Ввоз и ныне тут: в РФ зарегистрировали 75 групп товаров по параллельному импорту

Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей, началась сертификация товаров. Об этом говорится в отчете Росаккредитации от 7 июня (есть у «Известий»). Всего в РФ уже зарегистрировали поставку продукции 75 товарных групп из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран, указано в документе. Среди номенклатуры — продукция Apple, Sony, Samsung, Bosh и др. Эксперты отмечают, что Россия наладила логистические цепочки для необходимых поставок и сможет обеспечить себя нужными товарами в условиях санкций. По словам замглавы Росаккредитации Александра Соловьева, этому поспособствовало в том числе снижение административной нагрузки на бизнес.

На ввоз

Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей, началась сертификация закупаемых товаров. Об этом говорится в отчете Росаккредитации от 7 июня, с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, уже зарегистрированы партии продукции 75 товарных групп из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. В основном, это электроника, бытовая техника и автозапчасти. Среди поставляемых товаров — продукция Apple, Sony, Siemens, Samsung, Bosh, Electrolux, Mitsubishi, Toyota, IBM и других компаний, сказал «Известиям» источник в отрасли, знакомый с ситуаций.

Обеспечить поставки удалось в том числе благодаря снижению административной нагрузки на бизнес и упрощению декларирования продукции, сказал «Известиям» замглавы Росаккредитации Александр Соловьев.

— На период с 21 марта по 1 сентября 2022 года в России работает упрощенный режим декларирования соответствия продукции. Раньше бизнесу, чтобы получить декларацию, требовалось до месяца. Сейчас компании могут зарегистрировать ее за несколько минут, — отметил он.

Ввоз и ныне тут Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

До этого только уполномоченное лицо иностранного производителя могло ввезти продукцию в РФ. Сначала нужно было ввезти образец товара и испытать его в российской лаборатории. Всё это время партия хранилась на складах перед границей и у бизнеса были высокие издержки, добавил Александр Соловьев. Сегодня же любая российская компания или ИП может ввезти партию продукции, подтвердив безопасность по документам от производителя или иностранной лаборатории, и сразу начать реализацию . В итоге российский бизнес сокращает издержки и формирует новые цепочки поставок продукции, резюмировал замглавы Росаккредитации.

После 24 февраля об уходе с российского рынка заявили десятки иностранных брендов. В ответ Россия разрешила параллельный импорт, — он позволяет ввозить в страну партии товаров определенных брендов без разрешения правообладателя.

— Одной из главных задач отмены ответственности за импорт товаров без разрешения правообладателя было сохранение доступа необходимой иностранной продукции на российский рынок, — сказали «Известиям» в Минпромторге.

По прошествии месяца можно сделать вывод, что параллельный импорт справляется со своими задачами, подчеркнули в министерстве . Там добавили, что российские производители и транспортные компании находятся в постоянном поиске новых каналов поставок в условиях ограничений. При этом «структура российского экспорта и импорта в разрезе географии диверсифицирована, что позволяет снижать эффект от санкций в сфере логистики для российской экономики», заключили в Минпромторге.

Ввоз и ныне тут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Принятые меры правительства и упрощение административной нагрузки для поддержки бизнеса уже начинают давать свои результаты. Регистрация 75 товарных групп в такие короткие сроки — хорошее достижение параллельного импорта, далее эти объемы будут увеличиваться , — сказали «Известиям» в инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Достаточно просто посмотреть на ассортимент товаров, в том числе и электроники, который предлагают сегодня торговые компании, чтобы понять, что меры поддержки бизнеса работают, согласен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Безусловно, есть серьезные сложности с логистическими цепочками и платежами, однако компании пока находят способ завести продукцию в страну, — подчеркнул он.

Параллельный импорт

Механизмы параллельного импорта позволят ввозить миллионы устройств в год, рассказывал «Известиям» источник, близкий к одной из розничных сетей. По его словам, существуют структуры, которые закупают нераспроданные iPhone у продавцов, к примеру, на Ближнем Востоке, а затем эти устройства оказываются на прилавках в странах Латинской Америки, куда гаджеты официально не поставляются. Правда, регулярность таких поставок непредсказуема — например, у перекупщиков может не оказаться нужного количества товара, объяснил собеседник.

Ввоз и ныне тут Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В тестовом режиме параллельный импорт пошел с середины мая — проверялись платежи, логистические цепочки, рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если на позапрошлой неделе один из российских импортеров ввез 100 iPhone, то на прошлой — уже 3 тыс., приводит он пример, не называя конкретную компанию.

— Товар есть, каналы поставок налажены, и в перспективе поставок будет еще больше. П равда, пока не понятно, насколько будет велик покупательский спрос, — заметил эксперт.

Электронику в РФ могут везти по такой цепочке: из Гонконга в Макао, оттуда самолетом в Узбекистан, затем также по воздуху в Россию, предположил Эльдар Муртазин. С бытовой техникой сложнее — возить ее самолетами крайне накладно, поэтому фурами ее поставляют через Белоруссию, Казахстан и другие страны. Цена такой схемы велика — транспортировка груза на 2,5–3 млн рублей обходится примерно в 0,5 млн рублей, что ведет к росту стоимости бытовой техники в рознице, говорит эксперт.

Ввоз и ныне тут Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Одна из проблем параллельного импорта в том, что не всегда нужное количество товара можно найти в одном месте, поэтому менеджеры по закупкам активно ищут его в Китае, ОАЭ и даже в Европе , продолжил Эльдар Муртазин. Зачастую техника закупается в Казахстане и в Армении у локальных участников рынка — это дороже, но зато у нее уже есть сертификаты соответствия признаваемые в РФ, получать их заново не нужно, объясняет аналитик.

Еще одна проблема — «серый» импорт в обход всех таможенных и сертификационных процедур, считает Эльдар Муртазин. Цены на «сером» и официальном рынке могут сильно различаться. Например, «серый» Samsung Galaxy A53 стоит около 30 тыс. рублей, а в законопослушной розничной сети — 45 тыс., отметил он.

Что касается автозапчастей, то сегодня нет проблем с их поставками в Россию, например, через Киргизию, сказал «Известиям» автоэксперт Петр Баканов. Другое дело, их стоимость стала значительно выше. Например, цены на блоки управления некоторых моделей автомобилей выросли с 30 тыс. рублей до 100 тыс., отметил эксперт.