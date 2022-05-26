Океания страстей: как страны региона стали ареной борьбы Китая и США

Китай намерен предложить тихоокеанским странам масштабную сделку в области экономики и безопасности, подразумевающую, среди прочего, расширение сотрудничества правоохранительных органов и углубление кооперации в сфере кибербезопасности . Черновик документа появился в преддверии начавшегося 26 мая турне главы китайского МИД Ван И по восьми странам Океании. Тут же он вызвал новую волну алармизма со стороны Австралии и США по поводу усиления позиций Пекина в стратегически важной южной части Тихого океана. Более того, на фоне недавнего резонансного соглашения по безопасности между КНР и Соломоновыми островами Запад вновь стал подозревать китайцев в желании заполучить в Тихом океане свою военную базу . Особое беспокойство — за Кирибати, отделенную от американских Гавайев всего 3 тыс км.

Первый звоночек

Первые спекуляции о том, что глава китайского МИД Ван И собирается в большое турне по тихоокеанским островам, появились в австралийской прессе еще пару месяцев назад. Но официально поездку китайского дипломата по восьми островным государствам (с 26 мая по 4 июня Ван И посетит Соломоновы острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа — Новую Гвинею и Восточный Тимор) подтвердили лишь 24 мая — за два дня до ее начала. Символично, что это произошло в один день с проходившим в Токио саммитом лидеров QUAD в составе США, Японии, Австралии и Индии. Там союзники как раз обсуждали борьбу с китайским влиянием в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть именно там, куда товарищ Ван с делегацией отправился углублять сотрудничество и крепить дружбу.

Штаты и их союзники в АТР всегда ревностно относились к укреплению китайских позиций в Океании , но резонансное соглашение по безопасности между КНР и Соломоновыми островами заставили союзников бдеть вдвойне.

Океания страстей Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре, глава МИД Соломоновых Островов Иеремия Манеле, премьер-министр Китая Ли Кэцян и глава МИД Китая Ван И во время церемонии подписания документов в Пекине, 9 октября 2019 года Фото: REUTERS/Thomas Peter

В силу географии Соломоновы острова, как и все соседние государства, традиционно считались «вотчиной» Австралии. Но Канберра ее, по сути, «прощелкала» : в апреле Китай официально признал, что получил право направлять на острова свою полицию, военизированные формирования и солдат для восстановления «общественного порядка». А также пришвартовывать на островах свои военно-морские корабли.

Канберра и Вашингтон восприняли это как первый шаг на пути появления в стратегически важном регионе южного Тихого океана китайской военной базы, хотя Пекин и Хониара хором такую перспективу отвергали. Но тот факт, что текст этого соглашения даже после подписания так и оставили держать в секрете, причем даже от местных депутатов, лишь подлил масла в огонь всеобщей подозрительности. Вслед за новостями о соглашении по безопасности Пекина и Хониары даже в далеком Евросоюзе заявили, что Брюссель усилит оборонное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе .

Кто на очереди

В середине мая американские чиновники заговорили уже о том, что Китай ведет переговоры о схожем соглашении по безопасности еще с двумя тихоокеанскими государствами . И якобы в самой продвинутой стадии они с Кирибати — островной страной на удалении всего в 3 тыс. км от Гавайев, где базируется Индо-Тихоокеанское командование США.

«Мы следующие в плане Китая по установлению своего военного присутствия в стратегических точках нашего региона», — безапелляционно заявила лидер местной оппозиции Тесси Эрия Ламбурн (именно она была послом Кирибати на Тайване, пока ее страна не разорвала дипотношения с Тайбэем в 2019 году ради их установления с Пекином).

Океания страстей МКС пролетает над Кирибати Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NASA

К слову, с тех самых пор недруги Пекина стали подозревать, что Китай намерен перезапустить станцию космического слежения на Кирибати , которую он эксплуатировал до 2003 года, пока страна не разорвала дипотношения с Пекином в пользу Тайбэя. Кроме того, в последнее время появились опасения, что Кирибати может предоставить китайцам особые права на рыболовство в охраняемой зоне островов Феникс , которую местное правительство решило в прошлом году открыть для коммерческого промысла. И это, очевидно, родило очередную порцию подозрений, что под видом рыболовецких шхун в Тихом океане смогут плавать китайские военные корабли .

«Китайцы, похоже, предпринимают глобальные усилия по расширению мест, где они могут действовать военными или квазивоенными способами. И это вызывает беспокойство», — сказал ранее неназванный представитель Госдепартамента США газете Financial Times.

Еще одной точкой на карте, где многие «разглядели» будущее военное присутствие Китая, стало Вануату , власти которого только-только подписали с КНР контракт на модернизацию международного аэропорта в Луганвилле, чтобы обеспечить доступ туда более крупных самолетов.

Впрочем, разговоры, что Вануату станет местом дислокации военной базы КНР, ходили еще несколько лет назад. Но эти подозрения так и не материализовались.

— США и Австралия раздувают мифологию «китайской угрозы» с помощью выдумок о некой «китайской военной базе» в регионе . Однако малейшая попытка проверки фактов показала бы, что сотрудничество в области безопасности между КНР и тихоокеанскими островными странами направлено на поддержание общественного порядка как способа гарантировать стабильную деловую среду, предотвратить повторение беспорядков и насилия , — заметил «Известиям» исполнительный директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чэнь Хун.

Океания страстей Флотилия ВМС Китая выходит из порта Нукуалофа после доставки грузов для оказания помощи при стихийных бедствиях островному государству Тонга, 23 февраля 2022 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhou Yancheng

Не стали мелочиться

25 мая стало понятно, что Китай вновь переиграл конкурентов. В этот день в западные СМИ попал черновик соглашения под названием Common Development Vision, в котором КНР предложила сразу десяти странам региона, в частности, усилить сотрудничество в «традиционных и нетрадиционных сферах безопасности» и в управлении региональными интернет-сетями .

Многое в соглашении, впрочем, касается и вопросов торговли и социальной сферы. Например, сделка подтверждает приверженность Китая удвоить объем двусторонней торговли к 2025 году по сравнению с 2018-м, прописывает выделение дополнительных $2 млн тихоокеанским странам на борьбу с COVID и даже упоминает возможность создания зоны свободной торговли. Подписать такое всеобъемлющее соглашение с 10 тихоокеанскими странами Пекин, как утверждается, планирует уже 30 мая на Фиджи в рамках коллективной встречи Ван И с министрами иностранных дел тихоокеанских островов.

— Сотрудничество Китая с островными государствами охватывает широкий спектр областей , в том числе программы помощи, торговую деятельность, инвестиции и совместные проекты, которые включают образовательные и культурные обмены. Эти вопросы представляют взаимный интерес и принесут экономическую выгоду как островным странам, так и Китаю, — отметил китайский эксперт Чэнь Хун. — Но самое главное: КНР сотрудничает с этими странами на основе уважения и равенства, никогда не навязывая свою политическую идеологию и систему управления и не вмешиваясь в суверенитет и самоопределение островных государств. И это заметно отличается от так называемых программ помощи Австралии и США с привязкой к политическим условиям.

Океания страстей Cтенд Папуа - Новой Гвинеи во время второй Китайской международной импортной выставки в Шанхае, 6 ноября 2019 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Fan Peishen

В прошлые годы большинство стран Океании благосклонно относились ко всему, что сулило им экономическую помощь и инвестиции. Но сейчас у будущей сделки региона с Китаем нашелся и противник. На этой неделе президент Микронезии Дэвид Пануэло, отличившийся в феврале разрывом дипотношения с Россией из-за Украины, написал лидерам соседних стран письмо на восемь страниц с уговорами не одобрять план, поскольку это может спровоцировать новую «холодную войну» между Китаем и Западом в Океании .

Но она, по сути, уже началась. В подтверждение того, что на каждое действие Пекина его противники будут оказывать противодействие, 26 мая новоиспеченная глава МИД Австралии Пенни Вонг, лишь вернувшаяся на родину из Токио с саммита QUAD, оказалась на Фиджи — за три дня до появления там своего китайского коллеги Ван И. Общий посыл ее обращения свелся к тому, что самым надежным партнером тихоокеанских стран выступает Австралия, которая «не требует никаких условий» и не будет «налагать непосильное финансовое бремя», в чем Запад всегда обвинял Китай.