что употребление в пищу большого количества клубники и яблок может защитить кожу человека от старения: в этих продуктах содержится много флавоноидов и физетина.

То, что нужно всем

В Роспотребнадзоре подчеркивают: аллергия на клубнику — это абсолютное противопоказание для ее употребления. И соглашаются с экспертами: ее не стоит есть людям, страдающим заболеваниями ЖКТ в период обострения болезни.

— Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, — заявили в ведомстве. — Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 гр в день) можно есть клубнику.

При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, клубника может негативно повлиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса. Кроме того, употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок — их рекомендуют есть в качестве десерта после основного приема пищи.

В ведомстве подчеркивают также, что «полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием».

Ягодные места
Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику
Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa

— Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С, — поясняют эксперты. — Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий отвечает на вопрос о пользе или вреде клубники однозначно:

Ягоды можно есть всегда, чем больше — тем лучше, — сказала она «Известиям». — У нас в рационе ягод очень не хватает. Это то, что всем нужно в любое время года. Стоит отметить: то, что массово возделывают на приусадебных участках и предприятиях, правильно называть садовой земляникой. Но в народе ее принято называть клубникой — это вообще другой вид растения, а также викторией — это только один из сортов садовой земляники.

Наложение сезонов

Ирина Козий отмечает, что на рынке сейчас в основном представлена ягода из Турции, однако уже появляется садовая земляника, выращенная в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и других южных республиках страны. Эти регионы уже собирают урожай и даже перешли на ягоды с открытого грунта.

Совсем массовый сезон в этом году будет чуть позже, чем обычно, потому что была длинная холодная весна, — пояснила она. — И, соответственно, массовый урожай в южных регионах придется на начало июня, то есть, через неделю-полторы.

Ягодные места
Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом будет ли такой же сдвиг в хозяйствах центрального региона — пока неясно, отмечает она, потому что в последнее время достаточно высокие температуры ускорили вегетацию растений.

— В ряде хозяйств считают, что начнут собирать урожай буквально через неделю, — говорит Козий. — Это будет первый урожай таких регионов, как Липецкая, Воронежская и другие соседние области. Это пока не точные данные — мы смотрим на погоду и на то, как она влияет на урожай.

Погодные условия в этом году привели к тому, что пик южного сезона и начало сезона в центральной России, скорее всего, совпадет. Это не очень хорошо ни для производителей, ни для потребителей.

— На рынке единомоментно будет много ягоды, для производителей очень сильно упадет цена, а для потребителей получится, что ее станет сразу много, а потом ничего не останется, — поясняет Козий.

Как выбирать клубнику

Выбрать хорошую клубнику помогут рекомендации Роспотребнадзора: ягоды должны быть сухие, без признаков гниения, однородного и насыщенного цвета. Листья «чашечки», обрамляющие ягоду, должны быть зелеными, без признаков увядания. Поверхность ягод — упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. Важно прислушаться к аромату — он должен быть насыщенный, ягодный. Об этом же, к слову, говорит и Ирина Козий — вкусную садовую землянику лучше выбирать по запаху.

Ягодные места
Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ведомстве отмечают, что стоит воздержаться от употребления влажных ягод с пятнами на поверхности, без аромата. Не нужно брать мягкие ягоды — возможно, в них уже начался процесс гниения. Если у ягод сухие, пожелтевшие листики «чашечки», то скорее всего такие ягоды собраны уже давно. Неоднородная окраска, зеленоватые пятна, белый кончик — это признаки неполной зрелости ягоды.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

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