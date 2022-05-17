Мало жести: Росрыболовство доложило о нехватке сырья для консервных банок
Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести для производства консервных банок. Об этом ведомство уже доложило вице-премьеру Виктории Абрамченко, следует из протокола совещания от 11 апреля (документ есть у «Известий»). В сложившихся условиях тара подорожала на 60–80%, затем и консервы прибавили в цене около 28% по сравнению с прошлым годом, сообщили в «Рыбном союзе». Там добавили, что шпроты теперь в среднем стоят почти 120 рублей, а килька — около 70 рублей за банку. В Минпромторге уже решают проблему: появились договоренности с Белоруссией об увеличении производства жести в этой стране для РФ.
Шпроты требуют внимания
Росрыболовство доложило в правительство о том, что цена на металл для консервных банок существенно выросла. Поэтому у производителей недорогой продукции подскочили затраты на выпуск тары. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом и направили запрос в ее секретариат.
В агентстве пояснили, что подорожание связано с нехваткой сырья. Импортные поставки жести и банок из нее в Россию сократились из-за новых экономических условий: теперь материал в основном ввозят из Китая, хотя раньше у РФ было несколько импортеров металла и тары, отмечено в протоколе. Отечественной белой жести не хватает — Росрыболовство зафиксировало ее нехватку, указано в документе.
В рыбной отрасли в жестяную банку упаковывают консервированную рыбу — например, кильку, сельдь, скумбрию, уточнили в «Рыбном союзе». Российские заводы обычно закупали белую жесть для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны, рассказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он уточнил, что у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они все равно зависимы от поставок металла из-за рубежа.
— С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов, — сказал эксперт. — Резкий скачок рубля по отношению к доллару в феврале-марте мог привести к росту цен на белую жесть и, как следствие, на сами консервные банки.
Сейчас важно найти новых международных партнеров, уверен Герман Зверев. При этом перспективно развивать отечественные производства по примеру Советского союза. Без этого будет проблематично избежать подорожания продуктов.
— Рыбные консервы играют важную социальную роль, это один из самых популярных и доступных видов рыбной продукции, — подчеркнул эксперт.
По данным Росрыболовства, консервное производство в стране в I квартале росло. Так, в январе-марте 2022 года оно увеличилось до 49,7 тыс. т, прибавив почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Помощь от соседей
Проблемы с жестью возникли из-за нарушения логистических цепочек в результате санкционных ограничений со стороны недружественных государств, пояснили в «Рыбном союзе».
— Раньше для производства банок использовали немецкие материалы, но после санкций производители металлической банки перешли на китайские и российские. Плюс увеличили поставки готовой банки из Китая. Сейчас производители жестяной тары перенастраивают логистические цепочки, ищут альтернативные каналы поставки и новых партнеров, — отметили в организации.
В итоге себестоимость жестяной упаковки выросла в апреле 2022-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года 2021-го на 65–83% в зависимости от вида тары, добавили в «Рыбном союзе». Это привело к подорожанию продукции: большую часть цены консервированных продуктов составляет именно тара, отметили в организации.
По данным союза, консервы прибавили в стоимости около 28%, если сравнивать апрель 2022 года с тем же периодом 2021-го. Сейчас цена банки шпрот в среднем составляет 116 рублей, а кильки — 67 рублей, уточнили там. Помимо подорожания тары, на увеличение себестоимости рыбной продукции большое влияние оказал рост цен на продукты, необходимые для производства — это масло, специи, овощи, сахар.
В Минсельхозе сообщили, что осведомлены о проблеме, ведомство передало информацию в Минпромторг — этот вопрос относится к его компетенции. В последнем сказали «Известиям», что белую жесть — материал, покрытый защитным слоем олова — в России производит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), а в ЕАЭС — Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии и «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. «Известия» направили запросы в компании.
Сейчас на заводе в Белоруссии низкая загрузка, заметили в Минпромторге. Поэтому возросший спрос на белую жесть можно удовлетворить за счет повышения ее выпуска на предприятии в этой стране, указали в министерстве. Власти уже договорились с соседями выстроить кооперационные цепочки, уточнили в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что белая жесть используется не только для производства консервных банок, но и для крышек для упаковки продуктов, аэрозольной упаковки, баллонов, сувенирной металлической упаковки.