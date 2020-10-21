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Незаконное уничтожение биоотходов выявили в Кургане

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В Кургане за последние полгода незаконно сожгли 59 т трупов животных. Компания занималась уничтожением биологических отходов предприятий Курганской и Тюменской областей.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской области, в октябре сотрудники ведомства совместно с работниками межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку, пишет ИА «Ура.ру».

Было установлено, что у предприятия отсутствовал договор с ветеринарным специалистом, вследствие чего он не присутствовал в момент уничтожения отходов, также отсутствовали акты на уничтожение, документы и рабочие места были оформлены и организованы с нарушениями.

Собранные материалы сотрудники ведомств передали в прокуратуру.

По данным ИА «Ура.ру», поводом для проверки стал труп коровы, обнаруженный в Ялуторовском районе Тюменской области. Тогда за нарушение ветеринарных правил предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей.

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