Мертвая схватка: в Сочи убили пса из-за драки с другой собакой

В конце июля Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор местной жительнице Наталье Бобровской. Ее признали виновной в жестоком обращении с животным: женщина убила мотыгой чужую домашнюю собаку. Дачники садового товарищества «Каштан», где всё случилось, разделились на два лагеря. Одни соглашаются со стороной защиты: Бобровская отбивалась от агрессивного пса. Другие склоняются к версии обвинения: женщина сама спровоцировала питомца на нападение. «Известия» поговорили с обеими сторонами конфликта и обратились за консультацией к кинологам и юристам.

«Зевс притих и ослабил хватку, а потом я заметила кровь»

Жительницы сочинского садового товарищества «Каштан» Наталья Бобровская и Вероника Попенко по-соседски дружили: общались, иногда оказывали друг другу мелкие услуги и нянчились с детьми. Год назад отношения между женщинами стали портиться — из-за собак.

Обе держали псов: Попенко — черную восточноевропейскую овчарку по кличке Зевс, Бобровская — рыжую дворнягу Каштана. Питомцы свободно гуляли по территории садового товарищества и нередко пролезали на участки соседей. Обе женщины то и дело видели или ловили их у себя. Кобели невзлюбили друг друга и всегда дрались при встрече, поэтому приходилось их разнимать. Это и сыграло решающую роль в истории.

Всё произошло 4 декабря 2018 года. События этого дня участники описывают по-разному. Как рассказала «Известиям» Наталья, утром она вышла из дома с мотыгой, чтобы расчистить канавку неподалеку. По ее словам, с наступлением холодов овраг забивается листьями и ветками, затапливается, из-за чего единственная дачная дорога погружается в воду. Эту работу она проделывала каждый день.

Пока Бобровская возилась с ветками в канаве, прибежал Зевс и схватил ее сзади за ногу. Она отбилась черенком мотыги и вернулась к своему занятию — пес убежал в сторону хозяйского участка. Когда женщина возвращалась к себе, то снова увидела мчащуюся на нее соседскую собаку и вскрикнула. На голос прибежал Каштан.

собака Фото: TASS/picture alliance/Arco Images G/Steimer, C

«Я очень испугалась, потому что Зевс может порвать моего пса. Так-то я была бы хотя бы один на один, но Каштана невозможно вытащить из его пасти. Мы раньше и воду пробовали лить, и кричать, и лупить, он просто не выпускает его из челюсти. В тот момент они сцепились, и я оказалась между ними. Я была в шоке, кричала, стала махать тяпкой в разные стороны — как будто, знаете, пыталась от пчел отмахнуться. Внезапно я увидела, что Зевс притих и ослабил хватку, а потом я заметила кровь на своем инструменте. Я его ранила в пах с левой стороны. Мне сразу стало плохо, я взяла Каштана и потащила на свой участок. Соседский пес остался на том же месте. Когда я уходила, он еще стоял на ногах», — поделилась Наталья.

Вероника Попенко стала свидетелем случившегося. В эту минуту она стояла рядом с калиткой своего участка и разговаривала со знакомым. Рядом находился ее семилетний сын. Женщина пояснила изданию, что утром встречала строителей у ворот. Когда она их закрывала, Зевс незаметно выбежал на общую территорию. «Подхожу к дому, а мне ребенок говорит: «Мам, Зевса нет». Я пошла обратно, чтобы его запустить. Вижу, идет соседка [Наталья] и ведет свою собаку. Наши псы никогда не могли поделить территорию, поэтому завязалась драка. Она начала рубить Зевса колуном. Честно говоря, никто не ожидал такого. Это правда было страшно. С двух сторон его месила. Я даже не думала подойти — просто испугалась. Когда соседка его ранила, я вскрикнула», — поделилась Вероника. Она добавила, что вслед за первым сыном подошел и второй. Он увидел уже мертвого питомца.

«Мои дети два месяца после этого не ходили в школу»

В материалах суда (есть в распоряжении «Известий») отмечается, что орудие убийства не установлено. Обвинение утверждает, что это был клиновидный топор-колун, защита указывает на обычную садовую мотыгу. В документе приводятся показания ветеринарного врача. Она пояснила, что «удар был прямой, направленный, а у тяпки лезвие расположено перпендикулярно ручке, соответственно таких повреждений от нее быть не могло, то есть собака, скорее всего, могла бы остаться жива».

Бобровская ответила на это, что незадолго до случившегося наточила в мастерской садовый инвентарь. «Тяпка у меня оказалась острая. Подумала: хоть раз в жизни отремонтирую старые и тупые инструменты. Не для того, конечно, чтобы с этой собакой расправляться. Просто хотела навести порядок один раз и надолго. И вот как получилось», — рассказала женщина.

Зевс в итоге умер, по данным экспертов, «от остановки сердца и отека легких вследствие массовой кровопотери и болевого шока». Когда именно наступила смерть, в заключении специалистов не сказано. Наталья отмечает, что пес пролежал на дороге несколько часов, прежде чем скончался.

«После случившегося я посадила свою собаку на цепь и прошлась по лесу. Была не в себе. Как только немного отошла, сразу позвонила участковому и попросила его приехать. Уже днем я взяла ведро воды, думаю: там кровь брызнула, неудобно будет оставлять на дороге какое-то пятно. Хотела смыть. Я была в ужасе, когда увидела, что собака всё еще лежит на обочине. Она дышала. Ветеринар говорила, что у нее была 13-сантиметровая рана, но тогда она еще дышала. Я, конечно, была в шоке и растерялась еще больше — почему ей не оказали никакой помощи?» — сказала Бобровская. Она уточнила, что к тому времени прошло около 7 часов.

клиника Фото: TASS/YAY/Scott Griessel

Вероника, в свою очередь, рассказала изданию, что Зевс умирал у нее на руках 20 минут. Она подтвердила, что он действительно пролежал на земле несколько часов, но был уже мертв. «Я плакала над ним, успокаивала детей, а потом вернулась в дом и просто легла. К тому же я еще накануне отравилась и плохо себя чувствовала. Потом приехала полиция, дала нам направление на экспертизу. Я оплатила утилизацию, после чего прибыли люди и увезли труп», — отметила женщина.

Суд пришел к выводу, что Бобровская намеренно пришла к участку соседки с Каштаном и колуном, зная, что псы не терпят друг друга. В постановлении отмечается, что она спровоцировала Зевса на конфликт, натравливая на него своего питомца. Иначе говоря, по версии обвинения, она заранее замыслила убить собаку.

«Известия» обратились за разъяснением к юристу и члену Ассоциации социальных предпринимателей Роману Алехину.

«В данном случае стоит понимать, что субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), включает в себя умысел на причинение животному боли и страданий, а равно хулиганские или корыстные побуждения. Если женщина защищалась от собаки, состава преступления нет. Если спровоцировала, то надо также разбираться — как это было, в каких целях. Но и в таком случае, скорее всего, речь будет идти о вине защищавшегося не в жестоком обращении с животным, а в причинении морального вреда владельцу собаки, порче его имущества и так далее. Почему в этой ситуации суд вынес такое решение, не очень понятно, так как защита от нападения животного уже говорит об отсутствии состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ», — сказал он.

Обвинение ссылается на то, что между женщинами был конфликт, поэтому у Бобровской вполне мог возникнуть злой умысел. До этого они не только ругались, но и дрались из-за собак, любивших лазать по чужим участкам.

История осложняется тем, что за событием наблюдали несовершеннолетние дети Попенко. Они не сразу оправились от случившегося. «Психолог работал с детьми, так как они перестали выходить из дома — боялись. Два месяца после этого не ходили в школу», — отметила Вероника.

«Собак надо воспитывать»

Женщины описывают своих псов как мирных и дружелюбных. Тем не менее глава Российской ассоциации любителей домашних животных (ранее — кинологическая) Электрон Дементьев подчеркивает, что агрессию может проявлять любая, даже мелкая собака, а в смерти Зевса виноваты обе хозяйки.

« Это безответственное отношение к питомцам. Собак надо воспитывать, независимо от того, породистые они, беспородные, декоративные, служебные, охотничьи и прочее. Они должны знать основные команды: «фу» — на любое нежелательное действие, а также «стоять», «сидеть», «лежать» и «ко мне». Если бы владельцы закончили курсы общей дрессировки, такого бы не случилось. Большинство даже не подозревают, что такие курсы есть. Им даже в голову не приходит, что если они завели собаку, ее надо воспитывать. Кроме того, как только пес попадает за личную территорию садовода, он должен быть на поводке, а в общественных местах — еще и в наморднике», — заявил он.

Дементьев пояснил, что если собака не знает команд, то хозяйка в экстренной ситуации почти ничего не может сделать. «Отношения между животными ничем не регулируются. Здесь дело в отношениях между владельцами. Псы сцепились не первый раз, надо было решать эту проблему еще раньше», — пояснил эксперт.

собака Фото: РИА Новости/Дэн Леви

Он добавил, что, хотя в России и существуют правила содержания животных, ответственности за их нарушение практически нет, система наказаний не работает. «Участковый тебя останавливает и говорит: «Вы неправильно выгуливаете свою собачку», а дальше что? Или она гадит в общественном месте — ну а дальше-то что? Общественное порицание? Здесь нужны четкие законодательные методы, если бы они были, таких случаев бы не происходило», — поделился Дементьев.

Кинолог Александра Лашко в беседе с «Известиями» отметила, что в России запрещено отпускать собак на самовыгул. «Это опасно для их жизни, для окружающих людей, тем более для владельцев других животных. Если собаку не обучать бытовым командам, не заниматься воспитанием, не социализировать, то любая будет считаться потенциально опасной. Не говоря уже о тех, кого хозяева специально натаскивают», — сказала она.

По словам специалиста, в стычки собак лучше не лезть ради собственной безопасности. «В таких ситуациях берут дубину и бьют обеих, чтобы они расцепились. При нападении собаки на человека надо не кричать, а бить в нос, чтобы сбить ее с толку и успеть уйти», — прокомментировала она ситуацию с Бобровской и Попенко.