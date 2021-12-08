Материнский капитал: чем грозит России сокращение числа заповедников

Минприроды планирует оптимизировать число управляемых объектов охраны природы и сократить количество их работников. Часть экспертов признает, что сама по себе идея объединения некоторых ООПТ в одну дирекцию обоснована. Вместе с тем представители природоохранных учреждений и организаций опасаются, что новая система управления заповедниками может иметь и негативный эффект. К чему может привести объединение ООПТ, разбирались «Известия».

Зачем нужна оптимизация охранных территорий

Минприроды «на этапе идеи и предложения» изучает возможность укрупнения заповедников и нацпарков. Один из возможных сценариев преобразования системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в свете принятия Стратегии развития ООПТ до 2030 года предполагает роспуск 20 федеральных учреждений, управляющих природными территориями, и сокращение более 400 сотрудников. В ведомстве полагают, что такая оптимизация даст возможность поднять зарплату работников до средних уровней по регионам.

— В настоящее время в проработке находится несколько таких сценариев, в том числе вариант, предполагающий увеличение количества ФГБУ по управлению ООПТ и числа сотрудников заповедной системы, — рассказали «Известиям» в Минприроды.

Каждое такое предложение, пояснили в министерстве, «тщательно рассматривается для выработки взвешенной политики развития заповедных территорий, при реализации которой совершенно недопустимы ослабление государственной системы охраны заповедных территорий, а также сокращение численности сотрудников».

Материнский капитал Научный сотрудник заповедника «Остров Врангеля» Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По поводу других вариантов реорганизации учреждений охраны природы в Минприроды отметили, что сейчас они «находятся в стадии проработки, поэтому называть конкретные сценарии преждевременно».

Руководитель отдела «Заповедное дело» ФГБУ «ВНИИ экологии» Минприроды России Дмитрий Очагов напоминает, что заповедная система России ведет свое начало с 1916 года и в настоящее время «накоплен колоссальный опыт успехов и ошибок в управлении этой системой». «Именно поэтому ​​​​​следует избегать скоропалительных действий», — сказал эколог.

— Необходимо, в частности, изучить опыт первых объединений заповедников и национальных парков, которые стартовали в 2012 году («Заповедное Подлеморье», «Заповедники Таймыра»), — говорит Дмитрий Очагов. — При этом тщательно оценить не только экономические, но также научные и природоохранные последствия данных мероприятий. Решения о новых объединениях могут иметь место только по результатам детального анализа всех случаев централизации управления заповедниками и/или национальными парками.

«Нельзя сказать однозначно»

Сама по себе идея объединения некоторых ООПТ в одну дирекцию обоснованна, полагает директор АНО «Эколого-просветительский центр «Заповедники», почетный работник охраны природы РФ Наталья Данилина.

Материнский капитал Экопросветительская экскурсия для детей Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Но пока хромает ее воплощение, как оно описано в новом документе департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды — именно эта служебная записка после обнародования вызвала напряжение в заповедном сообществе, — рассказала «Известиям» Наталья Данилина.

Почетный работник охраны природы РФ считает, что «для улучшения управления природными территориями объединение их руководящих органов разумно, хотя тоже не всегда, если территории находятся вплотную друг к другу или их дирекции находятся в одном населенном пункте».

— Бывает, что действующая ООПТ инициирует придание охранного статуса природным комплексам по соседству (например, на Урале команда национального парка «Таганай» недавно провела работу по созданию парка «Зигальга»), тогда объединить их в одну дирекцию также вполне логично, — говорит Наталья Данилина. — Что же касается недавнего документа Минприроды, в нем во главу угла поставлена задача не улучшения управления, а экономии средств, в том числе за счет сокращения людей.

Это, по ее мнению, «приводит к нелогичным, даже вредным предложениям по укрупнению территорий». Специалист убеждена, что объединение ООПТ, расположенных в тысячах километров друг от друга, различных по функционалу, ухудшит их управляемость.

— Более того, из записки Минприроды (письма замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева. — Ред.) следует, что на некоторых территориях будет оставлена только охрана, — уточняет эксперт. — Подрываются научно-мониторинговые исследования, нельзя вести речь о развитии просвещения и экологического туризма. Прервется работа с местным населением. Территории перестанут выполнять свои законодательно определенные задачи. Полагаю, что реорганизация системы ООПТ нужна. Но для усиления государственного управления, а не для его развала! Сегодня нет структуры управления, которая бы соответствовала российской пространственно огромной, обладающей колоссальным потенциалом системе ООПТ.

Материнский капитал Орнитолог наблюдает за птицами в гусином заказнике «Кологривская пойма» в Костромской области Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Вместе с тем директор ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» Анатолий Тарасов считает, что сейчас «нельзя однозначно сказать об оптимизации заповедников и нацпарков», поскольку вполне вероятно, что «есть такие территории, где осуществить подобное возможно».

— Если рассматривать конкретно Воронежский заповедник, то здесь оптимизация была бы неуместной, — говорит Анатолий Тарасов. — Это связано с тем, что наш заповедник со всех сторон граничит с населенными пунктами, а следовательно, территория испытывает серьезное антропогенное воздействие.

Так, за год государственными инспекторами этого заповедника составляется около 400 протоколов об административных правонарушениях , сообщил Анатолий Тарасов.

Что показывает практика

Новый опыт, полученный в результате работы в объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Подлеморье») за десять лет, показал следующее.

— При объединении прежний состав научного отдела заповедника вынужден был распространить свою работу на все три подведомственные ООПТ плюс Фролихинский заказник, находившийся под управлением Баргузинского заповедника, — рассказал «Известиям» начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин. — За ту же зарплату сотрудникам надо было выполнять практически в три раза большую работу, многие отчеты и исследования выполнять «в трех экз.», на каждой из ООПТ, что никак не способствовало повышению качества таких работ, тем более с учетом труднодоступности территорий. Позднее удалось увеличить состав отдела науки на несколько человек (до 8–9 сотрудников), но переходный период был весьма сложным.

Материнский капитал Забайкальский национальный парк Фото: zapovednoe-podlemorye.ru/А. Ведерников

Собеседник «Известий» сообщил, что «научным сотрудникам приходилось в спешном порядке знакомиться с новыми территориями, их природой и лесной инфраструктурой, заново планировать имеющиеся силы и средства для работы в новых условиях».

— Во многом это напоминало ситуацию, как будто сотрудники только что поступили на работу в новое ООПТ, мало что зная о природных комплексах. До того во время работы в заповеднике поддерживалась преемственность, и новые сотрудники знакомились с территорией и инфраструктурой под руководством и при участии «ветеранов», — говорит сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье». — Тем более что в заповеднике уже была создана и поддерживалась система долговременных наблюдений на постоянных пробных площадках и маршрутах, что до сих пор еще окончательно не удалось сформировать на территориях национального парка и заказника.

Кроме того, подчеркнул представитель заповедника, «в нашем случае был утрачен всемирно известный и раскрученный бренд первого в России заповедника — «Баргузинский заповедник». «А с новым именем «Заповедное Подлеморье» пришлось все начинать чуть ли не с начала», — признался он.

Впрочем, пример «Заповедного Подлеморья» показывает и то, что «основной туристско-рекреационный пресс, который уже реально грозил негативным влиянием на состояние природных комплексов, оказался значительно снижен, заповедник теперь прикрыт с юга национальным парком, а с севера — заказником, куда перераспределяется основной поток посетителей». По мнению Ананина, это во многом оправдывает создание объединенной дирекции .

Браконьеры и дровосеки-нелегалы не дремлют

Материнский капитал Установка фотоловушки на территории ФГБУ «Земля леопарда» в Приморском крае Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Эффект от оптимизации, считает директор АНО «Зеленая цивилизация», руководитель по региональному развитию МЭОО «ЭКА» Дмитрий Федоров, может выразиться в частичной потере управляемости заповедными территориями и повлечь за собой ослабление режима их особой охраны.

— Как только произойдет сокращение численности сотрудников конкретной дирекции, сразу увеличится количество незаконных рубок и размах браконьерской охоты, которые простым увеличением количества фотоловушек не пресечь, — говорит Дмитрий Федоров.

«Смысла в объединении нет», — убежден эксперт кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Сергей Ермаков. В случае объединения количество ФГБУ по управлению ООПТ сократится, а не увеличится, предполагает он.

— Количество ООПТ зависит не от объединения нескольких ФГБУ в одно, а от инициативы, от желания создания новых ООПТ, — говорит Сергей Ермаков. — Взаимодействие между персоналом объединенных ФГБУ будет затруднительно, учитывая площади ООПТ и площадь Российской Федерации. Объединение ФГБУ раздует руководящий штат, что отрицательно повлияет на работу исполнительного персонала. Положительный эффект возможен только при сохранении нынешней системы и увеличения числа сотрудников в уже имеющихся ФГБУ по управлению ООПТ.

Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Соколова полагает, что Минприроды следует создать головное управление сразу нескольких ООПТ в одном месте для оптимизации по решению каких-то административных вопросов, касающихся ведения хозяйства ООПТ.

Материнский капитал Кавказский государственный природно-биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова Фото: ТАСС/Артур Лебедев

— Также многие ООПТ удалены от населенных пунктов и не все готовы работать вдали от «цивилизации». Но если и объединять, то территориально близкие и общие по функциям, специфике ООПТ, иначе процесс управления разных ООПТ, объединенных в один, окажется намного сложнее.

По ее мнению, «наиболее эффективные решения — это привлечение средств для проведения мониторинга территорий ООПТ, для оплаты труда сотрудникам, улучшения транспортного обеспечения, ведь многие заповедники располагают огромными территориями».