Не вброд, а в глаз: почему на Таймыре массово погибли олени

Часть погибших в Красноярском крае северных оленей могли смертельно ранить браконьеры , считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, нелегальные охотники нередко прибегают к отстрелу животных в воде ради мяса и ценящихся в медицине молодых рогов. О гибели около 1,2 тыс. диких северных оленей региональная прокуратура сообщила 12 августа. По официальной версии, они утонули во время переправы через реку Хатанга во время ежегодной миграции. Молодые особи, которым сложно преодолеть широкие реки, гибнут в больших количествах каждый год. Однако, по данным Минприроды, на нескольких тушах были обнаружены следы от огнестрельных ранений. Число подстреленных животных может составлять 17 особей, выяснили «Известия».

Утонули на переправе

Около 1,2 тыс. туш погибших диких северных оленей обнаружили в реке Хатанга на полуострове Таймыр на севере Красноярского края . Об этом 12 августа сообщила прокуратура региона.

— По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По факту гибели животных организована проверка , в результате которой станет ясно, связана ли смерть оленей с незаконной охотой. Пока же у зверей не обнаружили внешних повреждений, нанесенных человеком, утверждают в региональной прокуратуре. Причиной произошедшего по данным на 12 августа в ведомстве назвали асфиксию от попадания воды в легкие животных.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды России, на севере Красноярского края уже началась сезонная миграция дикого северного оленя.

— 3–5 августа была зафиксирована массовая переправа оленей . Специалисты считают, что водную преграду пересекли около 70 тыс. особей. Следует отметить, что широкие водные переправы — это тяжелое испытание для животных, в первую очередь молодняка, — отметили в министерстве, добавив, что в этом году павших животных находят на протяжении 40 км вдоль береговой линии Хатанги.

Большая часть погибших животных — это как раз молодые особи. В основном падеж оленей на переправах специалисты относят к естественному процессу, подчеркнули в Минприроды.

Как три реки Енисей

Факт гибели животных в районе реки Хатанга подтвержден в ходе совместного осмотра территории с участием инспекторов Госохотнадзора Министерства экологии Красноярского края и специалистов краевой ветслужбы, сообщили «Известиям» в Минэкологии края со ссылкой на заведующего кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александра Савченко.

— Из-за изменения климата миграция к местам зимовки начинается достаточно рано . Путь оленей пролегает с севера Таймыра в Эвенкию. У малышей, которые недавно родились и находятся в стаде, врожденный инстинкт — следовать за своей матерью, но в силу возраста они не могут пересекать большие водные расстояния, — отметил эксперт.

Животным приходится одномоментно массово преодолевать до двух и более километров по реке, подчеркнул он.

— Стадо, которое мы фиксировали у Хатанги, переходило реку на одном из широких участков — 2,5 км. Это как три ширины реки Енисей в районе Красноярска. С такими трудностями справляются не все, — сказал Александр Савченко.

По мнению эксперта, гибель парнокопытных могла произойти из-за нескольких факторов. Это возможное травмирование молодняка крупными особями из-за скученности и слабость самых молодых оленей, из-за чего им не хватило сил добраться до противоположного берега. Также во время переправы на реке могли появиться транспортные средства, которые напугали молодых животных, и те потеряли свой важнейший ориентир — мать, заключил эксперт.

Антропогенный фактор

Прорабатывается и другая версия случившегося. По данным Минприроды, предоставленным «Известиям», у некоторых животных были обнаружены следы от огнестрельных ранений.

— На водной переправе охота запрещена, потому что олени находятся в беспомощном состоянии. Тем не менее мы нашли больше дюжины животных с пулевыми ранениями , — подтвердил «Известиям» инспектор местного охотнадзора Александр Беляев.

— Из-за сильного течения олени плывут очень медленно и становятся легкими мишенями. Отстреливать их категорически запрещено. Охота разрешена, только когда олени находятся не менее чем в 200 метрах от водной глади, чтобы у них была возможность убежать. Изначально мы обнаружили 56 трупов животных, из них 17 с огнестрельными ранениями. Потом ветеринары почему-то в отчетах написали, что всего пять оленей были с ранениями. Я абсолютно не согласен с их оценкой, об этом я и заявил полиции. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что 56 трупов этих оленей пропали со свалки на следующее утро. Как будто кто-то намеренно заметал следы, — рассказал инспектор.

По словам Александра Беляева, из-за того, что он предал эту информацию общественной огласке, ему сейчас поступают звонки от неизвестных с угрозами.

Не вброд, а в глаз Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В этом районе очень широко распространено браконьерство на северного оленя , отметил в разговоре с «Известиями» научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер.

— Нелегальные охотники нередко отстреливают оленей на переправе, поскольку это самый легкий способ их добычи . На животных могли охотиться ради мяса, а также молодых рогов — пантов. Они используются в медицинских целях. В странах Юго-Восточной Азии это довольно востребованный и дорогой товар. Раньше была распространена практика срезать рога прямо на переправах: одно движение бензопилой — и всё. Разумеется, никто раны оленям потом не лечил, поэтому они ослабевали и гибли. К счастью, сейчас это законодательно запрещено. Но, конечно, остаются те, кому закон не писан. Так что правоохранителям еще нужно установить, были ли срезаны рога и у этих найденных оленей , — отметил эксперт.

Тем не менее большинство особей, вероятно, погибло в силу естественных причин , подчеркнул он. Молодые олени гибнут на переправах ежегодно, причем всегда в достаточно большом количестве, сказал специалист.

— В целом же популяция оленей сокращается с каждым годом . В лучшие времена она достигала 1 млн голов, но в последние десятилетия численность оленей резко падала из-за браконьерства и изменения климата. Сейчас их точной численности мы не знаем. В конце 2021-го будут подведены первые итоги подсчетов, проводившихся в этом году, однако уже сейчас эксперты высказывают неутешительные прогнозы, — рассказал Владимир Кревер.