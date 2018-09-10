Урожай обеспечит внутренний рынок и экспорт

В силу погодных причин валовый сбор зерна сократится по сравнению с прошлым годом, но государство рассчитывает выйти на достаточно приличные результаты при сборе урожая. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания с вице–премьерами.

По оперативным данным органов управления агропромышленного комплекса (АПК) субъектов, по состоянию на 7 сентября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 30,0 млн га или 64,5% (в 2017 году – 31,8 млн га). За последние шесть лет из федерального бюджета на развитие АПК было направлено 1,2 трлн рублей.

– Понятно, что в этом году в силу погодных причин валовый сбор зерна сократится по сравнению с прошлым годом. Однако мы рассчитываем на достаточно приличные результаты. Тем более что сев озимых культур идёт опережающими темпами. На 7 сентября их уже посеяли на территории 6,4 млн га, что почти на 50% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – сказал Дмитрий Медведев.

Вице – премьер Алексей Гордеев сообщил, что намолочено уже 84 млн тонн зерна. Урожайность ниже прошлогодней примерно на 19%, но 2017 год был исключительно благоприятным для России.

– Согласно прогнозам специалистов, в целом по стране урожай зерновых ожидается вполне достаточный – порядка 105 млн т. Это позволит экспортировать около 30 млн т зерна и полностью обеспечить свои нужды, прежде всего в плане обеспечения хлебом населения и заготовки кормов для животноводства, – доложил зампред правительства.

По его словам, озимых культур предстоит посеять 17,5 млн га, и на сегодняшний день регионы выполнили этот показатель почти на 40%. Аграрии уже получили более 90 млрд рублей, освоение составляет 75% – это существенно выше, чем в 2017 году.

Дмитрий Медведев на совещании также сообщил, что подписал документ об образовании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Она будет заниматься определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм, методов государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы.

Важное направление работы этой комиссии – создание условий для активного вовлечения в экономический оборот не только новых разработок, но и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

– Компании, которые проводят различные НИОКР, работают по государственным контрактам, достигают каких-то технологических результатов. Тем не менее этому вопросу должного внимания не уделяют. Как правило – и это обычно объясняется финансовыми причинами, но не только, – они не ставят права на результаты интеллектуальной деятельности на баланс компании. Для того чтобы избежать возникающего в этом случае налога на прибыль и просто чтобы не возиться, что называется, – отметил председатель правительства.

В прошлом году правительство упростило налоговое администрирование в этой сфере и усовершенствовало учёт результатов интеллектуальной деятельности. Теперь при расчёте налога на прибыль не будут учитываться доходы, которые возникают при постановке на баланс прав на результаты интеллектуальной деятельности. Также правительство направило соответсвующие директивы в компании с госучастием о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это в итоге повысит капитализацию самих компаний.