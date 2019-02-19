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Минсельхоз предложил маркировать животных

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Татуировками, чипами и бирками хотят обязать владельцев помечать животных с целью их учета специальными организациями. Об этом говорится в законопроекте Минсельхоза России, который был внесен ведомством в правительство.

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О каких именно животных идет речь, пока не уточняется. Скорее всего, речь пойдет о крупном и мелком рогатом скоте, кроликах и птицах, так как инициатива нацелена на обеспечение ветеринарной безопасности. Специалисты профильных служб, согласно проекту, будут бесплатно учитывать животных, а информацию о них вносить в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС), пишет «Российская газета».

В Минсельхозе рассчитывают, что внедрение маркировки позволит специалистам более оперативно выявлять источники и негативно на вспышки тех или иных заболеваний животных. Владельцы последних, в свою очередь, смогут сократить расходы, связанные с лечением и гибелью животных. Неясным пока остается лишь вопрос финансирования маркировки, на кого именно лягут расходы.

По данным ведомства, подобный пилотный проект уже стартовал в Республике Башкортостан, в Ленинградской, Саратовской, Нижегородской и Ростовской областях.

В декабре прошлого года сообщалось, что из-за вируса африканской чумы свиней численность поголовья в личных подсобных хозяйствах Калининградской уменьшилась на 99%.

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