Начинающие фермеры в Хабаровском крае получат 156 млн рублей

Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм увеличена в Хабаровском крае. Общая сумма выплат составит 156,2 млн рублей.

В 2018 году финансовой поддержкой воспользовались 25 фермерских хозяйств. Они произвели более 1,5 тыс. т молока и порядка 600 т мяса. В следующем году на грантовые средства будут построены две фермы на 350 голов дойного стада, их общая производительность составит 1,3 тыс. т молока в год. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Один из фермеров, выигравших грант в 2018 году, намерен построить ферму на 100 голов коз, он планирует производить более 80 т козьего молока в год. Строительство начнется в 2019 году.

В управлении развития сельских территорий уточняют, что большая часть грантов выделяется на развитие молочного животноводства.