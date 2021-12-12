Следы на снегу: волонтеры помогут бороться с браконьерами в Якутии

Волонтеры из нескольких регионов России в декабре отправятся в Якутию для того, чтобы помочь местным охотинспекторам в борьбе с браконьерами, которые истребляют северных оленей. Соглашение о сотрудничестве фонд «Следы человека в дикой природе» подписал с дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Республики Саха (Якутия) в начале декабря. Незаконная охота становится важным фактором, влияющим на сокращение популяции диких северных оленей, — с конца прошлого века численность некоторых групп сократилась с сотен тысяч до нескольких тысяч голов. Особенно уязвимыми животные оказываются зимой, когда начинают миграцию по огромной, но малонаселенной территории республики. Бороться с браконьерами помогают специальные отряды — в этом году для помощи охотинспекторам туда отправятся добровольцы из нескольких регионов России. «Известия» поговорили с участниками экспедиции о проблеме и о том, как устроена эта работа .

Исчезающая популяция

О подготовке к экспедиции в Якутию для помощи местным инспекторам в борьбе с браконьерами, которые уничтожают диких северных оленей , стало известно в ноябре. Участники экспедиции, организатором которой стал фонд «Следы человека в дикой природе», будут работать совместно с местными инспекторами.

Количество диких северных оленей как в Якутии, так и в соседних регионах продолжает сокращаться , обращают внимание природозащитники.

— Таймырская популяция северного оленя находится в Красноярском крае и иногда мигрирует в сторону Якутии. Если в конце 1980-х годов там насчитывалось примерно миллион особей, сегодня их осталось 400 тыс. примерно, — рассказал «Известиям» один из участников экспедиции Сергей Мюнье.

Численность диких северных оленей, обитающих непосредственно на территории самой Якутии, за последние десятилетия сократилась с 1,4 млн до примерно 400–500 тыс. особей . При этом численность отдельных популяций сократилась до нескольких тысяч особей.

Деньги на рогах Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Например, яно-индигирская популяция практически исчезла. От 113 тыс. особей в начале 80-х сегодня осталось около 3 тыс., — отмечает собеседник издания.

Охота на дикого северного оленя играет большую роль в северных регионах страны. В частности, от нее напрямую зависит существование малочисленных коренных народов, для которых она является одним из традиционных промыслов , а мясо оленей — традиционным источником питания.

Соблюсти интересы представителей коренных и малочисленных народов и при этом постараться сохранить популяции диких животных призваны были специальные квоты , по которым сегодня представители коренных и малочисленных народов могут охотиться на них. Квоты должны рассчитываться таким образом, чтобы добыча северного оленя не нанесла серьезного ущерба популяции. Однако распространение браконьерства нарушает этот баланс .

Основной интерес для нелегальных охотников представляет мясо животных. Кроме того, шкура северных оленей используется для производства теплой обуви .

— Особо ценятся рога — их цена может составить одну месячную зарплату. При легальной добыче число животных на заготовку мяса ограничено, а для браконьеров это является большим бизнесом, — говорит Сергей Мюнье.

Черный рынок пантов

О первых нарушителях в этом сезоне министерство экологии Республики Саха (Якутия) сообщило в середине ноября . Инспекторы нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда «Запад» дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков провели рейды по охотничьим угодьям Нюрбинского района во время длинных выходных, с 30 октября по 9 ноября.

— Рейд проведен в целях усиления охраны дикого северного оленя лено-оленекской популяции в ходе их миграции, — сообщили в ведомстве.

Они проверили около 50 охотников. В том числе инспекторы изъяли 16 орудий охоты и 14 туш незаконно добытого северного оленя. При этом 13 туш были добыты на территории так называемой зоны абсолютного покоя, где запрещена охота. «При проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов», — уточнили в министерстве.

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механических средств»). По закону им может грозить штраф в размере от полумиллиона до миллиона рублей, а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет.

Деньги на рогах Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ChinaFotoPress

Однако часто нелегальная охота ведется даже в больших масштабах. Так, п родажа или экспорт пантов — важный потенциальный источник дохода для браконьеров . Считается, что мягкие рога, срезанные с голов оленей в период их ежегодного роста, обладают целительными свойствами. Они высоко ценятся в восточной медицине. И в больших количествах экспортируются, в том числе в Китай.

Панты добывают и на законных основаниях. Однако если в этом случае рога срезаются аккуратно и с соблюдением необходимых санитарных норм, то в случае с браконьерской добычей это, как правило, приводит к гибели животных.

— Существует вид браконьерства, когда к оленю подплывают на лодке в момент переправы через реку и отсекают рога пилой или болгаркой. Животные попадают на берег с открытыми ранами, от которых многие умирают, — объясняет собеседник издания.

Даже если животное выживет, из-за отсутствия рогов самцы, вероятнее всего, не смогут размножаться. Такой метод браконьерства практикуется в Красноярском крае. В Якутии инспектора по договоренности с красноярскими коллегами работают над пресечением транзита добытых пантов.

Кроме того, уязвимыми для браконьеров олени оказываются в период сезонной миграции, во время которого они двигаются по малонаселенной и безлюдной местности на территории республики .

Ситуация усугубилась после распада СССР, когда из-за недостатка финансирования резко сократилось количество инспекторов и резко выросла потребность в дополнительных источниках заработка у населения . Это стимулировало уничтожение оленей местными жителями не только из корыстных побуждений, но и просто для того, чтобы прокормить собственные семьи. Комбинация этих факторов привела к почти полному исчезновению одних популяций и резкому сокращению численности других .

Деньги на рогах Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ChinaFotoPress

Одновременно страдают олени и из-за других факторов, в том числе из-за увеличившегося количества волков, неточностей при определении их общей численности, которые ведут к ошибкам в расчетах при выделении ежегодных квот на охоту, а также из-за активного промышленного освоения территорий в местах их обитания.

Поголовье северных оленей действительно продолжает уменьшаться, однако в районах их обитания речь идет не столько о браконьерстве, сколько о перепромысле , рассказывает научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России.

— Обыватели, как правило, под термином «браконьерство» понимают все-таки грубые нарушения природоохранного законодательства, то есть человек без разрешения пошел и кого-то отстрелял. Здесь в основном проблемы связаны с перепромыслом, то есть зверей добывается больше, чем выдается разрешений, — объясняет эксперт.

Одной из причин остается отсутствие четкой системы маркировки мясной продукции, что крайне затрудняет возможность проверки происхождения мяса после того, как олень был застрелен и разделан , поясняет он.

Сказывается также несовершенная система квотирования для представителей коренных малочисленных народов — по действующим законам квоты выделяются каждому из представителей народов, проживающих на этих территориях. Если человек не является охотником, он может передать свою квоту родственнику или соседям с просьбой добыть оленей, в том числе и для себя. Однако официальной процедуры передачи подобных квот нет, поэтому проверить, действительно ли тот или иной охотник превысил свою квоту в счет других , сегодня почти невозможно.

Точное количество животных, которые сегодня погибают от действий браконьеров, неизвестно . Однако в феврале 2019-го года на дороге Оленек–Анабар якутские инспекторы задержали колонну машин, вывозивших 6 т оленьих пантов, что говорит о нелегальной добыче примерно 6 тыс. голов, считает Сергей Мюнье.

Сам он — единственный из всех участников экспедиции — является гражданином Франции. Сам он в прошлом профессиональный военный и сотрудник пожарной охраны. Последние несколько лет Мюнье живет во Франции, занимаясь в том числе проектами по развитию экстремального туризма.

— В июле этого года я был в Мурманской области, там был сплав по реке, после этого я хотел ехать в Северную Осетию, но случайно увидел новости о том, что в Якутии сильные пожары. Поскольку до этого я служил в пожарной охране и у меня было время, я решил записаться добровольцем на тушение, — рассказывает он.

К этому времени, однако, в республике начались дожди, пожары пошли на спад, и необходимость в помощи добровольцев пропала. Зато выяснилось, что туда собирается ехать группа волонтеров, которые будут заниматься поиском и оказанием помощи пострадавшим при пожарах животным («Известия» подробно писали об этом ранее). И помощь профессионального спасателя там может пригодиться. Так Сергей Мюнье первый раз приехал в Якутию.

В республике он пробыл до середины октября и познакомился в том числе с инспекторами и охотниками.

Холодно для людей, но тепло для животных

На борьбу с браконьерами местные природоохранные структуры «бросают все силы», говорит «Известиям» Анастасия Козич, руководитель фонда «Следы человека в дикой природе», который выступил организатором экспедиции.

В западных районах республики и на отдельных территориях Красноярского края с 2018 года при поддержке Всемирного фонда дикой природы ( WWF ) действует специальный отряд «Запад» дирекции биологических ресурсов .

Инспекторы работают на путях миграции северного оленя — их определят по информации со спутниковых ошейников, которые есть на некоторых животных. В основном в этой местности проводятся досмотры транспортных средств на зимних дорогах. Кроме того, сотрудники МВД проверяют и материалы, опубликованные в интернете.

При большом ущербе браконьеры могут получить серьезные штрафы и тюремный срок, отмечает Сергей Мюнье. Однако из-за большой площади республики и небольшой численности населения (более чем на 3 млн кв. км территории там приходится чуть менее миллиона жителей) своевременно отслеживать браконьеров силами существующих инспекторов сложно.

Переговоры об организации дальнейшей помощи с представителями республики представители фонда «Следы человека в дикой природе» начали еще во время своей первой поездки в Якутию этой осенью , говорит Анастасия Козич.

— Спустя месяц совместной деятельности мы сели за стол переговоров, подвели итоги поисково-спасательной операции и обсудили перспективы дальнейшей деятельности.

Тогда сотрудники ГБУ РС «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» перечислили задачи, для решения которых им может потребоваться поддержка добровольцев. Одной из первых стала охрана популяции диких северных оленей. Официально соглашение о сотрудничестве сроком на один год фонд «Следы человека в дикой природе» и дирекция биологических ресурсов подписали в начале декабря.

Деньги на рогах Фото: РИА Новости/Павел Львов

Участники предстоящей экспедиции совместно с местными госинспекторами будут действовать в других районах Якутии, но по отработанной технологии , уточнила она.

Всего в составе экспедиции планируется пять участников — руководителем станет профессиональный поисковик Сергей Холомеев, помимо Анастасии Козич и Сергея Мюнье в ее состав также войдут два ветеринара, работающих с дикими животными: Анна Шеламова и Станислав Новицкий.

Дата начала экспедиции остается открытой из-за аномально теплой для этого времени года погоды , установившейся в Якутии.

— В Якутии сейчас холодно по нашим меркам, но слишком тепло для животных. Кроме того, из-за аномальной для этого времени погоды еще не встали реки. Поэтому пока мы ждем, когда миграция оленей подойдет к тому месту, где мы планируем работать, — говорит Сергей Мюнье.

За местом нахождения оленей они следят по координатам ошейников, которые были надеты учеными на отдельных животных из этой популяции. Предполагается, что экспедиция отправится в Якутию в начале декабря и пробудет там не менее 20 дней, отмечает Козич.

Сейчас фонд занимается подготовкой и сбором средств на работу экспедиции. Они нужны на приобретение одного из двух снегоходов, на которых планируют работать участники, а также на покрытие расходов на ГСМ, которые, по оценкам фонда, составят около 300 тыс. рублей, а также защитной теплой одежды и перелета для всех участников команды .

— Поскольку фонд — некоммерческая организация, ведет свою деятельность на добровольные пожертвования, мы просим людей поддержать организацию экспедиции посильными вкладами, — отметила Анастасия Козич.