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Врач рассказала о правилах питания в жаркую погоду

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Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 16 мая, дала советы по выбору продуктов для питания в жару.

По словам специалиста, организм нуждается в получении белков, жиров и углеводов, и все эти вещества можно получить, употребляя в пищу фруктовые салаты, легкие овощные салаты или закуски. Врач также призвала отказаться от сложных соусов, таких как майонез и другие сливочные соусы.

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Помимо этого, Лазуренко посоветовала отказаться от потребления большого количества продуктов в вечернее время и сделать ужин легким. Это может быть греческий салат и, например, зеленый чай. Фруктам и ягодам лучше отдавать предпочтение в первой половине дня, а уже на вторую оставить овощи (не корнеплоды). Тогда организм будет получать витамины и микроэлементы.

Диетолог также посоветовала есть рыбу, например семгу или форель, на обед. Также она призвала не забывать о сезонных ягодах, например о клубнике.

«Это прекрасный продукт. Он и сладкий, и освежающий, и достаточно водянистый, и имеет достаточно невысокий гликемический индекс, инсулинемический индекс. То есть не будет негативно влиять на поджелудочную железу», — пояснила врач.

Клубнику специалист посоветовала есть в первой половине дня или во второй вплоть до семи часов вечера, использовав ее как перекус.

Посоветовала медик не забывать о белках, но мясо или рыба должны быть приготовлены легко — протушены, пропарены или запечены. Не рекомендуется сильно зажаривать их на открытом огне. В качестве легкого гарнира можно использовать овощи — либо гриль, либо свежие.

Ранее 16 мая Лазуренко рассказала, как правильно пить воду в жаркую погоду для хорошего самочувствия. По ее словам, в жару вода должна поступать в организм постепенно в течение всего дня, а не только в какое-то определенное время суток. Врач призвала пить утром 250 мл воды и в аналогичном количестве равномерно употреблять воду в течение дня.

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