К вашим рогам: сайгаков пообещали уберечь от браконьеров в 2021 году

В следующем году в Астраханской области усилится охрана заказника «Степной», в котором обитает большая часть популяции краснокнижных сайгаков. Там появятся 16-метровая наблюдательная вышка и, возможно, система видеомониторинга. Это часть программы по спасению сайгаков, реализуемой Всемирным фондом дикой природы (WWF). Сайгак внесен в Красную книгу России, но заказник имеет региональное подчинение, поэтому нуждается в помощи. Необходимость усиления охраны ООПТ доказало недавнее происшествие, когда над его территорией появились легкомоторные самолеты и начали гонять животных, из-за чего один самец погиб . Рога сайгаков в цене у браконьеров, а местные жители сообщают, что до сих пор можно купить и мясо животного.

Светит вышка

WWF в прошлом году объявила сбор денег на поддержку антибраконьерских бригад в заказнике «Степной». На полученные 2 млн рублей в следующем году планируется закупить автомобиль «УАЗ» и прицеп, построить гараж для автомобилей и наблюдательную вышку (16 м высотой), а также приобрести и установить наземную спутниковую станцию. Всё это необходимо для сохранения сайгаков. В 2018 году эти животные были внесены в Красную книгу России.

— В следующем году мы также планируем установить автоматическую систему мониторинга. Она представляет собой размещенную на столбах видеоаппаратуру, работающую на солнечных батареях. Подобные установки позволят вести высококачественное наблюдение за местами обитания сайгака. Сейчас мы прорабатываем детали проекта и надеемся, что наши сторонники помогут нам осуществить задуманное, — рассказал «Известиям» руководитель представительства Всемирного фонда природы в экорегионе «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.

Про его словам, WWF старается помогать «Степному», потому что это региональный заказник, и денег на все нужды не хватает.

о1 Сайгаки в природном заказнике «Степной» Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Всего в стране, по его словам, насчитывается не более 7 тыс. особей сайгаков, сообщил Валерий Шмунк. В 60-е годы было около 800 тыс. голов, в 90-е годы численность сократилась до 200 тыс., в 2015-м осталось уже около 3,5 тыс.

В России есть одна самостоятельная популяция сайгаков, которая обитает в Астраханской области и Калмыкии, на территории заказника «Степной» и заповедника «Черные земли» соответственно. Сейчас сайгак уже перестал совершать сезонные миграции и сконцентрировался на двух сопредельных особо охраняемых территориях.

— Вышку нам, действительно, обещали, но очень много планов отложилось из-за коронавируса. Еще спонсор обещал «КаМАЗ», который мы бы использовали для перевозки воды. Ждали машину в апреле, но пока так и не получили, — рассказал директор заказника «Степной» Владимир Калмыков.

По его словам, на утро 15 июля в «Степном» насчитали 4 тыс. сайгаков, а 7-8 апреля зафиксировали 5 тыс. Количество меняется, потому что животные мигрируют.

Основной фактор, влияющий на численность сайгаков, — браконьерство. Спрос на рога, которые используют для приготовления БАДов в восточной медицине, стабильно высокий. Стоимость 1 кг рогов самцов сайгаков равна двухмесячной зарплате в Калмыкии. При этом мужские особи составляют только 15% популяции.

о2 Новорожденный сайгак в государственном биосферном заповеднике «Черные земли» Фото: ТАСС/Валерий Матицын

— Периодически нам звонят местные жители Калмыкии и рассказывают, что видели в продаже мясо сайгака. В Астраханской области случаи браконьерства не наблюдаются. Проблемными остаются территории, которые находятся вне заповедника и вне заказника. Необходимо усилить там охрану. Сейчас такие возможности ничтожно малы. Территория большая, охраняют ее единицы людей, — пояснил Валерий Шмунк.

Степной переполох

Большая часть популяции держится именно в «Степном», подчеркнул Валерий Шмунк. В июне 2019 года в этом районе у озера было замечено более 80% всех сайгаков.

При этом, 7 июля случился инцидент, который в очередной раз привлек внимание к вопросу охраны животных. Три легкомоторных самолета на бреющем полете (предельно малой высоте) стали гонять этих животных по степи, из-за чего один молодой самец погиб.

— Не исключено, что погибших больше, это тот, которого удалось найти, — считает Валерий Шмунк.

По словам Владимира Калмыкова, за 20 лет такой инцидент в заказнике произошел впервые. Бреющий полет — уже нарушение режима, поскольку над этой территорией нельзя летать на высоте ниже 2 тыс. м.

В службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области «Известиям» ответили, что проводится проверка, устанавливаются лица, виновные в гибели сайгака.

о3 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, самолеты прилетели со стороны заповедника «Черные земли», и еще над ним летели низко.

— Возникает вопрос, почему администрация «Черных земель» не начала бить тревогу, когда заметила летчиков, не сообщила о нарушениях своим соседям, — задался вопросом собеседник «Известий».

В соседнем заповеднике пояснили появление самолетов со своей стороны.

— Нам известно, что на этих самолетах летели рыбаки из Ставропольского края. Они пролетели через Калмыкию и сели в Астраханской области, чтобы рыбачить. Там же их нашли и провели беседу, — рассказал «Известиям» заместитель директора в области охраны окружающей среды заповедника «Черные земли» Байр Манджиев.