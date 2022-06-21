Надежда на вырост: китайские инвесторы поверили в российский рынок

Китайская экономика заинтересована в укреплении связей с российскими компаниями. Таким мнением с журналистом ТАСС поделился заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди. По его словам, у китайских организаций «большие ожидания» по поводу российского рынка в долгосрочной перспективе. Добиться роста товарооборота между нашими двумя странами возможно за счет развития новых сфер сотрудничества, расширения цепочек поставок, оптимизации атмосферы для бизнеса. В частности, для российских сельхозпроизводителей в Китае открыт зеленый коридор; в приоритете также — наукоемкие отрасли (нефтепереработка, цифровизация). Эксперт отметил, что у России и КНР «можно много чему поучиться». Насколько обоснован этот прогноз, за счет чего это возможно и чем поможет КНР — в материале «Известий».

Ведущий партнер

Товарооборот Китая и России составил $51,09 млрд в январе–апреле текущего года и вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Потенциал роста товарооборота с Китаем во многом определяется снижением этого показателя с ЕС. Если в прошлом году Евросоюз был самым крупным торговым партнером России и совокупный товарооборот составлял $282 млрд, то в ближайший год Китай способен обогнать ЕС во внешней торговле с Россией , — объясняет аналитик.

Надежда на вырост Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

Эксперт отмечает, что объем торговли с ЕС также подрос за первые три месяца года, и если объем поставок энергоносителей в Европу вырос, то объем поставок из Европы в Россию снизился.

— Таким образом, ввиду переориентации части торговых связей на восточное направление годовой товарооборот России и Китая уже к концу текущего года может превысить $200 млрд. Несомненно, критически важным для России будет рост импорта из Китая высокотехнологичной продукции, комплектующих и запчастей. При этом Китай напрямую заинтересован в стабильных поставках энергоносителей из России: выход из пандемии коронавируса и программа энергоперехода, запущенная перед пандемией, создают уязвимость для китайской экономики, — заключает Кабаков.

Словом и делом

Китайские власти и эксперты всегда единодушны в своих оценках взаимодействия с Россией — и в безусловно положительном ключе, как в этот раз с Чжоу Вэйди, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Однако слова китайских партнеров нередко с делом расходятся. Политика КНР всегда была ориентирована исключительно на интересы государства. То есть на получение выгод от любого сотрудничества. Так, на фоне антироссийских санкций и проблем России с Западом Китай получил ряд выгод: рост товарооборота с другими странами, востребованность на международном рынке и в политике. Чаще всего такая стратегия заключается в выжидании удобного момента для очередного маневра, — поясняет она.

По оценке эксперта, примеров непоследовательности действий китайских властей можно вспомнить достаточно.

Надежда на вырост Фото: ТАСС/Александр Семенов

— Так, китайские власти неоднократно давили на «Газпром»: из-за статуса покупателя-монополиста КНР покупает газ по сниженной цене. В 2014 году были намечены наполеоновские планы относительно российско-китайского сотрудничества: Поднебесную посетил российский президент, достигнуты соглашения по газу и т.д. Однако с введением санкций взаимодействие стало осторожным. Так, в марте 2022 года китайские компании четко заявили о нежелании поставлять в Россию запчасти для самолетов, в апреле отказались заключать новые контракты по поставкам нефти, несмотря на обещанные скидки, а в начале июня оказались невозможны расчеты «Сбера» в юанях, и какое-то время оплаты по внешнеэкономическим контрактам оказались сорваны , — резюмирует Юлия Макаренко.

Ради собственной независимости

Россия нуждается в импортозамещении продукции высокого передела с большой долей добавленной стоимости : газовые турбины, самолеты, скоростные поезда, высокоточные станки, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

— Эту задачу можно решить за 3–5 лет. Китай может помочь России, но не всё так просто. Многие агрегаты, которые используются в китайских машинах, делаются на Тайване, в Японии. Например, некоторые блоки в высокоточных станках, процессоры в компьютерах. И тут в полный рост встает проблема санкций, — уточняет специалист.

По мнению аналитика, то же можно сказать и о технологиях.

Надежда на вырост Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Китай, может, был бы и рад поделиться технологиями. Но не может, так как они защищены патентами стран, которые устроили против России санкционную войну. Скандалы Китаю не нужны, страна поставляет продукцию практически во все страны мира. И потеря рынков сбыта нанесла бы большой урон, — объясняет собеседник «Известий».

Китайские власти считают самыми перспективными направлениями сотрудничества сельское хозяйство, энергетику и цифровизацию, и с этим нельзя не согласиться, подмечает он.