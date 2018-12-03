Сектор роста: экспорт продукции АПК стремится к майскому указу

Урожай 2018 года позволит не только обеспечить потребность страны в продовольствии, но и повысит экспортный потенциал продукции российского агропрома. Об министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По оценкам главы ведомства, объем экспорта отечественной сельхозпродукции по итогам года может достичь $26 млрд – это на $6 млрд больше, чем в 2017-м. По мнению экспертов, этот результат будет способствовать достижению цели, установленной майским указом президента, - к 2024 году нарастить объем экспорта продукции АПК до $45 млрд.

Открывая встречу в Ново-Огарево, Владимир Путин попросил главу Минсельхоза подвести итоги работы отрасли в 2018 году.

- Знаю, что в последнее время темпы были несколько скорректированы. Как и чем вы это объясняете, как оцениваете? И каковы перспективы и планы? – обратился президент к Дмитрию Патрушеву.

В нынешнем году министерство рассчитывает выйти на рост сельскохозяйственного производства в 1%, доложил министр.

- Он не будет такой большой, как в прошлом году (2,5% - «Известия»), но тем не менее это рост. Надеюсь, что в 2019 году тренд на рост сельхозпроизводства в нашей стране продолжится, - пояснил он.

Несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, удалось собрать хороший урожай – 110 млн тонн в чистом весе, что на 11% больше среднегодовых значений за последние пять лет, отметил глава Минсельхоза. Это позволит обеспечить потребность России в продовольствии и направить запланированные объемы на экспорт, заверил министр. По его оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 млн тонн, а общий объем аграрного экспорта по итогам года достигнет 26 млрд долларов.

- Очень хорошо, - заметил Владимир Путин.

По майскому указу

Ожидаемый по итогам 2018 года рост экспорта сельхозпродукции можно расценивать как хороший результат, заметил в беседе с «Известиями» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По итогам 2017 года объем поставок за границу достиг $20,7 млрд, напомнил он. Основу российского экспорта по-прежнему составляют зерновые культуры, масличные и продукты их переработки, а также рыба и морская продукция.

- Мы надеемся, что такой ежегодный прирост позволит нам достигнуть цели в $45 млрд, которая установлена майским указом главы государства, — отметил эксперт.

По мнению руководителя информационно–аналитического центра Национального союза зернопроизводителей Вячеслава Голова, на рост экспорта в 2018 году окажут влияние как минимум два фактора.

- Рост цен на мировом рынке на пшеницу привел к увеличению объема экспорта в денежном выражении. Более того, объем уже вывезенного за рубеж зерна превысил аналогичный показатель прошлого года, - пояснил он "Известиям".

В 2019 году рост сельскохозяйственного производства можно прогнозировать на уровне 1,5-2%, считает Дмитрий Рылько. В нынешнем году динамика немного снизилась, что было обусловлено плохими погодными условиями, пояснил эксперт.

- В следующем году мы сможем отыграть это падение, — уверен он.

Деньги на поддержку

В регионы на оказание мер поддержки аграрного сектора в 2018 году было направлено порядка 121 млрд рублей, продолжил министр. По его мнению, существующий механизм единой субсидии следует сделать более эффективным.

- В настоящее время мы проводим мероприятия по конкретизации поддержки регионов. В рамках данного направления министерство будет осуществлять предварительный анализ регионов и на его основе будет вырабатывать направления развития в области АПК, включая пищевую и перерабатывающую промышленность, для каждого субъекта Российской Федерации в отдельности, – рассказал Дмитрий Патрушев. - При этом будет учитываться не только специфика самого прорабатываемого региона, ретроспективного и перспективного анализа, но и особенности развития соседних регионов и экономики Российской Федерации в целом.

Индивидуальный подход к поддержке конкретных направлений в рамках каждого региона необходим для достижения максимальной эффективности отрасли и также для развития российского экспорта, уверен министр.

Цены на сахар

Ведомство уделяет большое внимание рынку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и отслеживает цены на них, заверил главу государства Дмитрий Патрушев.

- Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки – на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года, - констатировал он.

При этом, по словам министра, есть и «определенное отклонение по оптовым ценам на сахар».

- Оптовая цена на сахар выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учетом того, что мы произведем порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, мы не видим, что будут какие‑то сложности, - подчеркнул Дмитрий Патрушев. - При этом, по нашей оценке, цена на белый сахар будет корректироваться. Я хочу отдельно отметить, что ФАС начала работу по проверке ценовой ситуации на рынке сахара.

В Федеральной антимонопольной службе «Известиям» сообщили, что проведенный ранее анализ состояния конкуренции на рынке сахара в целом позволяет оценить данный рынок как конкурентный, и предварительно можно говорить, что повышение цен носит объективный характер.

- Для подтверждения предварительно сделанных выводов, а также оценки соответствия поведения хозяйствующих субъектов на данном рынке нормам антимонопольного законодательства, ФАС России направила запросы всем производителям сахара (более 70 заводам) об объемах производства, себестоимости и рентабельности производимой продукции, товарных запасах, имеющихся у предприятий, - рассказала "Известиям" начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

В ведомстве, тем не менее, не видят предпосылок для дальнейшего повышения цен на сахар.