Российские ученые планируют вывести гипоаллергенную корову

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и академик РАН Ольга Донцова поговорили о том, как геномное редактирование изменит жизнь россиян.

По словам Донцовой, геномное редактирование не привносит в организм ничего противоестественного.

«Ученые нашей страны активно участвуют в разработке технологий геномного редактирования и их применения как для решения прикладных задач, так и для целей фундаментальной науки», — сказала Донцова.

В частности, академик РАН рассказала про «возможность вывести так называемую гипоаллергенную корову».

«В коровьем молоке есть особый белок — бета-лактоглобулин, который провоцирует аллергическую реакцию. Этот белок можно методами геномного редактирования инактивировать, и молоко от такой коровы перестанет вызывать аллергию даже у человека с высокой чувствительностью к бета-лактоглобулину», — заметила Донцова.

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