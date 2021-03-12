Заказное убийство: как поймать браконьера и не сесть в тюрьму

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора Алтачейского заказника, который является частью Байкальского заповедника, по статье о превышении полномочий: якобы он нанес телесные повреждения браконьерам. Сам инспектор получил сотрясение мозга и перелом руки. Эксперты полагают, что суд всё-таки встанет на его сторону, но замечают : проблем в этой сложной профессии еще предостаточно. Подробнее — в материале «Известий».

Три дела за одну ночь

Инцидент произошел осенью 2020 года. В ночь на 4 октября, как сообщили в Байкальском заповеднике, Сергей Красиков задержал браконьеров в заказнике «Алтачейский», получил при этом перелом руки и сотрясение мозга, но теперь сам стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют статью «Превышение должностных полномочий» .

— Незаконная охота организованной группой нарушителей велась в октябре 2020 года с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя), — сообщается на сайте заповедника. — В багажнике автомобиля браконьеров была обнаружена туша косули, труп второй был подготовлен к загрузке — лежал недалеко от лесной дороги.

Отмечается, что Сергей Красиков, который задержал пятерых браконьеров с поличным, сам долгое время не мог добиться возбуждения дела по факту полученных им травм.

Заказное убийство Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Задержанные браконьеры — это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители, — приводятся на сайте слова директора заповедника Василия Сутулы.

В следственном управлении СК по Бурятии сообщают, что расследование дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) почти завершено и готовится к отправке в суд .

— Помимо этого, в ходе предварительного следствия от участников уголовного процесса поступили встречные заявления о совершении преступлений в процессе задержания в лесу, — сообщили в СУ СК. — Из заявления одного из государственных инспекторов следовало, что водитель автомобиля УАЗ-469 не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок.

Подчеркивается, что доводы участников дела «проверяются следственным путем», для этого возбуждены еще два дела.

— Оба дела возбуждены еще месяц назад, 16 и 17 февраля, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Бурятии Дмитрий Столяров «Известиям». — Одно дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), второе — по ст. 286, о превышении должностных полномочий самим инспектором.

Заместитель директора Байкальского заповедника по лесохозяйственной деятельности Сергей Ткач рассказал «Известиям», что постановление о возбуждении уголовного дела против Красикова есть, но получили его только 5 марта, перед праздниками. Пока никаких следственных действий в его отношении не ведется.

В пределах полномочий

Адвокат Виктория Данильченко заметила, что полномочия государственных инспекторов «весьма широки и вполне сопоставимы с полномочиями правоохранительных органов».

— Разница лишь в том, что госинспекторы выполняют служебные обязанности на особо охраняемых природных территориях, — пояснила она «Известиям». — При этом любое воздействие, препятствующее выполнению ими должностных обязанностей, или вмешательство в их деятельность влечет наступление ответственности в соответствии с законодательством.

При этом, рассказал Ткач, ранее Сергею Красикову отказали в возбуждении уголовного дела по получении им травм.

— Дело по применению насилия в отношении представителя власти изначально не было возбуждено, мы обжаловали его в разных инстанциях. Дело возбудили только после нескольких апелляций , — заявил он. — Но одновременно с этим — не знаю, с какой целью — было возбуждено дело против Красикова.

Ткач отметил, что инспектора обвиняют в том, что он стрелял в браконьеров и якобы бил их прикладом ружья по голове и туловищу.

Заказное убийство Фото: РИА Новости/Илья Тимин

— Конечно, физический контакт между ним и браконьерами был, — говорит он. — Как иначе забрать ночью у выпившего браконьера оружие, если он не хочет его отдавать? Он применял физическую силу, поскольку по закону у него есть такие права. Но не было ударов по голове, туловищу — Красиков просто грубо вырвал из рук оружие, предварительно отбив его в сторону, так как ружье было направлено прямо на него.

По словам Данильченко, привлечь госинспектора по особо охраняемым территориям к статье за превышение служебных полномочий при задержании нарушителей можно, если только он явно вышел за пределы своих полномочий и повлек «существенное нарушение прав и законных интересов граждан» .

— К таким действиям относят выполнение полномочий, которые не относятся к занимаемой должности, неправомерное использование собственных полномочий, например, применение оружия к гражданам, которые являются безоружными и не представляют опасности для окружающих, собственная инициатива в действиях без получения соответствующего указа от вышестоящего руководства, совершение действий, которые являются неуместными при любых обстоятельствах , — сказала Данильченко.

Одной левой

Сергей Красиков подробно рассказал «Известиям» о событиях, произошедших в ночь с 3 на 4 октября. По его словам, фотоловушка засекла в 02:30 автомобиль браконьеров. Красиков позвонил еще двум госинспекторам — отцу и брату, с которыми он работает в заказнике. Они прибыли на место, заглушили автомобиль и отправились пешком, чтобы не спугнуть браконьеров. Пришлось разделиться — один из злоумышленников случайно вышел на инспекторов. Затем уже в лесу заметили автомобиль нарушителей. К нему в темноте пошел Сергей Красиков, попросив своего брата идти чуть в стороне, чтобы контролировать происходящее.

— Когда я приблизился к автомобилю на расстояние трех– четырех метров, я громко прокричал сидящим в автомобиле людям, что работает группа охраны, попросил выйти из автомобиля, держа руки на виду, — рассказал Красиков. — Но тут же загорелся свет фар, завелся двигатель. Машина резко сорвалась с места прямо на меня. Я понял, что нарушители пытаются скрыться с места, сбив меня автомобилем, стал отскакивать влево. Мне реально угрожала опасность — и я выстрелил в переднюю часть автомобиля, в район радиатора.

В итоге Красикова сбили по касательной, браконьеры стали уезжать. В этот момент, очевидно, инспектор и получил свои травмы.

Однако преследование продолжилось. Браконьеры решили разделиться, выпрыгивая из машины. Напарники Сергея бросились за теми, кто скрывался на автомобиле, а сам он побежал за выпрыгнувшими. Он настиг двух браконьеров на склоне. Здесь инспектор снова потребовал добровольно отдать оружие, которое направили на него, на что ему ответили отказом.

Заказное убийство Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Я произвел предупредительный выстрел в сторону от браконьеров из ружья, которое держал в поврежденной руке, и сразу после этого здоровой левой отвел в сторону ствол нарушителя и резко потянул его на себя, — рассказывает Красиков. — Нарушитель не устоял на каменистом склоне, упал мне под ноги. Я навалился сверху и отобрал карабин, при этом контролируя второго мужчину.

Эти два эпизода — выстрел в машину и отбор оружия — видимо, и стали основанием для заявления браконьеров в адрес Красикова о возбуждении уголовного дела.

Всего было задержано пять человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции были взяты показания с нарушителей — и в тот момент, говорит Красиков, они не жаловались на побои и повреждения. Сам инспектор обратился в больницу. Ему диагностировали легкое сотрясение мозга и перелом правой руки. Проблемы со здоровьем у него есть до сих пор.

— Болит и сейчас, у меня скапливается жидкость в локте — ушиб костного мозга, нужно обращаться в Улан-Удэ, там будет операция, — говорит он. — Сейчас рука не полностью функционирует.

Руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба заметил, что по закону «Об особо охраняемых природных территориях» инспекторы могут и задерживать, и изымать оружие, и применять спецсредства и служебное оружие в порядке, установленном для всех правоохранительных органов.

— На первый взгляд, не усматривается действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан , — сказал он «Известиям». — Доказательства незаконного промысла на особо охраняемой территории обнаружены — это туши двух косуль, оружие у нарушителей изъято, при этом служебное оружие с использованием его поражающих свойств инспектором не применялось. Более того, произошедшие события следует субъективно оценить с учетом обстоятельств в полной изоляции от какой-либо помощи — в лесу в ночное время, с явным количественным преимуществом правонарушителей.

Дорогие адвокаты

Ход дела инспекторов и руководство заповедника удивляет: некоторые из задержанных, судя по всему, окажутся свидетелями по делу.

— Но как они могут быть свидетелями, если они сами рассказали, кто их позвал на охоту, что они собрались и решили поехать? — говорит Красиков. — Теперь показания меняются: один из них якобы в туалет захотел съездить — почему-то за 7,5 километров от трассы; другой — посмотреть валежник; третий — чай попить; четвертый — вообще просто водитель.

Первоначальный отказ в возбуждении уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений инспектору, по словам Красикова, был основан только на словах самих нарушителей. И на основании их же слов теперь заведено дело в отношении инспектора . При этом слухи о некоей влиятельности охотников он подтвердить не может. Эту информацию Сергей Ткач также не подтвердил, заметив, что двое из задержанных вообще нигде не работают, еще трое занимают должности, которые не подразумевают каких-то особенных связей.

Заказное убийство Фото: РИА Новости/Егор Еремов

— Но с другой стороны, адвокаты, которые с ними работают, мягко скажем, высоко оплачиваемые, — замечает Ткач.

В СУ СК сведения о якобы «особом статусе обвиняемых охотников» назвали не соответствующими действительности, указав, что водитель УАЗа — слесарь в компании сферы ЖКХ, еще один браконьер — водитель в службе инкассации банка, а остальные — безработные.

Адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев замечает, что «в нашей действительности предполагаемые последствия уголовного дела могут быть самыми разными».

Тот факт, что изначально было отказано в возбуждении уголовного дела по факту нанесения травм инспектору, Гавришев называет заслуживающим отдельного внимания.

— Это обстоятельство является свидетельством явного грубейшего пренебрежения правами одного гражданина и привилегированным отношением к отдельной группе граждан , — заявил адвокат.

С голыми руками и бланком протокола

У самих Красиковых — и Сергея, и его брата, и отца — репутация очень хорошая. Это подтверждает основатель проекта «ПроЗаповедник», фотограф Елена Щипкова. Она посещала Алтачейский заказник за несколько дней до инцидента с браконьерами и видела, как работают инспекторы.

— Объясняем возбуждение уголовного дела только тем, что семья Красиковых кому-то очень сильно мешает, — сказала она «Известиям». — Они навели идеальный порядок в Алтачейском заказнике. Я так понимаю, это не очень нравится тем, кто хотел бы там похозяйничать. А в Алтачейском заказнике сейчас самое высокое поголовье копытных на территории Бурятии.

По ее словам, она осталась «в восторге от того, как они работают».

— Мы много ездим по заповедникам, видим, как работают службы охраны, — говорит Щипкова. — И для нас это, наверное, идеал работы. Ребята знают каждого оленя, каждый кустик, они там днюют и ночуют.

Работают Красиковы, как отмечает Щипкова, побывавшая с ними в одном из рейдов, очень корректно. Она замечает: работа инспекторов — «адская», и при этом низкооплачиваемая. Кроме того, во многих заповедниках инспекторы работают без табельного оружия. Это результат новых правил хранения оружия, вступивших в силу несколько лет назад. По ним, говорит Щипкова, надо создавать оружейные комнаты, которые необходимо поставить на охрану местных силовиков. Не все заповедники могут себе это позволить.

Заказное убийство Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— В итоге в некоторых заповедниках у инспекторов забрали табельное оружие, они к нарушителям выходят с голыми руками и бланком протокола , — рассказывает она.

У Алтачейского заказника ровно те же самые проблемы. Сергей Красиков рассказал, что служебного оружия у инспекторов сейчас нет. Заповеднику приходится выкручиваться: был выпущен приказ, позволяющий использовать личное охотничье оружие для охраны территорий.

— Заказник сильно удален от пункта охраны, от Росгвардии — более 100 километров, — говорит Красиков. — И оружейную комнату просто невозможно поставить на пульт. Получается, из-за этого мы не можем иметь служебное оружие.