Домашний зверинец: как спасти животных от хозяев
В Рязани из квартиры пожилой женщины изъяли 17 кошек. Жители подъезда от такого соседства сильно страдали, но избавиться от него не могли — пока хозяйке не стало плохо и ее не увезли в психиатрическую клинику. В Госдуме только начинают разрабатывать механизм изъятия домашних животных в подобных случаях. Что можно сделать, пока его нет — разбирались «Известия».
Пока не замуровали
В соцсетях 14 января появилось обращение с просьбой помочь одинокой жительнице Рязани, у которой живет множество кошек. На опубликованном ролике видно, как к ней в квартиру заходят работники скорой помощи. Дверь пришлось взломать — сама она открыть не могла, лежала на полу. И, судя по всему, оказалась неспособна ухаживать ни за собой, ни за питомцами — в квартире наблюдается полная антисанитария.
По данным СМИ, у женщины есть сын, который не поддерживает с ней связь. Сообщалось, что из квартиры идут протечки кошачьих отходов, там прорывало трубу. В итоге женщину забрали в психиатрическую больницу, а кошек поймали и увезли волонтеры.
Занималась этим директор рязанской МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева, которая подчеркивает, что делала это не в качестве руководителя службы.
— Служба занимается отловом собак, а мы отреагировали на сообщение как простые люди, как волонтеры, — заявила она «Известиям». — Сейчас эти животные находятся в стационаре при ветеринарной клинике, записаны на мое имя.
По ее словам, полиция в четверг пришла опечатывать квартиру, и Селезнева после звонка журналистов решила срочно созвать волонтеров и забрать кошек.
— У нас были уже случаи, когда мы из замурованных квартир забирали животных, — рассказала она. — Например, так было в случае с «Живаго банком», который отсудил у женщины квартиру. Ее опечатали, а там остались животные. Мы потом не могли даже понять, кто ее должен распечатать, чтобы животных забрать. Поэтому в этот раз решили приехать экстренно, потому что потом было бы сложнее.
Девушки приехали с переносками для кошек, отлавливали животных в перчатках и масках, «потому что дышать там было практически невозможно».
— Очень много тараканов, очень много мух, очень много грязи, — рассказала Селезнева. — Мы не знали точного количества животных, приходилось сдвигать всю мебель, разбирать кровать. В квартире антисанитария — видимо, хозяйка себя обслуживать не могла. Лотков мы не обнаружили, кошачьих мисок — тоже. При этом все животные очень упитанные и в хорошем состоянии, то есть при возможности она кормила их хорошо. Рассказывают, что приходил соцработник, ставили вариться курицу — и хозяйка отдавала ее кошкам, а сама перебивалась.
Селезнева рассказала, что по идее в случае опечатывания квартиры животных оттуда должны отдавать в приют, но в Рязани официального муниципального приюта нет, а организации, которые занимаются животными, не могут вывезти их в таком количестве — особенно с учетом того, что у кошек немало вирусов, в том числе смертельных.
— Единственный наш шанс был — это стационарная ветеринарная клиника, где они размещены на мое имя, — пояснила она. — Там нет передержки, просто смотрим на их состояние. Если они относительно здоровы, то будем пристраивать по домашним передержкам и искать им новый дом. Но опять же неясна судьба бабушки — она выйдет, и от того, что у нее забрали всех кошек, ей будет еще хуже.
Она подчеркнула, что ни из полиции, ни из МЧС, ни из скорой к ней с просьбой забрать кошек никто не обращался.
Спасение спасителей
Подобных квартир в стране множество. Например, в Волгограде СМИ несколько лет назад писали о местной жительнице, у которой в квартире содержится 66 кошек.
Зоозащитница, юрист, президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина отметила, что количество животных у человека само по себе не говорит о том, что они содержатся в плохих условиях, однако «в большинстве случаев это так».
— В федеральном законе об ответственном обращении с животными не сформулировано предельное количество животных, которые человек может содержать, — сказала она «Известиям». — Там указано только, что должны быть надлежащие условия. Я лично знаю людей, у которых довольно много животных, но при этом нет запахов, они проходят ветеринарные обследования, привиты, стерилизованы и так далее. Но на слуху гораздо больше случаев, когда люди с определенными психическими отклонениями занимаются так называемым хордингом — собирательством, иначе говоря, тащат себе в дом животных, не обеспечивают их уходом, не стерилизуют их.
По ее словам, ее фонд в таком случае старается договориться с владельцем животных, просит его согласие на их раздачу.
— В дальнейшем мы оплачиваем стерилизацию таких животных, ищем дом. Временно они размещаются в каких-нибудь приютах, — сказала она.
При этом, заметила Комагина, бороться с такими соседями во многих случаях бесполезно, особенно если жилье в собственности. Здесь, по ее мнению, нужно уговорить человека лечиться.
— Есть определенные случаи, очень редкие, когда людей выселяют, — отмечает Комагина. — Но это редкость, и, как правило, в таких случаях речь идет о муниципальном жилье, которое не находится в собственности.
При этом закон об ответственном обращении с животными не устанавливает конкретной ответственности за подобное содержание животных.
— Это не подпадает под статью 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, так как нет умысла, — отметила Комагина. — Сейчас, насколько мне известно, Минюст подготовил поправки в КоАП о штрафах за ненадлежащее содержание и обращение с животными, если это не подпадает под уголовную статью. Штрафы там небольшие, 5–10 тысяч рублей. Но с этих людей ведь вообще нечего взять.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в законе об ответственном обращении с животными есть достаточно подробное определение жестокого обращения.
— Под него, в принципе, если грамотно трактовать, подпадают и нарушения условий содержания животных, — заявил депутат «Известиям». — Но, повторюсь, если это грамотный сотрудник правоохранительных органов, который этот закон внимательно изучал. Кроме того, никто не отменял вопросы санитарных правил, которые касаются любой деятельности человека.
Но единственный механизм тут, по словам Бурматова, когда приходит полиция и возбуждает уголовное дело.
— На мой взгляд, это неэффективный механизм, потому что людей с такой проблемой нужно не наказывать — им нужна помощь, — заявил он. — Это делают одинокие люди, которые таким образом пытаются компенсировать свое одиночество. Есть проблемы, которые подталкивают людей к таким действиям. Я против того, чтобы этих людей как-то жестко наказывать, им надо помогать.
Живодерство и истязательство
По словам Комагиной, в России нет механизма изъятия животных, который бы позволил без уголовного дела забрать кошек из такой квартиры.
— По закону мы можем только обратиться в суд с просьбой о принудительном выкупе животных, — говорит Комагина. — Наш фонд этого категорически не одобряет, всё это должно быть бесплатно, в противном случае поощряется живодерство и истязательство.
Бурматов отмечает, что бывают ситуации, когда животных просто необходимо конфисковать. В связи с этим, рассказал он, в Госдуме предложили Минюсту ввести и применять институт конфискации животных.
— У нас на следующей неделе будет заседание комитета Госдумы, на котором будут рассматриваться вопросы применения административных мер воздействия в отношении людей, которые так поступают с животными, — сказал он. — И вопросы применения института конфискации тоже будут там рассматриваться.
Живое наследство
До тех пор можно попробовать разрешить проблему с такими соседями с помощью юристов. Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев отмечает, что здесь есть два пути: во-первых, можно вызвать Роспотребнадзор и провести экспертизу.
— Она должна доказать, что нечистоты и неприятный запах из квартиры попадают в соседние помещения, — пояснил он «Известиям». — С этими доказательствами можно идти в суд, который может обязать хозяина квартиры убрать кошек. Если тот не выполнит решение суда, его оштрафуют, если продолжит в том же духе — выселят. На практике такие дела могут растягиваться на годы.
Второй путь, отмечает он, — обращение в полицию для проведения проверки по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Сергеев также рассказал, что по закону «Об ответственном обращении с животными» в случае смерти или недееспособности владельца без наследников кошки становятся беспризорными и за них начинает отвечать государство.
— Роспотребнадзор их вылавливает, стерилизует, помечает и отпускает на волю, — пояснил он. — Соседи могут и сами пристроить животных в приюты или раздать, чтобы животные в итоге нашли новых хозяев. Если наследники есть, обязанности по уходу за животными передаются им.
Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко отмечает, что можно подготовить и направить письменную жалобу не только в Роспотребнадзор, но и в Жилищную инспекцию.
— Антисанитария сама по себе влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 500–1000 рублей, — рассказала она «Известиям». — Но сам административный штраф редко приводит к разрешению проблемы. Если хозяева животных не устранят причины, в связи с которыми был наложен штраф, то уполномоченный орган, Жилинспекция, вправе обратиться в суд.
По ее словам, если нарушитель является собственником жилья, то в суд подается иск о прекращении права собственности на жилье на основании ст. 293 ГК РФ. Из муниципальной квартиры жильцов выселяют на основании судебного решения по ст. 83 Жилищного кодекса.
— В соответствии со ст. 137 ГК РФ животные относятся к имуществу, а соответственно на них распространяются нормативные положения, регулирующие имущественные отношения, — поясняет Обрывко. — Единственным отличием животных от иного имущества является недопустимость жестокого обращения, о чем свидетельствует ст. 245 УК РФ, и необходимость обеспечения ответственного содержания, закрепленная в федеральном законе № 498.