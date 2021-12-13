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База для корма: отходы ресторанов и магазинов хотят перерабатывать в удобрения

Что еще можно получить из просроченных продуктов
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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База для корма: отходы ресторанов и магазинов хотят перерабатывать в удобрения
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2021-12-10 18:48:15
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Минсельхоз и Минпромторг представят в правительство предложения по использованию в АПК органических отходов, например пищи из ресторанов и просроченных продуктов из магазинов. Из них можно создавать вторичные ресурсы — удобрения. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам изучить этот вопрос. «Известия» ознакомились с документами кабмина. Сейчас отрасль не может использовать такие отходы вторично: этому мешают нормы регулирования.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу проанализировать техническое регулирование — можно ли использовать органические отходы как вторичные ресурсы в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Срок исполнения поручения — 15 декабря. Об этом сказано в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия». В аппарате вице-премьера подтвердили, что ведомства получили такие поручения. В том числе речь идет о пищевых отходах ресторанов и торговых сетей, уточнили в аппарате.

Такие отходы можно использовать в АПК в качестве комбикормов и удобрений, пояснил «Известиям» глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Органические — следует перерабатывать в удобрения, которые можно применять на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других, добавил он. Просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, можно высушить. Они станут высококачественным сырьем для кормовых добавок домашним и продуктивным животным.

База для корма
минсельхоз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Хотя на практике такой подход сложно реализовать: в нормативной базе есть пробел в той части, которая касается обращения с органикой, а регулирование присутствует лишь в части обращения биологических отходов и отходов животноводства, напомнили в РЭО. В этой отрасли работает информационная система «Меркурий», но в других законодательство находится в стадии становления. Например, в законах «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ) и «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ) не определены такие понятия, как утилизация, уничтожение и временное хранение уже изъятых из обращения продуктов. Регулирование следует дополнить, также сделав указания на виды деятельности по обращению с такими отходами.

В мире практика работы с отходами уже продвинулась. Глава РЭО заметил, что во многих странах бизнес передает на благотворительность продукты с истекающим сроком годности. Для такой пищи применяют системы переработки, в которых есть специализированные сушилки органики. Это позволяет получать сырье для производства комбикормов. В Европе распространено компостирование пищевых отходов. Поэтому РЭО также предлагает отнести производство органических удобрений и другой продукции к утилизации отходов, закрепив это в 89-ФЗ. Свои предложения оператор отправил в правительство.

Справка «Известий»

Треть пищи, которую потребляют люди на планете, пропадает или ее выбрасывают. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), — это около 1,3 млрд т. В развитых странах стоимость пищевых отходов оценивают в $700 млрд, в развивающихся — в $300 млрд. По прогнозам Всемирного банка, доля органических отходов в государствах со средним уровнем дохода к 2025 году составит 50% от их общего объема. По данным Минприроды, в РФ ежегодно образуется примерно 12–19 млн т подобного мусора.

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Минсельхоз прорабатывает поручение вице-премьера с другими министерствами, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Навоз и помет, которые образуются при производстве животноводческой продукции, сейчас не уничтожают, не захоранивают, не размещают где-либо. Они становятся вторичным материальным ресурсом для производства органических удобрений. Но использование таких удобрений регламентируют более 50 федеральных законов и подзаконных актов.

— Многочисленность нормативных документов, принятых различными ведомствами, неоднозначное толкование ими положений федеральных законов приводят к сложностям, — сказали в ведомстве. — Например, они возникают при оценке экологической безопасности работы животноводческих предприятий. В части случаев для сельхозпроизводителей это заканчивается крупными штрафами за несоблюдение требований.

Поручение вице-премьера находится на рассмотрении в Минпромторге, сообщили «Известиям» в министерстве.

База для корма
Удобрение
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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На просроченные продукты и другие пищевые отходы в торговых сетях приходится 2–3% от всего оборота, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Действующее регулирование обязывает компании сдавать такой мусор на утилизацию, хотя законодательство запрещает их вторичное использование. Поэтому еда в итоге попадает на специализированные свалки. Продукция с истекшим сроком годности передается на утилизацию, подтвердил представитель X5 Group. Другие варианты исключены ветеринарными требованиями в федеральном законодательстве.

Проблема использования просроченных продуктов питания, пищевых отходов достаточно актуальна для современного мира, сказал «Известиям» глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он подчеркнул, что сбор и утилизация такого мусора требует серьезных финансовых средств, поэтому до сих пор эта сфера не развивалась.

Хотя для общепита этот вопрос не имеет высокой важности, сказал «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Заведения работают на полуфабрикатах высокой степени готовности, поэтому отходов достаточно мало. Предприятий, которые используют полный цикл производства, не так много в отличие от времен СССР. Поэтому возникает вопрос: а стоит ли заниматься сбором незначительного объема пищевых отходов от каждого заведения, ведь логистика будет дорогой, заключил он.

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