Всё коту масленица: в РФ не будут штрафовать за нечипированных животных

Минсельхоз передумал вводить штрафы для россиян за отсутствие маркировки домашних животных. Пока вопрос об установлении мер взыскания преждевременный, сообщили «Известиям» в ведомстве . Там полагают, что сначала необходимо принять законопроект, который будет регулировать эти нормы. В министерстве также обратили внимание на то, что положения новой редакции документа в первую очередь направлены на сельскохозяйственных животных. Категорически против штрафов, о которых этим летом объявило министерство, выступают в Госдуме. В то же время депутаты поддерживают законопроект в части введения учета животных. Эксперты считают, что в обществе не только штрафы, но и сам факт маркировки будет воспринят отрицательно.

Без конкретного перечня

Минсельхоз пока откажется от введения штрафов за немаркированных и неучтенных животных, которые ранее были объявлены ведомством в связи с разработкой законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». За неисполнение требований по чипированию еще в августе ведомство предлагало ввести административную ответственность, по которой сумма штрафов для граждан могла составить от 500 до 1 тыс. рублей.

— В связи с тем что принятие ветеринарных правил маркирования и учета животных возможно лишь после принятия законопроекта, Минсельхоз России считает преждевременным поднимать вопрос привлечения к ответственности лиц за нарушение данных правил, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Также там уточнили, что в первую очередь положения новой редакции законопроекта направлены на сельскохозяйственных животных .

— Документ не содержит конкретного перечня животных, подлежащих маркированию. Данный перечень будет утверждаться правительством РФ, — пояснили в министерстве, отметив, что сроки учета по видам питомцев также станет утверждать кабмин.

В Минсельхозе добавили, что сейчас концепция законопроекта предусматривает установление таких процедур, как маркирование и учет животных, которые вводятся в целях обеспечения прослеживаемости продукции животноводства, предотвращения распространения заразных болезней, а также для выявления источников и путей распространения их возбудителей.

— Вся информация о животных будет содержаться в единой государственной информационной системе, что также облегчит вопросы лечения и содержания животных. Данная процедура будет также способствовать установлению владельцев животных, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Неизменными остались и нормы о том, что маркировать животных россиянам придется за свой счет, а вид идентификации они вправе выбрать самостоятельно из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами. Предполагается, что наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

Это уже не первая редакция законопроекта, которая готовится министерством, но до сих пор не нашедшая поддержки в кабмине. Как рассказали «Известиям» в Госдуме, на заседании президиума фракции «Единая Россия» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева его заместитель Иван Лебедев сообщил, что документ доработан и согласован с различными общественными организациями . Как пояснил «Известиям» глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутатов заверили: до 15 октября законопроект будет внесен в правительство РФ, а затем поступит в Госдуму.

— Мы пока законопроекта не видели . Судить о нем сможем только тогда, когда кабмин официально внесет его в Думу. Если в нем будут предложения, которые мы ранее сформулировали, то я буду этому рад. Одно из них — нельзя вводить штрафы до того момента, как будут созданы условия для граждан и их питомцев. Иначе всё это приведет к массовому отказу от животных, — пояснил парламентарий.

Всё коту масленица: в РФ не будут штрафовать за нечипированных животных_1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Второе требование депутатов: внесение в единую базу питомцев для граждан должно быть бесплатным, чтобы на этом не создавался дополнительный рынок услуг . В то же время депутат убежден, что обязательная идентификация домашних животных необходима, поэтому такой закон принимать нужно. Например, эта процедура значительно облегчит и ускорит поиски пропавшего питомца.

— Это же ненормально, когда сбежавшего кота ищет целый город . Нормально, когда он попадает в службу отлова, там смотрят базу данных и по метке или чипу сразу возвращают хозяину, — отметил Владимир Бурматов.

За что платить

В других фракциях Госдумы к наказанию также отнеслись отрицательно.

— Штрафами мы уже людей замучили. Зарплаты не повышаются, а наказание за всё только усиливается . В советское время никаких штрафов не было, ходил один ветеринар и делал на селе свою работу. А что касается наказания за домашних кошек и собак, то этого я вообще не понимаю, — заявил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды, член фракции ЛДПР Кирилл Черкасов считает, что маркировка не должна вводиться Минсельхозом, так как он не подготовил нормативно-правовую базу.

— Без нее нельзя внести изменения в КоАП, поэтому вопрос наказания не может сейчас обсуждаться. Сегодня коллизия заключается именно в этом. Когда они эту базу подготовят, мы сможем с экспертами и специалистами обсуждать, для каких видов животных и каких хозяев возможны меры взыскания , — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его мнению, россиянам нужно дать три года переходного периода, чтобы они могли привыкнуть к новым нормам, а уже потом вводить штрафы.

— Мы вообще против данного законопроекта. Маркировка — это чрезмерная мера, которая ляжет обременением на граждан, но при этом не решит ни вопрос налогообложения, ни вопрос безопасности и предотвращения болезней . Ведь документ не распространяется на бездомных и диких животных, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.