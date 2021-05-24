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Диетолог посоветовала не есть клубнику на голодный желудок

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Клубнику не стоит есть на голодный желудок. Об этом «РИА Новости» рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева в понедельник, 24 мая.

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Она объяснила, что ягода может вызвать пищевую аллергию, в особенности у людей, страдающих проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также клубника может спровоцировать анафилактический шок.

«Таким образом, клубнику не рекомендуют кормящим матерям или беременным, чтобы у ребенка не развилась аллергия. Детям до года по этой же причине клубнику давать не следует», — отметила специалист.

Кроме того, из-за содержания щавелевой кислоты клубника может оказать негативное влияние на здоровье людей с гастритом или язвой желудка. Лучше не употреблять ягоду, если до этого не было преми пищи, а оставить ее на десерт, заключила Кораблева.

16 мая врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко призвала в жару не забывать о сезонных ягодах, включая клубнику. Она подчеркнула, что ягода имеет невысокий гликемический индекс и не будет негативно влиять на поджелудочную железу.

Клубнику медик посоветовала есть в первой половине дня или во второй вплоть до семи часов вечера, использовав ее как перекус.

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