Сообразили про двоих: КНР и Россия стали главными темами саммита QUAD

В Токио прошел саммит лидеров QUAD — неформального альянса, объединяющего США, Японию, Австралию и Индию. «Четверка» традиционно выдвинула ряд инициатив, по сути, имеющих откровенную антикитайскую направленность . При этом в альянсе не забыли и про Россию. На полях токийского саммита глава Белого дома Джо Байден провел двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди, не ставшим, в отличие от других членов QUAD, занимать однозначную позицию по ситуации на Украине, и попытался опять убедить Нью-Дели не иметь дел с Москвой . Но, судя по всему, давление Штатов на индийских союзников в который раз не сработало.

Говорим Украина, подразумеваем Тайвань

Четырехсторонний альянс по безопасности с участием США, Австралии, Японии и Индии с самого начала был группировкой, объединенной прежде всего под антикитайскими знаменами. Однако на прошедшем 24 мая в Токио саммите лидеров QUAD — уже четвертом с марта прошлого года — первой темой «для затравки» стала ситуация на Украине и критика действий России.

«Серьезный инцидент, который в корне пошатнул основанный на верховенстве закона международный порядок, который мы ценим, произошел с тех пор, как мы встречались в сентябре прошлого года», — отметил в своей вступительной речи хозяин мероприятия японский премьер Фумио Кисида. Но долго и нудно рассказывать о неприятии в Токио российских действий на Украине Кисида при этом не стал (это и так хорошо известно). И сразу же перешел к тому, что случившееся лишь подчеркнуло необходимость «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», чтобы подобные события не произошли здесь . Какие такие события имеет в виду Кисида, он не пояснил, но собравшимся единомышленникам и так было понятно, что он подразумевает потенциальное нападение Китая на Тайвань.

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Разумеется, не забыл про Украину и американский лидер Джо Байден , днем ранее взбудораживший мировую общественность обещанием защитить Тайвань военными средствами. Глава Белого дома в который раз осудил российскую спецоперацию и выразил свою поддержку Киеву. Но, как и его японский коллега, углубляться в тему не стал.

Сообразили про двоих Тайваньские солдаты на военной базе Хукоу во время военных учений Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg

Между тем, премьер Австралии Энтони Албанезе, избранный новым главой правительства лишь 21 мая и вынужденный спешно принимать присягу еще до окончательного подсчета голосов, лишь бы успеть к саммиту QUAD, про Украину и Россию в публичном пространстве ничего говорить и не стал. Впрочем, от него это особо и не требовалось, так как Канберра сразу же обозначила свое критическое отношение к действиям РФ, и со сменой премьера в этой позиции ничего не изменилось.

Таким образом, лишь индийский премьер Нарендра Моди так и остался стоять особняком внутри QUAD в том, что касается конфликта на Украине. Как известно, Индия воздержалась от осуждения Москвы в Совбезе ООН и не стала присоединяться к антироссийским санкциям Запада, вопреки колоссальному давлению и откровенному недовольству США. Неудивительно, что и на этот раз, будучи в Токио, премьер Моди предпочел вообще не касаться темы Украины.

Стойкий оловянный солдатик

Между тем, как дали понять различные американские диписточники, одной из ключевых тем для Штатов на встрече «четверки» стал вопрос о том, как сбить аппетиты Индии хотя бы в плане закупок российских вооружений .

Нервозность американской прессы по поводу тесных связей России и Индии в красках продемонстрировала ситуация, возникшая перед стартом двусторонних переговоров Байдена и Моди. После кратких вступительных ремарок (первый вновь упомянул Украину, пообещав, что обсудит с коллегой влияние этого кризиса «на весь глобальный мировой порядок», тогда как второй не произнес даже слово «Украина»), лидеры ненадолго замерли в молчании, чтобы дать возможность фотографам сделать снимки. Это краткая пауза была тут же прервана журналистами. « Будете ли вы подталкивать премьер-министра Моди занять более жесткую позицию в отношении России? », — поинтересовался у Байдена первый, а другой следом спросил, просил ли Байден Индию отказаться от российской нефти.

Сообразили про двоих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ответа на это не прозвучало . Байден лишь искоса глянул на Моди и, подняв бровь, шутливо бросил тому: «Добро пожаловать в американскую прессу».

Впрочем, как бы Байден ни обхаживал индийского премьера на предмет России, шансов на то, что Нью-Дели поддастся давлению Штатов, немного . Это косвенно подтвердило и заявление Белого дома по итогам переговоров лидеров США и Индии 24 мая, где по украинской теме прозвучала лишь фраза о том, что Джо Байден опять осудил Россию.

— Западные СМИ и эксперты считают, что Индия не поддерживает Запад из-за своей зависимости от российского оружия и вооружений. Это предположение верно лишь отчасти . Индия считает Россию значимой из-за исторических и жестких геополитических расчетов. Это не просто эмоциональная проблема или оборонительные расчеты, — сказал «Известиям» эксперт Центра изучения России и Центральной Азии индийской Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар.

Кроме того, по его словам, в Нью-Дели не рассматривают события на Украине как конфликт между демократией и авторитаризмом (в таком свете это выставляют США) и склонны считать, что в этом кризисе есть и большая ответственность НАТО.

Сообразили про двоих Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

— Поэтому, на мой взгляд, Вашингтону не удастся добиться успеха в своих усилиях по отлучению Индии от России . В Нью-Дели осознают свою важность в Индо-Тихоокеанском регионе и считают QUAD ключевой организацией, но хотели бы, чтобы эта организация сосредоточилась на вопросах, специфичных для Индо-Тихоокеанского региона, а не связывала себя с европейским конфликтом, где они не на одной волне, — резюмировал индийский политолог.

Все на одного

Саммит QUAD стал финальной точкой первого азиатского турне Джо Байдена. Его главной целью было показать союзникам в Азии, что события на Украине не отвлекли внимания США, которые глава Белого дома даже причислил к «индо-тихоокеанским державам», от происходящего в этом регионе. А заодно зацементировать позицию, что против Китая, давно назначенным Вашингтоном и союзниками главным недругом «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», бороться лучше сообща.

По итогам встречи лидеры «четверки» дали старт инициативе по охране морских границ , которая при помощи спутников практически в режиме реального времени даст возможность вести морскую разведку и отслеживать незаконный рыбный промысел, в чем чаще всего винили китайцев.

Кроме того, США, Индия, Австралия и Япония договорились о партнерстве в сфере кибербезопасности и совместном противодействии киберугрозам , в чем сложно было снова не увидеть намек на противодействие Китаю. А также условились совместными усилиями повышать устойчивость цепочки поставок в регионе и сообща внедрять «открытые и безопасные телекоммуникационные технологии в регионе» (читай не допускать внедрения туда китайского гиганта Huawei).

Сообразили про двоих Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Риторической же вишенкой на торте стало итоговое заявление лидеров QUAD, в котором они « решительно выступили против любых принудительных, провокационных или односторонних действий, направленных на изменение статус-кво и усиление напряженности в регионе , таких как милитаризация спорных объектов, опасное использование судов береговой охраны и морской милиции, а также усилия по срыву деятельности других стран по разработке морских ресурсов».

Китай при этом не был ни разу упомянут в отрытую. Но реакция Пекина не оставила никаких сомнений, что дружит «четверка» именно против него. Еще до начала саммита МИД КНР обрушилось на QUAD за «дестабилизацию» региона, обвинив американцев в попытках сдержать Китай и сделать страны Азии «пешками американской гегемонии».