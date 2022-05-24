Срок выгодности: в России возрождают оптово-розничные рынки

Минпромторг намерен возродить в стране оптово-розничные рынки, на которых продавать свою продукцию смогут все желающие — фермеры и обычные граждане, в том числе дачники. Это следует из рекомендаций с описанием подобного формата торговли, которые ведомство разослало в регионы (документ есть у «Известий»). Оптово-розничные рынки начали исчезать в нулевые под напором торговых сетей. Сейчас на их долю приходится всего 4% торгового оборота страны. Но в нынешней ситуации подобный формат снова может быть востребован. Как заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, такой подход позволит стабилизировать цены за счет повышения конкуренции на продовольственном рынке. Кроме того, мера поддержит рынок труда за счет образования новых рабочих мест, уверены в ведомстве, и с этим согласны эксперты.

Подзабытое старое

Минпромторг разработал рекомендации об организации оптово-розничных рынков и направил их в регионы . Как сообщил «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов, основная цель распространения такого формата — обеспечить продовольственную безопасность страны. При этом появление объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач, пояснил он. Так, фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков; новый канал сбыта позволит им сконцентрироваться на расширении производства . В итоге это позволит снизить цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей , сказал замглавы Минпромторга.

Как следует из рекомендаций, для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо . То есть реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники . Безопасность продукции будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

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— Создание современных оптовых рынков необходимо, — подчеркнул Виктор Евтухов. — Тем более учитывая огромную территорию России, разность природных и климатических условий, рассредоточение центров производства товаров.

Пока рано прогнозировать, сколько таких рынков может появиться в стране, считают в Минпромторге. Их создание входит в полномочия локальных органов государственной власти. Субъекты сами определят, сколько нужно таких площадок. При этом единичные объекты, которые выполняют функцию рынков, в стране уже есть , добавили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в правительства ведущих сельскохозяйственных регионов: в Курскую, Воронежскую, Астраханскую, Волгоградскую и Краснодарскую области.

Как сообщили «Известиям» в администрации Курской области, концепция развития оптовых продовольственных рынков принята к исполнению; ее учитывают при принятии решений насчет развития торговли. При этом в регионе уже есть круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс, соответствующий критериям оптового продовольственного рынка и сочетающий в себе элементы как оптовой, так и розничной торговли, сказали в администрации субъекта. Там добавили, что в Курской области работают 56 ярмарочных площадок, где жители региона могут приобрести продовольственную и промышленную продукцию по приемлемым ценам.

Торговли много не бывает

В теплый сезон в российских городах функционируют ярмарки выходного дня. Но цены там зачастую выше, чем в магазинах — реализуемая продукция ассоциируется с органической, фермерской, а значит, более дорогостоящей, пояснил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Что касается оптово-розничных рынков, то они начали исчезать в нулевые, уступая место крупным сетям , указал эксперт. Согласно данным Росстата за март 2022-го, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,1% от общего оборота торговли, год назад — 4,3%. Общие продажи товаров в начале весны оцениваются в 3,75 трлн рублей.

Инициатива Минпромторга полезна: дополнительный канал сбыта продукции для малых и средних хозяйств будет способствовать расширению производства, полагает вице-президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова.

Более того, возросшая конкуренция будет давить на цены . Сейчас фермерам достаточно сложно сотрудничать с торговыми сетями, а также участвовать в госзакупках, указала эксперт. Она подчеркнула, что предприниматели пытаются работать с крупными оптовыми рынками, но стоимость аренды места и другие услуги делают продажу товаров невыгодной .

Сам себе продавец

В Минпромторге считают, что возрождение оптово-розничных рынков будет способствовать и поддержке рынка труда за счет появления новых рабочих мест . О том, чтобы дать свободу бизнесу и позволить россиянам продавать плоды своего труда, недавно говорила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Это особенно актуально в нынешней ситуации санкционного кризиса, уверен собеседник «Известий», близкий к правительству. По его словам, сейчас важно поддержать занятость и доходы населения . В этом смысле нужно дать гражданам возможность организовать хотя бы одно рабочее место для себя .

— Те же дачники могли бы реализовать излишки продукции на таких рынках и заработать дополнительные средства , — утверждает собеседник «Известий».

Во ВНИИ труда тоже сочли инициативу полезной.

— Каждому производителю вне зависимости от того, производит он товары или предоставляет услуги, необходим свой рынок сбыта, на котором будет востребована предлагаемая им продукция, и где есть потенциал к росту и расширению. Без этого нельзя построить успешный бизнес. Поэтому создание понятных производителям каналов сбыта имеет существенное значение, — пояснил представитель учреждения.

По его словам, реализация указанных инициатив поможет стимулировать расширение сельскохозяйственного производства и увеличить объемы для сферы транспортировки, хранения, переработки. Это может поддержать рабочие места в этих сферах и содействовать приросту рабочих мест, добавили во ВНИИ труда.