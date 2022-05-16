Продано в Китае: сроки доставки онлайн-покупок из-за границы выросли вдвое

Россияне резко увеличили покупки товаров из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана. Их количество выросло в восемь раз, рассказали «Известиям» в Ozon Global. Вместе с этим время ожидания товара увеличилось почти в два раза: если раньше люди получали свои заказы через 14–20 дней, то теперь через месяц и более. Перевозчики тоже фиксируют проблемы с доставкой. Так, в компании «СДЭК» сказали, что покупки россиян находятся в пути из США и Европы около полутора месяцев. Но максимальные сроки ожидания сейчас у Aliexpress: компания предупреждает покупателей, что посылки доставят в течение 89 дней.

Ажиотаж в Сети

О том, что количество онлайн-заказов из других стран подскочило в восемь раз в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, «Известиям» рассказали в пресс-службе Ozon Global. Люди выбирали товары из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана. Из этих стран заказывали ноутбуки, комплектующие для компьютеров, одежду и даже строительные материалы.

В новых экономических условиях срок доставки товаров из дальнего зарубежья вырос в среднем почти вдвое, уточнили в компании. Раньше путь продукции, например, из Китая до покупателей занимал 14–20 дней в зависимости скорости прохождения товара на таможне. Сейчас это время увеличилось на 10–12 дней из-за ограничений в Китае. Дело в том, что на части территории страны фиксируют вспышки COVID-19, поэтому авиасообщение в некоторых аэропортах КНР прервано. Сроки доставки из стран СНГ и Турции не изменились.

Aliexpress доставляет посылки в течение 82–89 дней, сказано на сайте компании. Покупатели на форумах жалуются на то, что время ожидания выросло. В компании «Известиям» не уточнили, какое время доставки было раньше и почему оно выросло.

— Доставка заказов осуществляется в стандартные сроки, — сказали в пресс-службе ритейлера. — В напоминании на сайте указан максимальный срок доставки, в течение которого может приехать товар. Если он не пришел после его истечения, то покупатель может сразу вернуть деньги.

Количество заказов из США и Европы ожидаемо сократилось. Как сказал «Известиям» директор по логистике, руководитель службы международной логистики и ВЭД компании СДЭК Андрей Побежимов, это происходит потому, что люди не могут оплатить свои покупки в иностранных интернет-магазинах карточками российских банков, ведь Visa и MasterCard ввели ограничения для РФ. Но покупатели все равно приобретают товары за рубежом: российские сервисы по доставке предлагают людям услугу выкупа вещей, то есть иностранную продукцию в других странах покупают их граждане, а затем получают оплату товара и услуги от россиян, пояснил Андрей Побежимов.

Продано в Китае Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он тоже отметил, что сроки доставки увеличились. Например, раньше люди получали свои покупки из-за рубежа через пять-семь дней, теперь же посылки из США идут около полутора месяцев, а из Европы — две-три недели. Такие масштабные изменения произошли в марте. Сегодня логистические цепочки с США стали еще сложнее. Раньше компания доставляла грузы из Америки в Финляндию самолетом, а затем ввозила автотранспортом в Россию, но Финляндия ввела дополнительные ограничения.

— Транспорту с российскими и белорусскими номерами теперь запрещено въезжать на территорию этой страны. При этом финская таможня практикует усиленный контроль транзитных грузов из США, — рассказал Андрей Побежимов. — В результате у «СДЭК» уже дважды разворачивали машину с требованием провести повторный досмотр.

Закупиться дома

Судя по всему, проблемы одних компаний стали экономической выгодой для других. Так, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) зафиксировала в первом квартале 2022 года резкий рост объемов продаж в отечественной онлайн-рознице. Компании столкнулись с ажиотажным спросом на некоторые товары, уточнили «Известиям» в организации.

Так, за первые три месяца года россияне купили продукцию на 1,25 трлн рублей (+59% к аналогичному периоду 2021 года). Из этого объема 93% приходится на внутренний рынок, остальное — на трансграничные покупки. Доля электронной коммерции в общем обороте достигла 11,2% по итогам трех месяцев 2022 года, чего до этого не было.

Тенденцию подтвердили сами продавцы. Например, в марте-апреле люди купили у российской Wildberries товаров на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продано в Китае Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Мы видим растущий интерес к продукции отечественного производства, которая становится популярнее в том числе из-за привлекательных цен, — заметили в компании. — В апреле-марте вырос спрос на российскую сантехнику (+444% год к году), ювелирную бижутерию (+207%), продукцию для садоводства (+185%), инвентарь и оборудование для отдыха и кемпинга (+155%), а также аксессуары для малышей (+154%).

В Ozon добавили, что в апреле продажи бытовой техники и электроники в натуральном выражении подскочили в два раза по сравнению с апрелем прошлого года.