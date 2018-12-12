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Российские ученые нашли способ повысить качество молока

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ работают над созданием прибора, позволяющего оценить состояние здоровья коров, их способность к размножению, а также качество их молока еще до начала дойки. Об этом «Известиям» рассказал научный сотрудник ВИМа Федор Владимиров. По его словам, с помощью нового устройства можно будет также получить информацию о плотности кормления и количестве потребляемой животным воды.

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Разработка представляет собой небольшую капсулу, помещаемую в желудок коровы и передающую на компьютер по беспроводному каналу все необходимые зоотехникам данные. Расположенные внутри прибора электрический термометр, датчик кислотности и акселерометр определят температуру в желудке, уровень pH и двигательной активности животного.

По словам разработчиков, благодаря изобретению можно будет управлять химическим составом будущего молока, в том числе его жирностью.

По мнению главного зоотехника подмосковного племенного хозяйства «Зеленоградское» Евгения Никитина, полученные сведения о состоянии здоровья животного позволят увеличить количество и качество продукции, а также снизить ее стоимость.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 13 декабря.

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