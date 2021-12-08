Материнский капитал: чем грозит России сокращение числа заповедников
Минприроды планирует оптимизировать число управляемых объектов охраны природы и сократить количество их работников. Часть экспертов признает, что сама по себе идея объединения некоторых ООПТ в одну дирекцию обоснована. Вместе с тем представители природоохранных учреждений и организаций опасаются, что новая система управления заповедниками может иметь и негативный эффект. К чему может привести объединение ООПТ, разбирались «Известия».
Зачем нужна оптимизация охранных территорий
Минприроды «на этапе идеи и предложения» изучает возможность укрупнения заповедников и нацпарков. Один из возможных сценариев преобразования системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в свете принятия Стратегии развития ООПТ до 2030 года предполагает роспуск 20 федеральных учреждений, управляющих природными территориями, и сокращение более 400 сотрудников. В ведомстве полагают, что такая оптимизация даст возможность поднять зарплату работников до средних уровней по регионам.
— В настоящее время в проработке находится несколько таких сценариев, в том числе вариант, предполагающий увеличение количества ФГБУ по управлению ООПТ и числа сотрудников заповедной системы, — рассказали «Известиям» в Минприроды.
Каждое такое предложение, пояснили в министерстве, «тщательно рассматривается для выработки взвешенной политики развития заповедных территорий, при реализации которой совершенно недопустимы ослабление государственной системы охраны заповедных территорий, а также сокращение численности сотрудников».
Научный сотрудник заповедника «Остров Врангеля»
По поводу других вариантов реорганизации учреждений охраны природы в Минприроды отметили, что сейчас они «находятся в стадии проработки, поэтому называть конкретные сценарии преждевременно».
Руководитель отдела «Заповедное дело» ФГБУ «ВНИИ экологии» Минприроды России Дмитрий Очагов напоминает, что заповедная система России ведет свое начало с 1916 года и в настоящее время «накоплен колоссальный опыт успехов и ошибок в управлении этой системой». «Именно поэтому следует избегать скоропалительных действий», — сказал эколог.
— Необходимо, в частности, изучить опыт первых объединений заповедников и национальных парков, которые стартовали в 2012 году («Заповедное Подлеморье», «Заповедники Таймыра»), — говорит Дмитрий Очагов. — При этом тщательно оценить не только экономические, но также научные и природоохранные последствия данных мероприятий. Решения о новых объединениях могут иметь место только по результатам детального анализа всех случаев централизации управления заповедниками и/или национальными парками.
«Нельзя сказать однозначно»
Сама по себе идея объединения некоторых ООПТ в одну дирекцию обоснованна, полагает директор АНО «Эколого-просветительский центр «Заповедники», почетный работник охраны природы РФ Наталья Данилина.
Экопросветительская экскурсия для детей
— Но пока хромает ее воплощение, как оно описано в новом документе департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды — именно эта служебная записка после обнародования вызвала напряжение в заповедном сообществе, — рассказала «Известиям» Наталья Данилина.
Почетный работник охраны природы РФ считает, что «для улучшения управления природными территориями объединение их руководящих органов разумно, хотя тоже не всегда, если территории находятся вплотную друг к другу или их дирекции находятся в одном населенном пункте».
— Бывает, что действующая ООПТ инициирует придание охранного статуса природным комплексам по соседству (например, на Урале команда национального парка «Таганай» недавно провела работу по созданию парка «Зигальга»), тогда объединить их в одну дирекцию также вполне логично, — говорит Наталья Данилина. — Что же касается недавнего документа Минприроды, в нем во главу угла поставлена задача не улучшения управления, а экономии средств, в том числе за счет сокращения людей.
Это, по ее мнению, «приводит к нелогичным, даже вредным предложениям по укрупнению территорий». Специалист убеждена, что объединение ООПТ, расположенных в тысячах километров друг от друга, различных по функционалу, ухудшит их управляемость.
— Более того, из записки Минприроды (письма замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева. — Ред.) следует, что на некоторых территориях будет оставлена только охрана, — уточняет эксперт. — Подрываются научно-мониторинговые исследования, нельзя вести речь о развитии просвещения и экологического туризма. Прервется работа с местным населением. Территории перестанут выполнять свои законодательно определенные задачи. Полагаю, что реорганизация системы ООПТ нужна. Но для усиления государственного управления, а не для его развала! Сегодня нет структуры управления, которая бы соответствовала российской пространственно огромной, обладающей колоссальным потенциалом системе ООПТ.
Орнитолог наблюдает за птицами в гусином заказнике «Кологривская пойма» в Костромской области
Вместе с тем директор ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» Анатолий Тарасов считает, что сейчас «нельзя однозначно сказать об оптимизации заповедников и нацпарков», поскольку вполне вероятно, что «есть такие территории, где осуществить подобное возможно».
— Если рассматривать конкретно Воронежский заповедник, то здесь оптимизация была бы неуместной, — говорит Анатолий Тарасов. — Это связано с тем, что наш заповедник со всех сторон граничит с населенными пунктами, а следовательно, территория испытывает серьезное антропогенное воздействие.
Так, за год государственными инспекторами этого заповедника составляется около 400 протоколов об административных правонарушениях, сообщил Анатолий Тарасов.
Что показывает практика
Новый опыт, полученный в результате работы в объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Подлеморье») за десять лет, показал следующее.
— При объединении прежний состав научного отдела заповедника вынужден был распространить свою работу на все три подведомственные ООПТ плюс Фролихинский заказник, находившийся под управлением Баргузинского заповедника, — рассказал «Известиям» начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин. — За ту же зарплату сотрудникам надо было выполнять практически в три раза большую работу, многие отчеты и исследования выполнять «в трех экз.», на каждой из ООПТ, что никак не способствовало повышению качества таких работ, тем более с учетом труднодоступности территорий. Позднее удалось увеличить состав отдела науки на несколько человек (до 8–9 сотрудников), но переходный период был весьма сложным.
Забайкальский национальный парк
Собеседник «Известий» сообщил, что «научным сотрудникам приходилось в спешном порядке знакомиться с новыми территориями, их природой и лесной инфраструктурой, заново планировать имеющиеся силы и средства для работы в новых условиях».
— Во многом это напоминало ситуацию, как будто сотрудники только что поступили на работу в новое ООПТ, мало что зная о природных комплексах. До того во время работы в заповеднике поддерживалась преемственность, и новые сотрудники знакомились с территорией и инфраструктурой под руководством и при участии «ветеранов», — говорит сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье». — Тем более что в заповеднике уже была создана и поддерживалась система долговременных наблюдений на постоянных пробных площадках и маршрутах, что до сих пор еще окончательно не удалось сформировать на территориях национального парка и заказника.
Кроме того, подчеркнул представитель заповедника, «в нашем случае был утрачен всемирно известный и раскрученный бренд первого в России заповедника — «Баргузинский заповедник». «А с новым именем «Заповедное Подлеморье» пришлось все начинать чуть ли не с начала», — признался он.
Впрочем, пример «Заповедного Подлеморья» показывает и то, что «основной туристско-рекреационный пресс, который уже реально грозил негативным влиянием на состояние природных комплексов, оказался значительно снижен, заповедник теперь прикрыт с юга национальным парком, а с севера — заказником, куда перераспределяется основной поток посетителей». По мнению Ананина, это во многом оправдывает создание объединенной дирекции.
Браконьеры и дровосеки-нелегалы не дремлют
Установка фотоловушки на территории ФГБУ «Земля леопарда» в Приморском крае
Эффект от оптимизации, считает директор АНО «Зеленая цивилизация», руководитель по региональному развитию МЭОО «ЭКА» Дмитрий Федоров, может выразиться в частичной потере управляемости заповедными территориями и повлечь за собой ослабление режима их особой охраны.
— Как только произойдет сокращение численности сотрудников конкретной дирекции, сразу увеличится количество незаконных рубок и размах браконьерской охоты, которые простым увеличением количества фотоловушек не пресечь, — говорит Дмитрий Федоров.
«Смысла в объединении нет», — убежден эксперт кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Сергей Ермаков. В случае объединения количество ФГБУ по управлению ООПТ сократится, а не увеличится, предполагает он.
— Количество ООПТ зависит не от объединения нескольких ФГБУ в одно, а от инициативы, от желания создания новых ООПТ, — говорит Сергей Ермаков. — Взаимодействие между персоналом объединенных ФГБУ будет затруднительно, учитывая площади ООПТ и площадь Российской Федерации. Объединение ФГБУ раздует руководящий штат, что отрицательно повлияет на работу исполнительного персонала. Положительный эффект возможен только при сохранении нынешней системы и увеличения числа сотрудников в уже имеющихся ФГБУ по управлению ООПТ.
Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Соколова полагает, что Минприроды следует создать головное управление сразу нескольких ООПТ в одном месте для оптимизации по решению каких-то административных вопросов, касающихся ведения хозяйства ООПТ.
Кавказский государственный природно-биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова
— Также многие ООПТ удалены от населенных пунктов и не все готовы работать вдали от «цивилизации». Но если и объединять, то территориально близкие и общие по функциям, специфике ООПТ, иначе процесс управления разных ООПТ, объединенных в один, окажется намного сложнее.
По ее мнению, «наиболее эффективные решения — это привлечение средств для проведения мониторинга территорий ООПТ, для оплаты труда сотрудникам, улучшения транспортного обеспечения, ведь многие заповедники располагают огромными территориями».
Исходя из имеющегося опыта, Александр Ананин предлагает создание специальной управленческой структуры, «например агентства по ООПТ в составе Минприроды». По его суждению, это «могло бы содействовать оптимизации и повышению эффективности управления нашей заповедной системой».