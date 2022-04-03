Скотское обращение: как правильно хоронить животных

Под Красноярском обнаружено крупное захоронение останков животных. На них нашли даже бирки, однако компанию, которая таким образом избавилась от отходов, разыскать будет сложно. Почему фермерам и мясопереработчикам иногда проще выбросить биоотходы, чем утилизировать их законным путем, и много ли в стране опасных скотомогильников, разбирались «Известия».

Где нашли незаконное захоронение животных

Активисты красноярского отделения «Общероссийского народного фронта» обнаружили незаконную свалку биологических отходов в Березовском районе — недалеко от краевого центра. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Якубенко сообщила, что это уже шестое подобное захоронение, найденное здесь за последние четыре года . К месту находки пригласили представителей надзорных ведомств.

— Гора костей крупного рогатого скота была сложена в мешки, но их уже успели растащить собаки , — рассказала Якубенко. — Среди улик — ушные бирки с номерами, обычно так фермеры маркируют свой скот. Надеемся, что по ним надзорные органы смогут найти тех, кто это сделал , ведь привлечь к ответственности виновников предыдущих свалок с биологическими отходами так и не удалось.

Она полагает, что ликвидацией свалки — как и в предыдущих случаях — придется заниматься муниципалитету, который потратит на это бюджетные средства, так как скотомогильник обнаружили на неразграниченных землях.

Якубенко рассказала «Известиям», что первое подобное захоронение было обнаружено в 2018 году.

Скотское обращение Незаконный скотомогильник в Берёзовском районе Красноярского края Фото: региональное отделение «Общероссийского народного фронта» в Красноярском крае

— Это был огромный ров, в котором лежали тысячи голов, — вспоминает сопредседатель регионального штаба. — Под открытым небом просто выкопали яму, кучи останков валялись в ней.

Всю информацию о таких свалках сразу передавали в надзорные ведомства, но виновников всякий раз найти не могли.

— Один раз мы даже нашли в лесу какой-то документ с адресом и наименованием предпринимателя, — рассказывает Якубенко. — Но ничего доказать, видимо, не удалось, никого не наказали. Да и сейчас ветнадзор скептически отнесся к тому, что на останках обнаружены бирки, — найти хозяев будет сложно.

Подобные захоронения находят не только в Красноярском крае. В прошлом году свалку останков домашнего скота обнаружили жители поселка Комарово в Тюмени. Чуть раньше выброшенные говяжьи головы нашли в Ижевске. Даже законные скотомогильники не всегда безопасны — проблема с захоронением животных существовала в Калининградской области, а в Курганской области их незаконно сжигали.

Чем опасны скотомогильники

По данным Минсельхоза на июнь 2021 года, содержащимся в пояснительной записке к одному из законопроектов, в России насчитывается около 14 тыс. скотомогильников и биотермических ям, в которых обезвреживают и утилизируют останки животных. Из них действующие — только 46%. А бесхозяйных скотомогильников, по данным на тот же срок, — более 9 тыс., они не принадлежат ни местным властям, ни каким-либо организациям. Такие скотомогильники могут стать причиной распространения в том числе сибирской язвы и других опасных инфекций. По крайней мере о подобных рисках не раз заявляли ученые, которые занимаются проблемами таяния вечной мерзлоты на севере России. Об этом «Известиям», в частности, говорил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Скотское обращение Олень во время вакцинации против сибирской язвы Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Таких могильников довольно много на территории страны с вечной мерзлотой, и только малая часть известна и картирована , — подчеркивал он. — Огромное количество подобного рода захоронений были стихийными, производились в те годы, когда некому было заниматься картированием. Мы по большому счету даже не знаем, где они расположены.

А в 2016 году в ЯНАО произошла вспышка сибирской язвы — тогда заболевание обнаружили у 23 человек, умер 12-летний ребенок. Однако доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, подтверждая факт отсутствия точных данных о числе скотомогильников в России, называет проблему с сибирской язвой всё-таки решенной.

— Бактерия сибирской язвы существует тысячелетия, очень многие поколения людей эти скотомогильники огораживали и пополняли, поэтому мы можем только оценить, сколько примерно таких захоронений существует в России, а они есть во всех ее регионах, — сказал он «Известиям». — Оценка и карты их расположения в Минсельхозе есть.

Он отметил, что споры сибирской язвы могут сохраняться в почве очень долго, но и бороться с этой болезнью давно научились — еще Луи Пастером и его последователями изобретены вакцины от нее как для коров, так и для людей.

— Когда вы в последний раз слышали про случаи заражения сибирской язвой человека? Вот именно это и есть показатель значимости этой проблемы, — говорит Нетесов. — Все врачи мединститутов знают, как проявляется на коже сибирская язва, знают, как с ней бороться. Проявления заболевания, вызванного бактерией сибирской язвы, знакомы врачам, случаи заражений очень редки, и, как их лечить, хорошо известно. Проблема, по сути, решена.

Скотское обращение Информационная табличка в районе полигона твердых коммунальных отходов, где проходит сжигание свинопоголовья в связи с выявлением африканской чумы свиней в Забайкальском крае, март 2021 года Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Обнаруженное под Красноярском захоронение специалисты просят называть не скотомогильником, а именно незаконной свалкой останков животных. Безопасными подобные образования назвать всё же нельзя, тем более что одной сибирской язвой проблема далеко не исчерпывается.

Советник председателя Российского экологического общества, эксперт Судебно-экспертной палаты РФ, кандидат медицинских наук Станислав Черненко отмечает, что труп животного, закопанный в земле, может разрыть другое животное, на него может наткнуться человек, частицы биологического отхода могут попасть с осадками и в почву, из которой возбудитель заболевания может передаваться от животного человеку. И проблема тут не только в сибирской язве, которая опасна, но и наиболее контролируема.

— В целом у человека и животных более 30 общих заболеваний, в том числе сибирская язва, бешенство, бруцеллез, токсоплазмоз, глистные инвазии, — пояснил он «Известиям». — Споры инфекций сохраняют опасность в течение десятков лет.

В Минсельхозе сообщили «Известиям», что официально подтвержденных случаев утечки из скотомогильников не зарегистрировано.

По словам директора ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Дениса Колбасова, опасность такой свалки зависит от причины гибели животных.

— Если причиной гибели являются какие-то инфекционные заболевания, которые потом могут с этих мест захоронения распространиться либо на животных, либо — еще хуже — на людей, это один риск. Если это просто по какой-то причине павшие животные, то это уже меньшая проблема — вопрос другого порядка, — говорит он.

Скотское обращение Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Чаще всего, отмечает эксперт, опасности связаны с возможным распространением вируса африканской чумы свиней.

— Ведь что такое незаконные захоронения? Это необязательно яма на три метра вглубь, — говорит Колбасов. — Могут просто вывезти в лес и выкинуть останки. К этим трупам появляется свободный доступ диких животных, которые тоже болеют и дальше начинают эту чуму распространять. Это такой наиболее очевидный пример. А абстрактные случаи с сибирской язвой остались далеко в прошлом.

Как утилизируют трупы животных

Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина отмечает, что правила захоронения биологических отходов в скотомогильниках регулируются приказом Минсельхоза России № 626 от 26 октября 2020 года.

— Важным условием захоронения таких отходов является обеспечение их изоляции от объектов внешней среды — почвы, воды — и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных, — рассказала она «Известиям».

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ. Согласно этой статье, физическое лицо может понести штраф от 4 до 5 тыс. рублей, должностное лицо — от 20 до 40 тыс. рублей.

— Для ИП и юридических лиц предусмотрены альтернативные наказания: ИП — административный штраф от 40 до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; юрлица — от 500 до 700 тыс. рублей или также приостановление деятельности на срок до 90 суток , — говорит Скрябина.

Скотское обращение Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных во время сжигания свинопоголовья в районе полигона твердых коммунальных отходов в связи с выявлением африканской чумы свиней в Забайкальском крае, март 2021 года Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Станислав Черненко отмечает, что некоторые субъекты РФ также отдельно предусматривают наказание за нарушение порядка утилизации останков домашних животных. В частности, такие штрафы прописаны в Кодексе Москвы об административных правонарушениях.

По его словам, практика обращения с трупами животных складывалась веками и всегда была направлена на минимизацию рисков здоровью населения.

— Все биологические отходы уничтожаются или обеззараживаются специализированными средствами и организациями, — пояснил Черненко. — Трупы животных утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или — в исключительных случаях — захоранивают в специально отведенных местах.

Он отметил, что опасность представляют бесхозяйные и несанкционированные места захоронения биологических отходов, а также непринятие мер по их содержанию и обустройству. Однако, заметил Черненко, процедура для постановки бесхозных объектов на учет уже есть — она описана в ст. 225 «Бесхозяйные вещи» Гражданского кодекса РФ.

Почему возникают проблемы с захоронениями

Денис Колбасов отмечает, что места утилизации определены, но проблема в том, что они могут находиться от предприятия на большом расстоянии.

— Мало того что с вас возьмут деньги за утилизацию, так еще на вас лежит забота, как это туда всё отвезти, — поясняет он. — Поэтому и были прецеденты — люди просто на мопеде вывозили трупы в лесополосу. Нужно разобраться, насколько это всё доступно, сколько это стоит. Потому что эта проблема — не от умысла, а от бедности. Или от жадности.

По его словам, затраты на утилизацию могут быть очень значительными. При этом контроль осуществляется недостаточно — в зависимости от региона.

— Вопрос еще и в достоверности учета поголовья, — замечает Колбасов. — Если бы был достоверный учет, то любое выбытие требовало бы и подтверждающих документов. Если же учет налажен ненадлежащим образом, то и возникают проблемы.

Марина Якубенко рассказывает, что утилизация останков животных стоит в Красноярском крае от 100 рублей за килограмм, но возникает еще и проблема их доставки до места утилизации.

— Например, в Березовке есть обвалочный цех, и у него, по данным надзорных органов, есть договор с комбинатом, который перерабатывает кости, — говорит она. — Комбинат этот от Березовки находится на расстоянии около 250 км — очень далеко. Я ничего не утверждаю, но при отсутствии физического, а не документального контроля нельзя точно подтвердить, что останки действительно вывозят туда. Считаю, что ветнадзор и Россельхознадзор должны проверять и фактическое исполнение договоров.

Якубенко добавляет, что отсутствие контроля сказывается и таким образом, что сотрудники ветнадзора, которые прибывали на место свалки, просто не знали, сколько обвалочных цехов в районе.

Руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский утверждает, что на промышленных животноводческих, боенских и мясоперерабатывающих предприятиях проблемы с утилизацией биологических отходов нет.

— На предприятиях биоотходы или сжигаются, или из них производят ценные продукты — мясокостную муку и жир, эффективно используемые в кормлении животных и в технических целях, — рассказал он «Известиям». — Также биологические отходы направляются для утилизации в сторонние специализированные организации.

Скотское обращение Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

По его словам, утилизация биологических отходов может быть даже прибыльным бизнесом, однако организация таких производств требует существенных инвестиций и регулярных поставок сырья. Но актуально это только для регионов с развитым животноводством.

— В регионах со слабо развитым промышленным животноводством такие предприятия организовывать экономически нецелесообразно, — говорит Лапинский. — В таких регионах необходимо содержать дотируемые государством утильзаводы и организовывать транспортную инфраструктуру для сбора и доставки биологических отходов, на что региональные власти идут неохотно.

Он отмечает, что многие регионы испытывают нехватку утилизационных предприятий либо большие расстояния затрудняют животноводам доставку отходов на утилизацию. Также очень сложно заниматься сбором биологических отходов у населения и их утилизацией, так как стоимость транспортировки мало зависит от загруженности кузова.

— Затраты будут почти одинаковыми, и для владельца личного подсобного хозяйства (ЛПХ) это весьма накладно , — говорит Лапинский. — Довольно дорого стоит и утилизация.

Поэтому, замечает он, для утильзаводов выгоднее регулярные поставки с сельхозпредприятий — сырье обычно свежее. Если же собирать останки животных с различных ЛПХ, доставка может затянуться по времени, биологические отходы испортятся и станут малопригодными для получения продукции.

— Такие отходы приходится сжигать, что весьма затратно — стоимость сжигания может составлять порядка 50 рублей за 1 кг отходов , — говорит представитель Национальной мясной ассоциации.

Скотское обращение Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Эти обстоятельства, а также попытки владельцев ЛПХ скрыть падеж во избежание изъятия остальных животных приводят к появлению останков в несанкционированных местах. Свалки появляются и в результате деятельности нелегальных боен и мясоперерабатывающих цехов.

Как решить проблему со свалками

— Для решения проблемы с нелегальными цехами необходимо организовывать в регионах государственные утильзаводы с организацией сбора и перевозки биоотходов у населения и небольших предприятий, где отходы образуются нерегулярно или в небольших объемах , — считает Лапинский. — Также важно выявлять и пресекать деятельность нелегальных боен и мясоперерабатывающих цехов.

Усиление контроля за утильзаводами и крематорами, считает он, нужно, так как может возникнуть соблазн «сэкономить топливо от несожженных биологических отходов». При этом размер штрафов, по его мнению, для предприятий достаточен.

— А вот штрафы для граждан невелики, что стимулирует их к нарушению правил утилизации , — считает он. — Соразмерное повышение ответственности граждан также может улучшить ситуацию с нелегальными свалками биологических отходов.

Черненко полагает, что требуется провести ряд мероприятий «на основе административных и рыночных инструментов», которые способствовали бы снижению существующих рисков и стимулированию природопользователей к эффективному обращению с биологическими отходами.

Скотское обращение Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Якубенко отмечает, что ОНФ намерен на следующей неделе начать дискуссию по этому поводу при участии всех надзорных органов. Между тем еще в прошлом году в Минсельхозе разработали законопроект, предусматривающий разработку правил эксплуатации и ликвидации скотомогильников и создания для них федерального реестра. В единой системе, предложенной Минсельхозом, должны были в том числе учесть тех, кто занимается утилизацией биологических отходов.

— В целях совершенствования правового регулирования в области эксплуатации и ликвидации скотомогильников Минсельхозом разработан законопроект, предусматривающий наделение министерства полномочиями по утверждению ветеринарных правил эксплуатации и ликвидации скотомогильников, — пояснили «Известиям» в министерстве. — В декабре 2021 года законопроект внесен в правительство. Сейчас проводится подготовка законопроекта к внесению в Госдуму.