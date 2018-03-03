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Генетики составили генеалогическое древо из 13 млн человек

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Фото: Global Look Press
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Американские ученые составили генеалогическое древо из 13 млн человек на основе данных сайта, посвященного генеалогии.

Исследователи использовали базу данных онлайн-сервиса для создания генеалогического древа, который позволяет добавить информацию о родных или найти далеких родственников.

Изучив 86 млн профилей, ученые установили, в каких родственных отношениях состоят между собой указанные люди.

Таким образом, исследователям удалось создать более 5 млн генеалогических древ, самое большое из которых включало 13 млн человек из 11 поколений, живших в 1650–2000 годах.

Преимущественно ими оказались жители Европы и Северной Америки, передает «Газета.ру».

Ранее зоологи из Гарвардского университета в ходе исследования пришли к выводу, что слоны и мамонты путешествовали с континента на континент и скрещивались между собой.

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