Мало жести: Росрыболовство доложило о нехватке сырья для консервных банок

Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести для производства консервных банок. Об этом ведомство уже доложило вице-премьеру Виктории Абрамченко, следует из протокола совещания от 11 апреля (документ есть у «Известий»). В сложившихся условиях тара подорожала на 60–80%, затем и консервы прибавили в цене около 28% по сравнению с прошлым годом, сообщили в «Рыбном союзе». Там добавили, что шпроты теперь в среднем стоят почти 120 рублей, а килька — около 70 рублей за банку. В Минпромторге уже решают проблему: появились договоренности с Белоруссией об увеличении производства жести в этой стране для РФ.

Шпроты требуют внимания

Росрыболовство доложило в правительство о том, что цена на металл для консервных банок существенно выросла . Поэтому у производителей недорогой продукции подскочили затраты на выпуск тары. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом и направили запрос в ее секретариат.

В агентстве пояснили, что подорожание связано с нехваткой сырья . Импортные поставки жести и банок из нее в Россию сократились из-за новых экономических условий : теперь материал в основном ввозят из Китая, хотя раньше у РФ было несколько импортеров металла и тары, отмечено в протоколе. Отечественной белой жести не хватает — Росрыболовство зафиксировало ее нехватку, указано в документе.

Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В рыбной отрасли в жестяную банку упаковывают консервированную рыбу — например, кильку, сельдь, скумбрию, уточнили в «Рыбном союзе». Российские заводы обычно закупали белую жесть для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны , рассказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он уточнил, что у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они все равно зависимы от поставок металла из-за рубежа .

— С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР . На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов, — сказал эксперт. — Резкий скачок рубля по отношению к доллару в феврале-марте мог привести к росту цен на белую жесть и, как следствие, на сами консервные банки.

Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сейчас важно найти новых международных партнеров , уверен Герман Зверев. При этом перспективно развивать отечественные производства по примеру Советского союза. Без этого будет проблематично избежать подорожания продуктов.

— Рыбные консервы играют важную социальную роль, это один из самых популярных и доступных видов рыбной продукции, — подчеркнул эксперт.

По данным Росрыболовства, консервное производство в стране в I квартале росло. Так, в январе-марте 2022 года оно увеличилось до 49,7 тыс. т, прибавив почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помощь от соседей

Проблемы с жестью возникли из-за нарушения логистических цепочек в результате санкционных ограничений со стороны недружественных государств , пояснили в «Рыбном союзе».

— Раньше для производства банок использовали немецкие материалы, но после санкций производители металлической банки перешли на китайские и российские. Плюс увеличили поставки готовой банки из Китая. Сейчас производители жестяной тары перенастраивают логистические цепочки, ищут альтернативные каналы поставки и новых партнеров, — отметили в организации.

В итоге себестоимость жестяной упаковки выросла в апреле 2022-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года 2021-го на 65–83% в зависимости от вида тары, добавили в «Рыбном союзе». Это привело к подорожанию продукции: большую часть цены консервированных продуктов составляет именно тара , отметили в организации.

Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным союза, консервы прибавили в стоимости около 28% , если сравнивать апрель 2022 года с тем же периодом 2021-го. Сейчас цена банки шпрот в среднем составляет 116 рублей, а кильки — 67 рублей, уточнили там. Помимо подорожания тары, на увеличение себестоимости рыбной продукции большое влияние оказал рост цен на продукты, необходимые для производства — это масло, специи, овощи, сахар.

В Минсельхозе сообщили, что осведомлены о проблеме, ведомство передало информацию в Минпромторг — этот вопрос относится к его компетенции. В последнем сказали «Известиям», что белую жесть — материал, покрытый защитным слоем олова — в России производит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), а в ЕАЭС — Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии и «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. «Известия» направили запросы в компании.

Сейчас на заводе в Белоруссии низкая загрузка , заметили в Минпромторге. Поэтому возросший спрос на белую жесть можно удовлетворить за счет повышения ее выпуска на предприятии в этой стране, указали в министерстве. Власти уже договорились с соседями выстроить кооперационные цепочки , уточнили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что белая жесть используется не только для производства консервных банок, но и для крышек для упаковки продуктов, аэрозольной упаковки, баллонов, сувенирной металлической упаковки.