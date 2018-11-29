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Начинающие фермеры в Хабаровском крае получат 156 млн рублей

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Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм увеличена в Хабаровском крае. Общая сумма выплат составит 156,2 млн рублей.

В 2018 году финансовой поддержкой воспользовались 25 фермерских хозяйств. Они произвели более 1,5 тыс. т молока и порядка 600 т мяса. В следующем году на грантовые средства будут построены две фермы на 350 голов дойного стада, их общая производительность составит 1,3 тыс. т молока в год. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Один из фермеров, выигравших грант в 2018 году, намерен построить ферму на 100 голов коз, он планирует производить более 80 т козьего молока в год. Строительство начнется в 2019 году.

В управлении развития сельских территорий уточняют, что большая часть грантов выделяется на развитие молочного животноводства.

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