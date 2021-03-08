Страдания от недоедания: рекордное количество еды идет на свалку

Около 17% всех продовольственных товаров, которые были приобретены семьями для собственного потребления, закуплены розничными сетями или ресторанами, оказывается на свалке. Эти цифры, приведенные экспертами ООН, шокируют в том числе потому, что излишками еды, которые отправляются на помойку, можно было бы накормить миллиард жителей Земли, живущих впроголодь. Помимо этической стороны у этой проблемы есть и экологические последствия — пищевые отходы производят разрушающие озоновый слой парниковые газы . Как ситуацию оценивают специалисты и как в разных странах продвигают идеи осмысленного потребления продовольственных товаров — в материале «Известий».

Ежегодно на свалку отправляется более 1 млрд т готовых к употреблению продуктов питания, это порядка 17% от всего произведенного на планете продовольствия, которое есть у домохозяйств, магазинов розничной торговли и точек общественного питания. Такие цифры представлены в опубликованном на днях докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) под названием World Food Waste Index 2021. Вместе с сотрудниками глобальной организации в его подготовке принимала участие некоммерческая организация Waste and Resources Action Programme (WRAP).

«Масштаб проблемы огромен»

Результаты получены на основе анализа данных за 2019 год. По словам экспертов, расчеты свидетельствуют о рекордном объеме еды, которая отправляется на свалку, хотя и оговариваются, что увеличение показателей могло произойти в результате применения более точных методик оценки.

Как отмечают специалисты, основная часть выбрасываемых продуктов — 61% — приходится на домохозяйства. Доля различных структур системы общественного питания — 26%, ритейлеров — 13%. Полученные цифры по количеству отправляющейся на помойки еды могут быть не окончательными — специалисты намерены усовершенствовать способы оценки тех продуктов, которые идут на свалки, на одном из этапов логистической цепочки, еще до того, как попадут к потребителям.

Страдания от недоедания Фото: Global Look Press/Yorick Jansens

«Масштаб проблемы просто огромен, — отметил директор по развитию WRAP Ричард Сваннел в интервью AFP. — Ситуация предполагает серьезные расходы — с природоохранной, социальной и экономической точек зрения». По словам Сваннела, если всю выброшенную еду загрузить в 40-тонные контейнеры автотрейлеров и поставить их вплотную друг к другу, то получившееся кольцо из фур — а их было бы 23 млн — обогнуло бы Землю семь раз .

Важную роль в формировании отношения к продуктам играют особенный менталитет и культура потребления в каждой отдельно взятой стране. Например, указывает специалист по экономике сельского хозяйства в Корнеллском университете Крис Баррет, люди нередко выкидывают еду из-за даты, указанной на упаковке, притом что подобная маркировка совсем не обязательно указывает на то, что после какого-то срока продукт становится небезопасным. «Пищевые отходы — это последовательность осознанных решений, которые люди принимают исходя из полноты доступной информации», — подчеркивает он.

Регуляторы в Соединенных Штатах признают, что предупреждения в форме «употребить до...» или «лучше использовать до...» могут привести к тому, что покупатели будут слишком поспешно избавляться от еды, притом что часто такие маркировки указывают лишь на начало того срока, когда качество товара может начать снижаться. Так или иначе, а по расчетам минсельхоза США, каждый год средняя американская семья из четырех человек выкидывает продукты примерно на $1,5 тыс.

Страдания от недоедания Фото: Global Look Press/Jim West

Одна из сторон этой проблемы состоит в том, что огромное количество продовольствия, вполне пригодного в пищу, выкидывается в мире, где, по данным ООН, около 700 млн человек постоянно живут впроголодь. Эксперты при этом обращают внимание на то, что активное производство «пищевого мусора» характерно не только для стран с высоким уровнем доходов населения. Так, в «богатых» государствах люди чаще ходят поесть в кафе и рестораны, и значительная доля продуктовых отходов в этом случае просто производится не домохозяйствами, а общепитом. В странах с менее состоятельным населением еда зачастую оказывается на помойке из-за отсутствия в домах нормальных холодильников, отметил исследователь Брайан Ро из университета штата Огайо в беседе с АР.

Опасный съедобный мусор

Другое тревожное измерение проблемы продовольственных отходов — экологическое. Не попавшие в компост продукты в процессе разложения выделяют углекислый газ . В общем объеме на долю оказавшихся на свалке продуктов приходится до 10% от всех вырабатываемых на планете парниковых газов, которые разрушают защитный озоновый слой Земли и таким образом приводят к потеплению климата. Кстати, точная такая же доля СО2 приходится на весь автомобильный транспорт, который гораздо более широко известен в качестве загрязнителя атмосферы .

Если бы весь объем вырабатываемого продуктами на свалке углекислого газа приходился на одну страну, она стала бы третьим в мире крупнейшим производителем СО2 после США и Китая. Согласно опубликованным год назад результатам исследования, проведенного двумя сотнями ученых в рамках проекта Project Drawdown, наиболее действенный способ остановить глобальное потепление — это сократить объемы «продовольственного мусора»: этот подход даст более ощутимые результаты, чем восстановление тропических лесов, переход на более чистые источники энергии и другие меры.

Страдания от недоедания Фото: Global Look Press/Ralph Peters

Кроме того, произведенное, но не нашедшее своего потребителя продовольствие занимает примерно 30% сельскохозяйственных участков на планете. Получается, что вырубка лесов, в том числе в бассейне Амазонки, ради посевных площадей осуществляется впустую. Ради аграрных проектов ежегодно лес вырубают на 13 млн га. Такие факторы, как перепроизводство, неэффективное управление складами и просчеты в оценке спроса и предложения, также способствуют росту объемов отправляющихся на свалку продуктов.

Польза вируса

Одна из глобальных целей ООН — сократить объемы продуктовых отходов вдвое к 2030 году. Тенденция, возможно, наметилась вполне позитивная: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной программы Организации Объединенных Наций (FAO), в 2011 году на помойке оказывалась примерно треть от всего объема произведенного в мире продовольствия.

Как ни странно, на помощь в достижении этой цели пришла начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса. Так, в условиях карантинных мер и непростой экономической ситуации британцы, например, стали более ответственно подходить к планированию покупок в продовольственных магазинах и готовке, отмечает BBC News. По данным организации WRAP, более продуманное хранение продуктов и приготовление еды впрок в период локдауна сократили объем пищевых отходов на 22% по сравнению с 2019 годом .

Страдания от недоедания Фото: Global Look Press/Jens Kalaene

Тренд на бережливое отношение к продовольствию подхватили и европейские шеф-повара. Так, работающий на ТВ британский повар Надя Хусейн в своих соцсетях начала делиться рецептами блюд, которые можно готовить из остатков обедов и ужинов. А итальянский ресторатор и шеф-повар Массимо Боттура даже был удостоен звания посла доброй воли UNEP в борьбе с пищевыми отходами и напрасным расходованием продовольствия. Таким образом были отмечены его заслуги в организации кулинарного онлайн-шоу Kitchen Quarantine, одна из целей которого убедить зрителей «увидеть скрытый потенциал» любого ингредиента.

Налоговые льготы и искусственный интеллект

Если жители Туманного Альбиона заметили ощутимые подвижки в плане более осознанного потребления продовольствия, то в плане рационального использования невостребованных продуктов им все равно еще предстоит равняться на своих соседей — французов, признает британская The Independent. Если в прошлом году из супермаркетов Великобритании было перераспределено свыше 24 тыс. т невостребованных продуктов (часть из них отправилась на фермы, где была использована в качестве корма для скота), то во Франции более высокий показатель — свыше 30 тыс. т — продемонстрировал только Carrefour, второй по размеру в стране продуктовый ритейлер. Провизии, которую занимающая 20% национального рынка сеть передала на благотворительные цели, хватило бы на приготовление 72 млн порций еды.

Как отмечает издание, столь ответственное отношение к избыткам продуктов объясняется тем, что во Франции в отношении участников рынка с невостребованным продовольствием «применяется комбинированный подход — и кнут, и пряник». Так, за передачу продуктов в благотворительные организации те же магазины могут получить ощутимые налоговые льготы. При этом крупные продуктовые сети вполне могут серьезно оштрафовать за то, что они отправляют нераспроданные товары на свалку, а не находят им надлежащее применение . «Такое революционное законодательство было принято в 2016 году и практически в одночасье изменило суть обязательств по перераспределению излишков продовольствия, — указывает газета. — В результате французские супермаркеты начали внедрять более эффективные технологические схемы, а также формировать партнерские отношения с организациями, которые занимаются перераспределением провизии, продовольственными банками и благотворительными фондами».

Страдания от недоедания Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Проблемой избытка продуктов, которые рискуют оказаться на помойке, может заняться и искусственный интеллект. Во всяком случае именно к его помощи решила обратиться японская сеть продуктовых магазинов Lawson. В Стране восходящего солнца ежегодно производится более 6 млн т пищевых отходов — больше, чем где-либо еще в Азии; согласно правительственным данным, утилизация этих остатков обходится в $19 млрд в год. С тем чтобы сократить эти расходы, в Японии приняли закон, который обязывает компании сократить объем производимых продовольственных отходов в два раза к 2030 году.

На этом фоне в Lawson закупили основанные на AI программные продукты у американской фирмы, пишет Reuters. Теперь благодаря современному программному обеспечению компания может получать точные данные о том, сколько и каких продуктов остается на магазинных полках, какое количество может там так и остаться, не найдя своего покупателя, а на какие товары спрос может быть выше, чем запасы.