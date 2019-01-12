В лес без спроса: за что охотники убивают друг друга

Огромного леса под Миассом на Южном Урале оказалось мало для двух непримиримых соперников. Многодетный отец, предприниматель и охотник, мечтавший стать егерем, был убит, как предполагают следователи, другим звероловом во время январских каникул. «Известия» узнали подробности трагедии, разобрались с мотивом преступления и вспомнили другие кровавые драмы с участием лесных стрелков.

Драма на охоте

Обледенелое тело мужчины было найдено жителями поселка Тыелга (Миасский городской округ) 5 января в лесополосе. На трупе, прикопанном в снегу, были огнестрельные ранения, говорится в сообщении регионального управления СКР. Вскоре выяснилось, что погибший — 51-летний предприниматель из Челябинска Вадим Прохорин. Преступление удалось раскрыть в течение нескольких дней — круг подозреваемых был довольно узок. Полиция задержала 49-летнего Сергея Т., зарегистрированного в Карабаше. Погибший и подозреваемый, оба охотники, были хорошо знакомы — они давно враждовали. Предприниматель встретился со своим предполагаемым убийцей случайно в лесу, когда поехал охотиться. Его оппонент в это время проверял капканы на волков. Неприятели сразу заспорили из-за сгоревшего охотничьего домика. Подозреваемый считал поджигателем бизнесмена — это и стало мотивом преступления, считают следователи.

охотники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«В ходе ссоры подозреваемый произвел в потерпевшего два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти последнего. После этого, желая скрыть совершенное преступление, он сокрыл тело, закопав его в снег, а снегоход потерпевшего отогнал от места происшествия и сжег», — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Важная деталь: подозреваемый был не один, а с товарищем. Однако следствие не спешит сообщать данные о его роли в этой истории. Не исключено, что он главный свидетель обвинения в деле.

Вопрос выживания

Но предыстория взаимоотношений двух великолепных охотников куда более насыщенная.

Поселок Тыелга (а местные жители называют его деревней) расположен на одноименной реке в 40 км от Миасса и в 12 км от Уральского хребта с населением чуть больше 250 человек. Здешние природные красоты и разнообразие фауны привлекают любителей охоты со всей области и даже туристов. Когда-то здесь обосновались старатели-золотоискатели, но сегодня главный источник существования аборигенов — пенсии, госвыплаты, огород и охота. В ряде случаев пушной промысел местных жителей — чистое браконьерство.

Погибший часто охотился в здешних лесах, имел дом в деревне. Мужчина считался обеспеченным по местным меркам человеком, так как его финансовый источник находился в столице региона. По данным «Известий», убитый был соучредителем компании «Урал-Пиво» (фирма занимается реализацией спиртного в 10 магазинах Челябинска). Иными словами, промыслом в лесу он не кормился. В отличие от своего визави — Сергея Т.

Погибший и подозреваемый были людьми суровыми — у каждого за плечами были неприятности с законом, пишут местные СМИ. Слов на ветер зря не бросали. Между тем оба люди семейные — у Прохорина остались четверо детей (два несовершеннолетних), у Сергея Т. — двое.

охотники Фото: Depositphotos

Конфликт у них случился еще несколько лет назад — не поделили охотничьи угодья. Предположительно, Т. был браконьером. Что же касается Прохорина, то он учился на охотоведа-биолога. Вероятно, следующей ступенью для него могла стать работа егерем. Те, кто знал его, говорят, что он берег и уважал лес. Не исключено, что неприязнь Прохорина к Сергею Т. была вызвана пренебрежения последнего правилами охоты.

Тем не менее следствие намерено проверить законность получения каждым из них оружия. К тому же Сергей Т. незадолго до трагедии был привлечен к административной ответственности — у него было изъято одно из ружей. Следствие не распространяется по поводу предыдущего расследования, но, по данным «Известий», речь идет о хулиганстве, имевшем место в Златоусте в сентябре. Тогда мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, напал на бригаду электромонтеров, ставивших «умные счетчики».

«В рамках расследования данного уголовного дела будет проведена проверка деятельности сотрудников правоохранительных органов, в частности тех, кто занимается выдачей разрешений на ношение оружия и контролем за его оборотом, егерей. Всем выявленным фактам будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры. Не исключено, что в ходе расследования будут выявлены другие преступления», — прокомментировал ситуацию начальник следственного подразделения СКР по городу Миассу Анатолий Селивёрстов, пишет «Карабашинский рабочий».

Человек с ружьем

Горожанину сложно понять мотивацию, которая двигала предполагаемым убийцей. А вот человеку, кто живет охотой, очевидно, что поджог домика — вероломство.

«Дело в том, что охотничий домик, а правильнее его называть заимкой, лишь формально принадлежит кому-то. На самом деле он общий. Любой путник может зайти туда, развести огонь в печи, погреться, воспользоваться съестными припасами. После себя надлежит навести порядок и, если есть возможность, восполнить запасы провианта, дров для других», — говорит опытный охотник Игорь.

охотники Фото: Depositphotos

А пушным промысловикам понятна и ненависть к чужаку на «своей» земле.

«Лес только кажется бескрайним. У каждого уголка есть свой условный хозяин — те, кто кормится лесом, договариваются о разделе территории. И никто не рад чужаку на своих тропках. Одно дело случайные туристы, но когда кто-то постоянно нарушает границы соседа, отстреливает там зверя — тогда и возникают конфликты. Чужака, кстати, опытные охотники всегда вычислят по следам», — говорит другой знаток охоты.

Закон — тайга

Лес диктует свои правила выживания, и часто они соседствуют с самосудом. Иногда противостояния охотников могут вылиться в масштабные боевые действия. Так, большая трагедия случилась в 2002 году в Иркутской области неподалеку от границы с Тувой. Два молодых тофалара (малочисленный коренной народ, основной источник выживания которого — охота. — «Известия»), Евгений Анциферов и его родственник Евгений Панферов, расстреляли пятерых тувинцев, которые, по версии осужденных местных жителей, увели у них лошадей. Остаться без транспорта в лесу — большой риск для жизни даже бывалого егеря.

Опытные следопыты несколько дней преследовали конокрадов. Тофалары также рассказывали впоследствии, что их неприятели из соседней республики попутно разорили охотничьи домики, которыми пользовались их земляки зимой. Стоит отметить, что земляки тезок на протяжении многих лет обвиняли соседей — выходцев из Тувы — в мелких пакостях. То есть у молодых людей было предубеждение насчет пришлых конокрадов, которое позднее вылилось в чудовищную жестокость.

охотники Фото: Depositphotos

Старший из родственников, Анциферов, отслуживший в погранвойсках, настиг обидчиков и вместе с братом устроил засаду у их привала. Осужденные позже утверждали, что требовали от оппонентов только своих коней, но те якобы не пожелали расстаться с добычей. Тогда выстрелом из ружья старший застрелил одного из чужаков, который пытался схватиться за ружье. Остальные разбежались по кустам и начали беспорядочно отстреливаться. В итоге им пришлось сдаться тофаларам, но те решили свидетелей не оставлять.

Как позже установили эксперты, ни о какой обороне речь уже не шла — кровожадные братья расстреливали несчастных в упор, а потом добивали ножом. Позже они пытались инсценировать убийство четырех тувинцев их же товарищем — тем, кого Анциферов застрелил первым. Они оттащили его тело подальше. Но следователи прокуратуры детально разобрались в бойне. Молодой сообщник бывшего пограничника написал явку с повинной и рассказал подробности расправы.

Примечательно, что у убийц нашлось немало сочувствующих. Анциферова суд присяжных даже оправдал по одному из эпизодов (первое убийство). В итоге их признали виновными, но заслуживающими снисхождения. Старшему из родственников дали 13 лет и 4 месяца колонии, младшему — 11 лет. Такой мягкий приговор за групповое убийство пятерых человек, большинство из которых были молодыми парнями, увы, вписывается в понимание справедливости у аборигенов. Исторически кража коня для тех же тофаларов — тяжкий грех, за который карали смертной казнью.

Опасная профессия

Агрессия на охоте, увы, явление известное. В той же Челябинской области кипят настоящие страсти вокруг незаконной добычи пушнины. Люди не останавливаются перед страшными преступлениями ради шкурок и мяса.

Так, в декабре 2018 года Челябинский суд отправил на 17 лет и 1 месяц в колонию строго режима карталинца Михаила Поддубного — он убил инспектора охотнадзора Александра Минина.

охотники Фото: Depositphotos

Всё случилось 10 февраля того же года. Егерь застал Поддубного и компанию за незаконной охотой — товарищи подстрелили двух косуль. Браконьеры бросились врассыпную на снегоходах. Сотрудник регионального минэкологии сумел догнать Поддубного. Сфотографировал его добычу и снял на видео весь процесс преследования. Охотник, пользуясь отсутствием свидетелей, хладнокровно застрелил инспектора, потом спрятал его тело, сжег документы и уничтожил технику Минина. Чуть позже он все-таки похвастался своим друзьям, что застрелил егеря. Дескать, из-за того что у него не было денег оплатить штраф. Однако на следствии Поддубный несколько раз менял показания, утверждал, что выстрел произошел случайно. Подельники Поддубного были приговорены к штрафу в 100 тыс. рублей каждый за незаконную охоту.

Российский президент 10 сентября прошлого года посмертно наградил честного егеря орденом Мужества, писал портал 74.ru.

Профессия егеря и охотоведа — одна из опаснейших в стране. По данным Министерства природных ресурсов, в 2015 году на блюстителей лесного порядка нападали 117 раз, в 2016-м — 122 раза, в 2017-м — 116. Им сжигали дома, машины, избивали, угрожали расправой. Несколько посягательств закончились убийствами.