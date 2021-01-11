Свалку с останками животных нашли у леса в Тюмени

Свалку останков домашнего скота обнаружили жители поселка Комарово в Тюмени. Они разместили соответствующие фото в соцсетях с просьбой к властям обратить внимание на происходящее.

Местные жители пишут, что на этот скотомогильник сбегаются собаки, неподалеку гуляют семьи с детьми и домашними животными.

Портал «Наш город» напоминает, что незаконные свалки останков скота не раз находили на территории Тюменской области.

Так, в октябре 2020 года свалку биоотходов обнаружили в Ялуторовском районе. На останках коровы, которые нашли специалисты регионального управления Россельхознадзора, был идентификационный номер «Тюменских молочных ферм».

Выяснилось, что организация подписала контракт на утилизацию с предприятием из Кургана «Утилитсервис». Оно должно было сжечь биоотходы, но не сделало этого.