Домашний зверинец: как спасти животных от хозяев

В Рязани из квартиры пожилой женщины изъяли 17 кошек. Жители подъезда от такого соседства сильно страдали, но избавиться от него не могли — пока хозяйке не стало плохо и ее не увезли в психиатрическую клинику. В Госдуме только начинают разрабатывать механизм изъятия домашних животных в подобных случаях. Что можно сделать, пока его нет — разбирались «Известия».

Пока не замуровали

В соцсетях 14 января появилось обращение с просьбой помочь одинокой жительнице Рязани, у которой живет множество кошек. На опубликованном ролике видно, как к ней в квартиру заходят работники скорой помощи. Дверь пришлось взломать — сама она открыть не могла, лежала на полу. И, судя по всему, оказалась неспособна ухаживать ни за собой, ни за питомцами — в квартире наблюдается полная антисанитария.

По данным СМИ, у женщины есть сын, который не поддерживает с ней связь. Сообщалось, что из квартиры идут протечки кошачьих отходов, там прорывало трубу. В итоге женщину забрали в психиатрическую больницу, а кошек поймали и увезли волонтеры.

Занималась этим директор рязанской МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева, которая подчеркивает, что делала это не в качестве руководителя службы.

Домашний зверинец Фото: vk.com/Новости Рязани ВКонтакте

— Служба занимается отловом собак, а мы отреагировали на сообщение как простые люди, как волонтеры, — заявила она «Известиям». — Сейчас эти животные находятся в стационаре при ветеринарной клинике, записаны на мое имя.

По ее словам, полиция в четверг пришла опечатывать квартиру, и Селезнева после звонка журналистов решила срочно созвать волонтеров и забрать кошек.

— У нас были уже случаи, когда мы из замурованных квартир забирали животных, — рассказала она. — Например, так было в случае с «Живаго банком», который отсудил у женщины квартиру. Ее опечатали, а там остались животные. Мы потом не могли даже понять, кто ее должен распечатать, чтобы животных забрать. Поэтому в этот раз решили приехать экстренно, потому что потом было бы сложнее.

Девушки приехали с переносками для кошек, отлавливали животных в перчатках и масках, «потому что дышать там было практически невозможно».

— Очень много тараканов, очень много мух, очень много грязи , — рассказала Селезнева. — Мы не знали точного количества животных, приходилось сдвигать всю мебель, разбирать кровать. В квартире антисанитария — видимо, хозяйка себя обслуживать не могла. Лотков мы не обнаружили, кошачьих мисок — тоже. При этом все животные очень упитанные и в хорошем состоянии, то есть при возможности она кормила их хорошо. Рассказывают, что приходил соцработник, ставили вариться курицу — и хозяйка отдавала ее кошкам, а сама перебивалась.

Домашний зверинец Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Селезнева рассказала, что по идее в случае опечатывания квартиры животных оттуда должны отдавать в приют, но в Рязани официального муниципального приюта нет, а организации, которые занимаются животными, не могут вывезти их в таком количестве — особенно с учетом того, что у кошек немало вирусов, в том числе смертельных.

— Единственный наш шанс был — это стационарная ветеринарная клиника, где они размещены на мое имя, — пояснила она. — Там нет передержки, просто смотрим на их состояние. Если они относительно здоровы, то будем пристраивать по домашним передержкам и искать им новый дом. Но опять же неясна судьба бабушки — она выйдет, и от того, что у нее забрали всех кошек, ей будет еще хуже.

Она подчеркнула, что ни из полиции, ни из МЧС, ни из скорой к ней с просьбой забрать кошек никто не обращался.

Спасение спасителей

Подобных квартир в стране множество. Например, в Волгограде СМИ несколько лет назад писали о местной жительнице, у которой в квартире содержится 66 кошек.

Домашний зверинец Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Зоозащитница, юрист, президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина отметила, что количество животных у человека само по себе не говорит о том, что они содержатся в плохих условиях, однако «в большинстве случаев это так».

— В федеральном законе об ответственном обращении с животными не сформулировано предельное количество животных, которые человек может содержать , — сказала она «Известиям». — Там указано только, что должны быть надлежащие условия. Я лично знаю людей, у которых довольно много животных, но при этом нет запахов, они проходят ветеринарные обследования, привиты, стерилизованы и так далее. Но на слуху гораздо больше случаев, когда люди с определенными психическими отклонениями занимаются так называемым хордингом — собирательством, иначе говоря, тащат себе в дом животных, не обеспечивают их уходом, не стерилизуют их .

По ее словам, ее фонд в таком случае старается договориться с владельцем животных, просит его согласие на их раздачу.

— В дальнейшем мы оплачиваем стерилизацию таких животных, ищем дом. Временно они размещаются в каких-нибудь приютах, — сказала она.

При этом, заметила Комагина, бороться с такими соседями во многих случаях бесполезно, особенно если жилье в собственности. Здесь, по ее мнению, нужно уговорить человека лечиться.

— Есть определенные случаи, очень редкие, когда людей выселяют, — отмечает Комагина. — Но это редкость, и, как правило, в таких случаях речь идет о муниципальном жилье, которое не находится в собственности.

Домашний зверинец Фото: Depositphotos

При этом закон об ответственном обращении с животными не устанавливает конкретной ответственности за подобное содержание животных.

— Это не подпадает под статью 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, так как нет умысла, — отметила Комагина. — Сейчас, насколько мне известно, Минюст подготовил поправки в КоАП о штрафах за ненадлежащее содержание и обращение с животными, если это не подпадает под уголовную статью. Штрафы там небольшие, 5–10 тысяч рублей. Но с этих людей ведь вообще нечего взять.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в законе об ответственном обращении с животными есть достаточно подробное определение жестокого обращения.

— Под него, в принципе, если грамотно трактовать, подпадают и нарушения условий содержания животных, — заявил депутат «Известиям». — Но, повторюсь, если это грамотный сотрудник правоохранительных органов, который этот закон внимательно изучал . Кроме того, никто не отменял вопросы санитарных правил, которые касаются любой деятельности человека.

Но единственный механизм тут, по словам Бурматова, когда приходит полиция и возбуждает уголовное дело.

— На мой взгляд, это неэффективный механизм, потому что людей с такой проблемой нужно не наказывать — им нужна помощь, — заявил он. — Это делают одинокие люди, которые таким образом пытаются компенсировать свое одиночество. Есть проблемы, которые подталкивают людей к таким действиям. Я против того, чтобы этих людей как-то жестко наказывать, им надо помогать.

Живодерство и истязательство

По словам Комагиной, в России нет механизма изъятия животных, который бы позволил без уголовного дела забрать кошек из такой квартиры.

— По закону мы можем только обратиться в суд с просьбой о принудительном выкупе животных, — говорит Комагина. — Наш фонд этого категорически не одобряет, всё это должно быть бесплатно, в противном случае поощряется живодерство и истязательство.

Домашний зверинец Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бурматов отмечает, что бывают ситуации, когда животных просто необходимо конфисковать. В связи с этим, рассказал он, в Госдуме предложили Минюсту ввести и применять институт конфискации животных.

— У нас на следующей неделе будет заседание комитета Госдумы, на котором будут рассматриваться вопросы применения административных мер воздействия в отношении людей, которые так поступают с животными, — сказал он. — И вопросы применения института конфискации тоже будут там рассматриваться.

Живое наследство

До тех пор можно попробовать разрешить проблему с такими соседями с помощью юристов. Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев отмечает, что здесь есть два пути: во-первых, можно вызвать Роспотребнадзор и провести экспертизу.

— Она должна доказать, что нечистоты и неприятный запах из квартиры попадают в соседние помещения, — пояснил он «Известиям». — С этими доказательствами можно идти в суд, который может обязать хозяина квартиры убрать кошек. Если тот не выполнит решение суда, его оштрафуют, если продолжит в том же духе — выселят. На практике такие дела могут растягиваться на годы.

Второй путь, отмечает он, — обращение в полицию для проведения проверки по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Сергеев также рассказал, что по закону «Об ответственном обращении с животными» в случае смерти или недееспособности владельца без наследников кошки становятся беспризорными и за них начинает отвечать государство.

— Роспотребнадзор их вылавливает, стерилизует, помечает и отпускает на волю, — пояснил он. — Соседи могут и сами пристроить животных в приюты или раздать, чтобы животные в итоге нашли новых хозяев. Если наследники есть, обязанности по уходу за животными передаются им.

Домашний зверинец Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко отмечает, что можно подготовить и направить письменную жалобу не только в Роспотребнадзор, но и в Жилищную инспекцию.

— Антисанитария сама по себе влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 500–1000 рублей, — рассказала она «Известиям». — Но сам административный штраф редко приводит к разрешению проблемы. Если хозяева животных не устранят причины, в связи с которыми был наложен штраф, то уполномоченный орган, Жилинспекция, вправе обратиться в суд.

По ее словам, если нарушитель является собственником жилья, то в суд подается иск о прекращении права собственности на жилье на основании ст. 293 ГК РФ. Из муниципальной квартиры жильцов выселяют на основании судебного решения по ст. 83 Жилищного кодекса.