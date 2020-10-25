Девять жизней: составлен рейтинг самых частых болезней кошек и собак

Самые частые болезни кошек и собак — пищевые отравления, аллергии и воспаления ушей. А вот травмируются домашние питомцы почти вчетверо реже, чем болеют, показало исследование одной из российских компаний. На первом месте в списке проблем стоит инородное тело в ЖКТ. Также выяснилось, что владельцы собак обращаются за ветеринарной помощью в четыре раза чаще, чем хозяева кошек. По наблюдением ветеринаров, самая распространенная проблема со здоровьем домашних питомцев — всё же аллергические реакции. При этом в целом для кошек более характерны болезни, а для собак — травмы.

Кошки против собак

Лишь 21% обращений к ветеринарам связаны с травмами питомцев — остальные случаи относятся к разным болезням. Чаще всего кошки и собаки страдают от пищевых отравлений. На втором месте среди недомоганий — аллергии. Самая распространенная — пищевая. Например, в большинстве кормов содержится куриное мясо, а аллергические реакции чаще развиваются не на что-то редкое, а на то, с чем организм сталкивается каждый день. Впрочем, бывают действительно экзотические случаи — например, у некоторых кошек может быть аллергия на частички кожи хозяев.

Топ-3 самых часто встречающихся заболеваний у домашних животных замыкают воспаления ушей — отиты. Владельцы собак также часто обращались к ветеринару из-за «вольерного кашля» — так называют вирусное заболевание, вызывающее воспаление верхних дыхательных путей. Далее следовал ринит, или обыкновенный насморк.

Это показала информация компании «Манго Страхование». Специалисты проанализировали более тысячи обращений клиентов со всей России по поводу болезней домашних собак и кошек за последние два месяца.

Девять жизней-1 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Среди травм, которые чаще всего возникают у животных, на первые места специалисты поставили попадание инородного тела в желудочно-кишечный тракт, раны от укусов и переломы конечностей. Также в рейтинг попали травмы позвоночника и роговицы.

Интересно, что хозяева собак сталкиваются с болезнями и травмами любимцев в четыре раза чаще владельцев кошек. Причем на прием в большем количестве случаев приводили такс и мопсов. Кстати, последние больше других пород подвержены аллергии.

— Владельцы всё более заботливо и ответственно относятся к своим питомцам. Но ощущение, что денег может не хватить, зачастую останавливает их от похода в клинику, — рассказали в пресс-службе компании. — Сейчас страховку оформляют не только хозяева питомцев, которые вынуждены регулярно обращаться к ветеринару, но и те, чьи животные болеют не так часто.

Ставка на опережение

Российские ветеринары поделились своим мнением относительно рейтинга самых распространенных недугов четвероногих посетителей.

— Конечно, собаки вполне могут заболевать и травмироваться чаще, чем кошки, — считает заведующий лабораторией эпизоотологии ВНИИ экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко, заведующий ветеринарной клиникой Александр Шабейкин. — Все-таки они ежедневно выходят на прогулку, а большинство кошек — исключительно домашние животные. Совпадает с этим выводом и тот факт, что травм в четыре раза меньше болезней — вероятно, первые «берут на себя» собаки, а вторые — кошки. Если собаки часто получают укусы от других животных, повреждают конечности, попадают под машины на прогулке, то кошачьи чаще страдают от хронических заболеваний или возрастных проблем.

Впрочем, травмироваться животное может и дома, банально упав с подоконника во время сна, отметил эксперт. Что касается такс, то для них характерны проблемы с позвоночником, рассказал Александр Шабейкин. Зачастую эти трудности разрешаются долго, с помощью операций и дорогостоящих обследований, поэтому вполне логично, что владельцы решают застраховать животное.

— Стоит отметить, что приведенные данные — исключительно статистика конкретной компании, хотя выборка довольно большая, что внушает доверие, — сказала главный ветеринарный врач Центра ветеринарной генетики «Зооген» в Санкт-Петербурге Татьяна Чистилина. — Вполне возможно, что именно владельцы такс и мопсов чаще заключают договора со страховыми компаниями. Конечно, у этих собак есть свои нюансы со здоровьем, но они есть, пожалуй, у всех животных — породистых и беспородных. Кроме того, компания не учитывает обращений, связанных с предотвращением заболеваний, — это вакцинации, анализы, профилактические обработки от паразитов, регулярные осмотры. Люди действительно заботятся о здоровье животных, что не может не радовать.

Застрахованных кошек может быть просто больше, чем собак, предположила ветеринарный врач Марианна Караева.

— По моим наблюдениям, наиболее частыми проблемами со здоровьем и у собак, и у кошек становятся не пищевые отравления, а аллергические реакции разного рода, например, дерматиты, — добавила эксперт. — Это может быть аллергия на корм, растения, насекомых, бытовую химию... Кстати, воспаления ушей тоже бывают следствиями аллергии.

Девять жизней-2 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Владельцы довольно часто обращаются по вопросам, связанным с репродуктивным здоровьем питомцев, также рассказала Татьяна Чистилина. Это важно для заводчиков или совладельцев животных, участвующих в племенных программах.

Большинство людей умеют проводить простейшие медицинские процедуры с животным самостоятельно — дать таблетку, сделать инъекцию, провести обработку от паразитов при небольшой сноровке не так сложно. Однако если питомец действительно болен, ставить диагноз самостоятельно и искать методы лечения в интернете не стоит. В конечном счете это приведет не только к ухудшению состояния животного, но и гораздо большим финансовым тратам, чем при своевременном лечении.