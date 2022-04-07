Торговый поворот: Минсельхоз намерен ужесточить оборот мясной продукции

Минсельхоз намерен ужесточить оборот мясной продукции, изменив правила оформления ветеринарных сопроводительных документов . По сути, предложенные министерством изменения подразумевают отказ от автоматизированной приемки продукции и переход к ее ручному оформлению, пояснили «Известиям» эксперты. Ритейлеры опасаются, что такое нововведение затормозит логистику, а это чревато подорожанием мяса и сложностями с его поставками. Представители онлайн-торговли допустили вероятность отказа от доставки такой продукции. В Минсельхозе объяснили: при нынешнем порядке в магазины попадают продукты, зараженные опасными болезнями животных.

Ветеринарный контроль

Оборот мясной продукции намерены ужесточить . Минсельхоз подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций… могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)». «Известия» ознакомились с документом.

В новой редакции проект приказа исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска , пояснила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Это значит, что для оформления ветеринарных документов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.

Торговый поворот Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— По сути, принятие проекта означает отказ от автоматизированной приемки мясной продукции и переход к ее ручному оформлению , — подчеркнула «Известиям» Наталья Назарова.

Кроме того, получается, что компании будут вынуждены пользоваться услугами аттестованных специалистов и оплачивать их работу .

Согласно результатам мониторинга, уполномоченные лица предприятий допускают большое количество нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, объяснили «Известиям» в Минсельхозе необходимость изменить правила.

— Выявлены факты оформления ВСД на продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней животных, — отметили в министерстве . — Оборот такой мясной продукции ведет к неконтролируемой циркуляции возбудителей опасных болезней животных и, как следствие, представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей и животных. Плюс влечет за собой значительный экономический ущерб для государства в целом.

Тем не менее окончательное решение о введении новых правил еще не принято, Минсельхоз ведет всесторонние консультации , подчеркнули в ведомстве. В Минпромторге сказали, что министерство формирует свою позицию.

Вопрос на миллиарды

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) уверены, что в случае принятия таких поправок агрегаторы и торговые сети с большой долей онлайн-торговли не смогут заниматься доставкой мясной продукции либо ее цена подскочит . Об этом сказано в письме организации в Минсельхоз, Минпромторг и Россельхознадзор (есть у «Известий»).

Маркетплейс должен получить ВСД на товар при его получении от продавца, значит, по новым правилам ветврач нужен в каждом магазине или сети, представленных на площадке , пояснил президент АКИТ Артем Соколов. Для офлайн-розницы ситуация, вероятно, будет проще, потому что между производителем и торговой сетью таких затрат может не возникать: поставщик привозит товар на распределительный центр, то есть нужен один аттестованный специалист при передаче.

Торговый поворот Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В письме ассоциации отмечено, что среди ее членов мясной продукцией оперирует около 60 тыс. предпринимателей. При средней зарплате ветврача в 45 тыс. рублей дополнительные расходы составят 2,7 млрд рублей в месяц, а в год — 32,4 млрд , подсчитали в АКИТ. Эти затраты увеличат себестоимость процесса и снизят общую рентабельность продаж через маркетплейсы , уверены в ассоциации. Также там отметили, что до сих пор Минсельхоз не отчитывался о нарушениях, которые допустили компании.

«Известия» попросили специалистов ведомства оценить, действительно ли проектируемые меры могут привести к таким расходам ритейла.

Редакция направила запросы в крупные торговые сети, «Яндекс.Маркет», «Сбермаркет».

Предложенные корректировки негативно скажутся на всех точках цепи поставок — от производителей до магазинов, сказали в «Азбуке вкуса» . Через уже настроенные интеграционные решения станет невозможно оформить ВСД, пояснили в сети «Известиям». Как следствие, возникнет исключительно ручной процесс оформления этих документов, что может привести к резкому снижению скорости логистических процессов.

В других торговых сетях на запросы не ответили.

Наталья Назарова сочла предложенные требования избыточными: продукция и сейчас проходит контроль качества на всех стадиях производства плюс она находится в плотной упаковке, а значит, безопасна. По мнению эксперта, нововведение создает трудности, которые могут усложнить путь продукции на полки магазинов. Итогом такого решения может быть замедление товаропроводящей цепочки и кратное увеличение количества продуктов с истекшим сроком годности, а также, вероятно, значительный рост цен и возможную нехватку продукции в обороте , предположила эксперт.