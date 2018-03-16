Прямой эфир

Российские ученые планируют вывести гипоаллергенную корову

0
Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и академик РАН Ольга Донцова поговорили о том, как геномное редактирование изменит жизнь россиян.

По словам Донцовой, геномное редактирование не привносит в организм ничего противоестественного.

«Ученые нашей страны активно участвуют в разработке технологий геномного редактирования и их применения как для решения прикладных задач, так и для целей фундаментальной науки», — сказала Донцова.

В частности, академик РАН рассказала про «возможность вывести так называемую гипоаллергенную корову».

«В коровьем молоке есть особый белок — бета-лактоглобулин, который провоцирует аллергическую реакцию. Этот белок можно методами геномного редактирования инактивировать, и молоко от такой коровы перестанет вызывать аллергию даже у человека с высокой чувствительностью к бета-лактоглобулину», — заметила Донцова.

Подробнее — в материале «Известий»:

Злее норка — лучше мех

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генетики составили генеалогическое древо из 13 млн человек
Ученые узнали о способностях дельфинов планировать охоту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017