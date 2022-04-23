Сидеть в запасе: какие продукты нельзя покупать мешками

Многие россияне делают запасы на черный день, закупая продукты и товары первой необходимости. Бежать в магазины наших соотечественников вынуждает страх перед повышением цен и возможным дефицитом товаров. Почему люди не могут удержаться от спонтанных покупок и какими видами продовольствия лучше не запасаться впрок, выяснили «Известия».

На черный день

Запас карман не тянет — по такому принципу россияне привыкли подходить к продовольственной проблеме и не изменяют этому правилу на протяжении долгих лет. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование о том, как за три десятилетия изменился объем продуктовых запасов россиян, и проанализировал причины, по которым наши соотечественники создают резерв «на всякий пожарный».

По данным мониторинга, 85% опрошенных заявили, что имеют дома продовольственный «арсенал». Причем по сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14%. Примерно на столько же сократилась доля тех, кто вовсе не заботится об изобилии домашних запасов.

Тридцать лет назад россияне закупали продукты, боясь повышения цен и дефицита. Сейчас наши соотечественники опасаются в основном увеличения стоимости товаров, а о том, что они могут отсутствовать в продаже, задумываются реже, чем в перестроечные времена.

«Каждый второй житель села делает запасы в связи с опасением, что вырастут цены (55%), в Москве и Санкт-Петербурге этим мотивом руководствуется каждый третий (35%). Жителей обеих столиц и городов с населением 100–500 тыс. человек чаще беспокоит возможное отсутствие товаров на полках (по 38% против 21% среди жителей сел)» , — говорится на сайте ведомства.

Практикующий психолог Ольга Елисеева считает, что делать большие запасы людей вынуждает основной страх, присущий человеку, — страх смерти. Он основан на боязни нехватки продуктов и, как следствие, возможного голода и лишений.

— Страх выживания находится в самой древней части головного мозга, отвечающей за инстинкты. Он и побуждает нас запасаться на «зиму», то есть на перспективу, — говорит эксперт.

По словам психолога, несмотря на то что мы едва ли не первое поколение, живущее в продовольственном изобилии, страхи, боли и травмы записаны у нас на генетическом уровне.

— Большинство россиян жили в 1990-е и знают, что такое дефолт, дефицит и денежные трудности. Рожденные в СССР прекрасно помнят, что за необходимыми товарами нужно было отстоять в очередях. Таким образом, мы боимся того, что с нами уже было, — уточняет эксперт.

По словам практикующего психолога, паникерам необходимо разделить прошлый опыт и настоящий. Например, проговаривать вслух: «То, что было с моими предками, существует отдельно от того, что происходит со мной сейчас». Страх уменьшится и жить станет спокойнее.

Раз тушенка, два тушенка — будет паника

Озабоченность россиян можно понять — по данным Федеральной службы государственной статистики цены на некоторые виды продовольствия выросли. Так, в конце марта на 2,9% подорожал символ продовольственной паники — гречневая крупа. Говядина и подсолнечное масло увеличились в цене на 2,2%. А цены на сахарный песок выросли в среднем по стране на 6,5%.

Обыватели связывают резкий скачок стоимости продукции, в частности, с повышением ажиотажного спроса на товар и порой даже перекладывают на паникеров ответственность за повышение цен. Сахарная лихорадка обошла стороной лишь Ненецкий и Чукотский автономные округа, где цены на продукт не изменились, а также Республику Коми, где стоимость стратегического продукта в марте даже снизилась на 2,5%.

Между тем на некоторых региональных ресурсах уже начали появляться частные объявления о продаже отдельных продуктов питания по ценам вдвое ниже рыночных. За пакет гречки, бутылку подсолнечного масла или банку тушенки просят по 50 рублей. Пользователи соцсетей негативно реагируют на подобные объявления, критикуя соотечественников за избыточную закупку.

— Мы не делаем запасы. Обычно покупаем по две пачки, например, крупы, но это только затем, чтобы не ходить за продуктами часто. Не вижу смысла в запасах. У продуктов есть срок годности, и если они испортятся, то их придется выбрасывать. Тогда мы больше потеряем в финансовом плане. На всю жизнь всё равно не закупишься, — отметила москвичка, бухгалтер Ольга Маликова.

Специалисты по питанию тоже скептически смотрят на стремление россиян запастись продуктами. Диетолог-кардиолог Асият Хачирова считает, что если уж формировать неприкосновенный запас, то стоит делать это по всем правилам.

— Роспотребнадзор недавно обнародовал список продуктов, которыми можно запастись на долгий срок. Это могут быть макароны, желательно из твердых сортов пшеницы, поскольку они хранятся до 3 лет — дольше, чем из мягких. Тушенка в жестяных банках тоже хранится 3–5 лет в зависимости от сорта мяса. Также можно запасаться рыбными консервами, овощными и фруктовыми, но важно обращать внимание на срок хранения, — разъяснила Хачирова.

По словам эксперта, все виды консервов рекомендованы к пополнению запасов, поскольку в жестяных банках продукты хранятся гораздо дольше.

— Особенное внимание стоит обратить на красную и белую фасоль. Эти продукты являются источником растительного белка и при случае могут стать хорошей альтернативой мясу. Соль и сахар не имеют сроков хранения, нужно лишь соблюдать условия хранения, то есть держать эти продукты в темном сухом прохладном месте. В целом эти правила касаются всех продуктов, которые должны храниться долго, — продолжила диетолог-кардиолог.

Тем, кто с излишней тревогой смотрит в будущее, специалисты советуют покупать и чай — он сохраняет вкус и аромат до 3 лет. Но больше всего это свойственно крупнолистовому виду.

Надо ли вкладываться в гречку

Атака на прилавки с крупами может во всех смыслах дорого обойтись продовольственным паникерам. Специалисты отмечают, что такие продукты долго хранить весьма рискованно. Особенно это касается гречки, ставшей частью интернет-мемов и вошедшей в анекдоты еще со времен начала пандемии коронавируса.

— Срок хранения круп — до полутора лет, но самая большая проблема здесь – появление жучков. Этот момент важно учитывать, когда планируется запасти большой объем, — предостерегает Асият Хачирова.

Подсолнечное масло в заводской упаковке также способно пролежать в запасниках до полутора лет без потери свойств. Яйца эксперт рекомендует хранить до 90 дней в холодильнике. Тем, кто панически боится остаться без поставок продукции, можно запастись яичным порошком, который применяется при производстве кондитерских изделий. Имеет смысл купить сухофрукты — они являются источником клетчатки в нашем рационе и могут пролежать до года.

А вот многими видами свежих овощей и фруктов врач запасаться не рекомендует, потому что они быстро портятся. Тем более если продукция несезонная и привезена из других регионов. Поэтому пополнять запасы лучше во время сезона созревания.

По словам эксперта, в специальных помещениях хорошо хранятся картофель, морковь, капуста, лук, которыми люди привыкли запасаться впрок. Пригодятся подвал, погреб, подсобка, утепленный балкон. Можно выделить шкаф на кухне, но на максимальном отдалении от отопительных приборов.

Мыло всегда в цене

Интересно, что некоторые россияне из числа тех, что посмеиваются над скупщиками продовольствия, в свою очередь, не прочь запастись лекарствами, а также гигиеническими и косметическими средствами.

Дерматовенеролог Наталия Жовтан считает, что в ситуации неопределенности такой подход можно назвать целесообразным, но каждый должен решить для себя, в каком объеме это делать, учитывая собственные потребности.

Сидеть в запасе_6 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Перед покупкой обязательно смотрим срок выпуска и конечный срок использования косметического средства. Обычно на маркировке указано от двух и максимум до четырех лет. Обратите внимание на срок, в течение которого средство будет годным после вскрытия флакона, тюбика, баночки. Обычно это шесть месяцев. Оптимально про запас покупать средства с дозатором, который предотвращает поступление кислорода во флакон и защищает содержимое от окисления, — рассказывает эксперт.

По словам Жовтан, в шампуни с длительным сроком хранения щедро добавлены лаурил- и лауретсульфат, фталаты, этиленгликоль, формальдегид. Стоят они, как правило, не так дорого, но злоупотреблять ими не следует — это отразится на здоровье волос.

— Если есть желание пополнить кладовые, то лучше запастись обычным мылом. В трудные времена (например, дореволюционные) этот товар был «на вес золота». Только помните, что перемерзание и пересушивание испортят потребительские свойства любого мыла — оно будет крошиться, — уточняет Жовтан.