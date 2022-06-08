Долевое решение: россияне переходят на оплату покупок частями

Число пользователей BNPL-сервисов (buy now pay later, покупай сейчас — плати позже) в России стремительно растет. Больше половины россиян, предпочитающих оплачивать покупки частями, приобретают таким образом одежду и обувь. Таковы результаты исследования сервиса «Долями» от «Тинькофф», с которым ознакомились «Известия». Наряду с этими категориями товаров также популярны косметика, парфюмерия и детские товары, которые в совокупности составляют почти 80% всех покупок. Львиная доля шопинга с оплатой частями приходится на молодежь в возрасте 18–34 лет, чаще всего таким видом расчета пользуются женщины. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что BNPL-сервис, недавно появившийся в России, с некоторыми оговорками имеет довольно хорошие перспективы в нашей стране.

Нарастающий тренд

Оплата покупок частями наиболее популярна среди молодежи, говорится в исследовании «Долями», первого российского BNPL-сервиса. Оно составлено на основе анализа обезличенных данных более 500 тыс. клиентов в январе-мае этого года. Так, 44% россиян, предпочитающих шопинг с оплатой частями, — люди в возрасте 25–34 года, 29% — 18–25 лет . Каждый пятый пользователь сервиса в возрасте 34–44 года, 5% — 45–55 лет, среди граждан старше 55 лет — 2% клиентов, отмечается в материалах.

Справка «Известий» BNPL-сервисы (buy now pay later — купи сейчас, плати позже) — система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени. Оформление происходит в онлайн-магазинах, при этом для покупателей нет никаких комиссий или переплат. Схема оформления оплаты частями значительно проще и быстрее в отличие от классического инструмента рассрочки благодаря появлению новых технологий.

Оплата покупок частями характерна в основном для женщин: их доля составляет 63% от общего количества клиентов, предпочитающих этот вид оплаты. У каждого второго пользователя сервиса есть семья и высшее образование, а доход половины — выше среднего по стране уровня. При этом большинство клиентов BNPL-сервиса не пользуются кредитными продуктами: займы есть всего у 3%, а кредитки — у 35%.

Долевое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как показал анализ, чаще всего оплачивать частями россияне предпочитают одежду и обувь, которые в общем объеме покупок с начала этого года занимают 37% и 22% соответственно. Также наиболее популярны косметика и парфюмерия, детские товары. При этом около половины (42%) пользователей сервиса оплачивают полную стоимость приобретений досрочно, резюмируется в исследовании.

Доля повторных покупок с помощью «Долями» ежемесячно растет и в 2022-м в среднем равняется 52%, отмечается в материале. В целом общий объем покупок с помощью этого сервиса с момента его запуска — в апреле прошлого года — превысил 1,5 млрд рублей. В разрезе страны шопинг с помощью BNPL-сервиса наиболее популярен среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также Краснодарского края.

— Как показали результаты исследования, наибольшую популярность BNPL-сервисы приобрели среди молодежи. Это представители нового поколения, привыкшие получать услугу за пару кликов, без заполнения бумажек. У многих из них нет опыта пользования кредитными продуктами. Также примечательно, что в большинстве случаев пользователи сервиса — это люди с уже стабильным доходом, которым такие покупки комфортны не только финансово, но и психологически, — отметил руководитель бизнес-линии и команды «Долями» Арсен Ляметов.

«Известия» попросили банки и маркетплейсы, развивающие BNPL-сервисы в России, дать характеристику клиентов нового сегмента и их предпочтений.

Долевое решение1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Портрет покупателя с помощью BNPL отличается в зависимости от сегмента ритейла и компании-партнера, рассказали в Совкомбанке, который развивает аналогичный сервис — «Частями». Подавляющее большинство клиентов — более 75% — граждане в возрасте от 25 до 50 лет. Популярностью пользуются покупки товаров для автомобилей и дома, а также детских товаров, одежды и обуви, отметили там.

Перспективы роста

В мире BNPL-сервисы популярны: к 2030-му ожидается достижение объема этого рынка в $4 трлн, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, в РФ пока оценки довольно скромные, прогнозируется, что только около 2% россиян воспользуются таким сервисом в ближайшие годы. С другой стороны, учитывая высокую закредитованность отдельных категорий граждан, высокие процентные ставки, такие сервисы могут привлечь определенную часть населения и, например, забрать на себя часть клиентского спроса из сегмента POS-кредитования, не исключил он.

Сервис Buy Now Pay Later в России только набирает обороты, согласился младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Он отметил: участников рынка с таким продуктом еще не так много.

— Плюсами сервиса для покупателей выступают дополнительное удобство в виде возможности покупки с растянутой во времени оплатой , для операторов услуги — доход в виде комиссии от магазинов, а для продавцов товара — рост продаж. А минусы заключаются в невысокой сумме таких операций и отсутствии регулирования, — рассказал Анатолий Перфильев.

Долевое решение3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Алексея Войлукова, сейчас рынок ждет предложений от Банка России в регулировании нового сегмента.

В Центробанке «Известиям» указали на риски приобретения россиянами товара с помощью BNPL-сервиса. Речь идет об отсутствии договора потребзайма, а также данных о подобных обязательствах в БКИ, отметили в регуляторе: последнее лишает профессиональных кредиторов возможности правильно оценить долговую нагрузку и платежеспособность физлиц.

Эксперт считает, что потребность в BNPL в России есть, осталось только сформировать прозрачное и понятное регулирование, которое ускорит темпы его развития. У продукта высокий потенциал развития на фоне роста объемов онлайн-торговли и положительного опыта использования его в развитых странах, резюмировал Анатолий Перфильев.