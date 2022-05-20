Прием с пищей: просроченные продукты направят на корм для животных

Просроченные продукты питания из магазинов и общепита отправят на производство кормов для животных . Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом «Известиям» рассказали в РЭО. В конце апреля вице-премьер Виктория Абрамченко дала соответствующее поручение. Сейчас в России перерабатывают лишь половину биологических отходов. Эксперты напомнили, что использовать «просрочку» не так легко — контролирующие органы сначала должны признать ее безопасной.

Биологический подход

Ежегодно в России образовывается около 40 млн т биологических отходов (так называемое вторичное сырье), при этом не более половины этого объема проходят утилизацию . Власти намерены удвоить этот показатель, рассказали «Известиям» в РЭО.

— Отходы животноводства — ценный ресурс для производства, например, качественных органических удобрений, — заметил глава РЭО Денис Буцаев. — Важно их верно подготовить, чтобы они не нанесли урон окружающей среде — это может случиться, если использовать устаревшие технологии.

Он отметил, что переработанные органические отходы можно использовать как комбикорм, добавки для питания животных и удобрения для технических культур — льна и конопли. Для этого просроченные продукты из магазинов и общепита следует раздельно собрать, сортировать и затем сушить, пояснил эксперт.

Аналогичный подход допустим в случае с отходами растениеводства и животноводства , добавил Денис Буцаев. По его словам, солома, зерновые смеси и лузга могут стать составляющими комбикорма, а свекольный жом и меласса — сырьем для питательных добавок . Но пока применять органику таким образом не позволяет нормативный пробел: законодательство не устанавливает, как следует утилизировать и обезвреживать изъятые из обращения продукты, уточнил эксперт.

Прием с пищей Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Сейчас Минсельхоз, Минпромторг и РЭО сформируют отраслевую программу, в которой опишут, как можно использовать биологические вторичные ресурсы в сельском хозяйстве , сказал Денис Буцаев.

Около 3% от оборота магазинов приходится на украденные, просроченные и испорченные продукты (например, с гнилью или высохшие), сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов розничной торговли Андрей Карпов. Он добавил, что сейчас ритейлеры обязаны передавать на утилизацию и уничтожение непроданные товары с истекшим сроком годности . Этим занимаются специализированные организации, которые работают по лицензии.

— Просроченные продукты становятся небезопасными, поэтому регуляторы прежде всего должны продлить их время использования. Это позволит включить продукцию во вторичное сырье и вернуть в сельское хозяйство, — добавил эксперт.

В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») «Известиям» сказали, что передают фермерам продукты с истекающим сроком годности на корм животным. В 2021 году им ушло около 93 тыс. т продуктов: фрукты, овощи, хлеб и т.д.

«Известия» направили запросы и в другие крупнейшие торговые сети: «Магнит», «Ашан», «Ленту», «Окей» и проч.

Пригодится всё

В конце апреля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минпромторгу и РЭО представить в правительство предложения, как можно применять вторичное сырье и ресурсы сельского хозяйства . «Известия» ознакомились с документом. Издание направило запрос в аппарат вице-премьера.

В РЭО добавили: правительство уже утвердило федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». В рамках этого документа чиновники разработают комплексные планы, как вовлечь вторичные ресурсы в строительную отрасль, сельское хозяйство и промышленность. К 2024 году доля использования сырья из отходов должна вырасти до 10%, к 2030 году она должна достигнуть 50% в сельском хозяйстве.

Минсельхоз разрабатывает проект программы, в которой обозначат, как применять вторичное сырье из отходов агропромышленного комплекса, сказали «Известиям» в ведомстве. По оценке министерства, большая часть биологических отходов уже вовлечена в хозяйственный оборот как сырье для производства кормов. «Известия» также направили запрос в Минпромторг.

Важно уделить внимание вопросу, кто и как будет отделять продукцию от упаковки: как правило, все товары продают в таре , отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он также отметил, что считает использование биологических отходов в качестве навоза очень актуальной идеей.

Прием с пищей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Переработка продуктов питания с истекшим сроком реализации в корм для животных или удобрения — эффективная мера, которая позволит уменьшить количество отходов, направляемых на полигон, и сделать еще один шаг в развитии экономики замкнутого цикла, сказал «Известиям» зампред комиссии по торговле РСПП Игорь Караваев. При этом важно, чтобы в переработку попадали продукты только определенных категорий, пригодных для дальнейшего использования, а сырье проходило экспертизу у компании-переработчика, добавил он.

В мире есть и другие практики вторичного использования продуктов, отметил Денис Буцаев. Так, во многих странах бизнес передает на благотворительность пищу с истекающим сроком годности .

В России такой вариант тоже возможен, напомнил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Если за 2–3 дня до окончания срока годности продукцию передавать благотворительным организациям, они могут оперативно направить ее нуждающимся по спискам социальной защиты и службы занятости.