Прямой эфир

Корова на связи: в желудок животного поместят передатчик

Ученые обещают поднять качество молока на небывалую высоту
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С помощью нового прибора, создаваемого российскими учеными и инженерами, животноводы смогут определять качество коровьего молока задолго до дойки, узнавать на расстоянии о болезнях животного, а также его готовности к осеменению. Прибор представляет собой небольшую капсулу, помещаемую в желудок коровы и передающую оттуда полную информацию о состоянии здоровья животного. Фермеры считают, что с помощью нового прибора можно будет значительно улучшить качество производимого молока и снизить его стоимость.

Российские ученые нашли способ повысить качество молока

Проект, запущенный в новом Центре компетенции Национальной технологической инициативы «Сенсорика» при Московском институте электронной техники (МИЭТ), призван совершить инновационный прорыв в одной из самых консервативных отраслей сельского хозяйства — молочном животноводстве. В рамках проекта ученые и инженеры Национального исследовательского университета МИЭТ и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ ведут разработку уникального прибора, предназначенного для автономной работы внутри желудка коровы, который будет непрерывно передавать по беспроводному каналу всю необходимую зоотехникам информацию о состоянии здоровья животного, качестве будущего молока, плотности кормления, потреблении воды, статусе фертильности (готовности к осеменению).

Вечная пилюля

— В одну из желудочных камер коровы ставится так называемый болюс — герметичная цилиндрическая капсула — пилюля длиной около 10 см и весом примерно 200 г, снабженная рядом электрохимических и электромеханических датчиков, — рассказал «Известиям» один из инициаторов проекта, научный сотрудник ВИМа Федор Владимиров.

Болюс с помощью механического аппликатора через рот помещают в рубец — один из четырех отделов коровьего желудка. Там он будет находиться на протяжении всей дальнейшей жизни животного, поскольку из-за своего размера выйти из желудка естественным путем он не сможет. Тем не менее размер инородного тела ничтожно мал на фоне гигантского желудка коровы, так что он не наносит ей вреда.

Внутри капсулы находятся электрический термометр, датчик кислотности и акселерометр, которые в течение всей коровьей жизни (батарейки хватает на пять лет, а корова на ферме живет 2–3 года) будут непрерывно передавать по беспроводной связи (Wi-Fi или GSM) данные о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности животного на компьютер. Кроме того, разработчики собираются добавить к этим приборам еще и GPS-приемник, который будет выполнять роль встроенного в корову колокольчика. 

Экономическая целесообразность
Почему птиц проще убить, чем лечить от гриппа

Предсказать удои 

Указанных данных, по словам разработчиков, достаточно для того, чтобы держать под полным контролем состояние здоровья животного и качество предстоящих удоев. Если, опираясь на показания приборов, корректировать состав подаваемых корове кормов, то можно в широких пределах управлять химическим составом будущего молока, в том числе его жирностью.

Федор Владимиров сравнивает болюс с приборной панелью автомобиля: по его показаниям животноводы способны рулить коровой как угодно. «Приборная панель» вовремя указывает на возможные неисправности (болезни) и физические кондиции животного, например готовность коровы к осеменению. Пока что момент начала у крупного рогатого скота так называемой половой охоты скотник определяет на глазок, по поведению коровы: она становится более подвижной, начинает брыкаться. Период фертильности (способности к спариванию) длится у нее всего несколько часов, и если работник фермы недоглядит, то следующий шанс произвести на свет теленка наступит только примерно через месяц, в течение которого корова почти не будет давать молока. Использование же «приборной панели» позволяет получить сигнал по каждой конкретной корове точно в нужный момент, когда акселерометр зафиксирует повышенную двигательную активность животного.

— Но для того чтобы по показаниям датчиков получать точную информацию о процессах, происходящих в организме животного, необходимо разработать эффективные программные алгоритмы, — говорит один из руководителей проекта, заместитель директора Института систем управления НИУ МИЭТ Константин Лялин. — Мы будем применять для этого современные методы анализа больших данных — Big Data.

Злее норка — лучше мех
Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и академик РАН Ольга Донцова о том, как геномное редактирование изменит нашу жизнь

Персональная диета

По словам Константина Лялина, необходимые разработки пока отсутствуют на мировом рынке, где технологии подобного класса тоже пока далеки от готовых промышленных решений. К тому же по программному и аппаратному обеспечению российские животноводы предъявляют несколько иные требования, чем их зарубежные коллеги. Им, например, почти не приходится сталкиваться с неравномерным составом комбикормов, который требует гораздо более тщательного наблюдения за химией коровьего желудка.

— Качество молока на 70% зависит от рациона коровы, — считает главный зоотехник подмосковного племенного хозяйства «Зеленоградское» Евгений Никитин. — Если болюс позволит прямо во время кормления получать информацию о реакции организма животного на состав корма, то мы сможем производить такое вкусное молоко, какого не попробуешь и в деревне. А если удастся в реальном времени следить за здоровьем животных и вовремя добавлять в корм нужные лекарства, то поднимутся удельные надои, а молоко станет не только вкуснее, но и дешевле.

Следующим шагом ученых, по мнению Евгения Никитина, должна стать разработка системы индивидуальных кормушек для каждой коровы со специальным рационом, которым в автоматическом режиме управляет центральный компьютер на основе персональных данных каждого животного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые планируют вывести гипоаллергенную корову
Минсельхоз поддержит производство мяса
Ведомство предлагает субсидировать приобретение молодняка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017