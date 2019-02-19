Президент России Владимир Путин пообещал поддержку российским фермерам с целью продвижения наиболее эффективных форм сельхозкооперации и повышения конкурентоспособности производителей.

Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства участникам и гостям XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) России.

«Год от года фермерство укрепляет свою роль в реализации потенциала отечественного агропромышленного комплекса, повышении качества жизни на селе, напрямую влияет на развитие регионов и национальной экономики в целом», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, российские производители сегодня активно внедряют передовые технологии, увеличивают объемы продовольствия, а их продукция отвечает мировым стандартам. Он отметил, что благодаря деятельности АККОР, которая объединяет аграриев для реализации единых целей и задач, удалось достичь высоких результатов в сельском хозяйстве.

В конце декабря прошлого года в Минсельхозе России рассказали о планах увеличить экспорт товаров агропромышленного комплекса (АПК) за рубеж до $45 млрд в 2021 году. Согласно прогнозам ведомства, Китай, Индия и страны Персидского залива могут стать основными рынками сбыта продукции российских производителей.

С 19 по 20 февраля в Москве проходит XXX съезд АККОР. Более 800 участников мероприятия со всей страны обсудят проблему развития фермерства и сельхозкооперации в России, а также ряд других актуальных вопросов.